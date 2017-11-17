Школа садоводов Олега Валенчука стала доступнее

14 ноября начались выездные занятия Школы на предприятия Кирова. Школа садоводов, организованная в Кирове 7 лет назад по инициативе депутата Государственной Думы РФ, председателя Союза садоводов России Олега Валенчука объединяет все больше людей, которые приходят послушать специалистов, задать им вопросы и, конечно же, обменяться собственным опытом.

Первая выездная лекция, посвященная выращиванию вкусной, ароматной ягоды, которая известна большинству из нас как клубника, прошла на заводе «Лепсе».

О правилах посадки, особенностях ухода и подкормки, болезнях и вредителях садовой земляники рассказал постоянный лектор Школы садоводов Олега Валенчука, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий Кировским плодово-ягодным госсортучастком Александр Паладич.

— Замечательно, что лекции стали проводиться на заводе, — говорит ветеран предприятия Татьяна Машковцева. – Для нас это очень удобно. Сегодня получила массу полезной информации. Лектор все рассказывает подробно и доступным языком. Бывает пытаешься найти в специализированной литературе ответ на свой вопрос, но зачастую текста много, а сути нет. А здесь все четко и лаконично. Буду посещать занятия и впредь.

В этом году Школа садоводов Олега Валенчука посетит с выездными лекциями большинство крупных предприятий города Кирова, а также более 20 районов Кировской области. А регулярные занятия будут проходить в привычных для садоводов аудиториях областного центра: Нововятский район — ДК «Россия», Первомайский район — здание администрации (ул. Розы Люксембург, 3), Ленинский район — ДК «Космос», Октябрьский район — ДК «Металлургов».

— Вятские садоводы — люди с золотыми руками, — говорит председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. — Наша задача оказать им всестороннюю помощь и поддержку. Одно из главных направлений проекта «Дом садовода — опора семьи», который партия «Единая Россия» доверила мне курировать на федеральном уровне – внедрение в регионах специальных образовательных программ для садоводов и огородников. Наиболее успешно эта этот проект работает в Кировской области. Только за прошлый год бесплатные лекции Школы садоводов посетили более 7000 кировчан.