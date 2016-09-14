Ровный асфальт до ворот садоводства

Эта мечта в Кировской области становится реальностью. В сентябре в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) начался ремонт подъездной дороги к крупному кусту садоводческих товариществ.



В него входят СНТ «Газовик», «Березка», «Содружество», «Лесная новь», «Витамин», «Лесная поляна» и «40 лет Победы».



«Мы уже давно сотрудничаем с Союзом садоводов России, - говорит председатель СНТ «Газовик» Владимир Сысоев. - В рамках дорожной программы этой общественной организации нам два раза грейдировали дороги внутри садоводческих товариществ. Но наша самая большая беда — это подъездной путь. Он находится в ужасном состоянии. Когда едешь, трясет так, что машину жаль. За сезон всю подвеску разбить можно».

Понятно, что в этом случае необходим капитальный ремонт дороги. Пять лет назад выяснилось, что у подъездного пути... нет собственника. Садоводы отвечают только за проезд внутри СНТ, в муниципальном же реестре такой дороги не значилось. «Возникла странная ситуация: на бумаге ее нет, а в реальности - есть, и не абы какая, а асфальтированная», - рассказывает Владимир Сысоев. Садоводы не стали сидеть сложа руки: через суд они добились того, чтобы дорога была принята на баланс города Кирова.

Но и в этом случае перспектива капитального ремонта подъездного пути оставалась весьма призрачной: денег в муниципальном бюджете едва хватало и хватает на ремонт и содержание основных дорог Кирова. «Для того, чтобы привести в надлежащее состояние 800 метров подъездного пути к нашим СНТ, требовался 1 млн. 700 тысяч рублей, - заметил Владимир Павлович. - Казалось бы — безвыходная ситуация: полностью за свой счет отремонтировать дорогу мы не можем, город тоже разводит руками: денег нет. Сегодня многие садовые товарищества столкнулись с подобной проблемой. И Союз садоводов России снова пришел к нам на помощь».

Весной 2016 года председатель этой общественной организации Олег Валенчук добился, чтобы вятских садоводов включили в программу поддержки местных инициатив. Отныне все садоводческие товарищества могут воспользоваться механизмом, позволяющим объединить деньги областной и муниципальной казны со своими средствами, и направить их на решение социально-значимых проблем. Успешно защитив проект, садоводы вправе претендовать на софинансирование благоустройства инфраструктуры своих товариществ.

«Куст СНТ у нас большой — в совокупности 800 участков, - поясняет председатель СНТ «Газовик». - Многие живут здесь круглый год, и хорошая подъездная дорога всем очень нужна. С каждого садового участка мы собрали по тысяче рублей, остальное — деньги спонсоров и муниципалитета».

Сегодня садоводы пристально следят за ходом ремонтных работ. Если заметят какие недочеты, сразу сообщают Владимиру Павловичу.



«Садоводы поняли, что объединившись — мы многое можем, - отмечает Владимир Сысоев. - Мы - серьезная общественная сила, с которой необходимо считаться».

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