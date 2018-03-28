В челябинских театрах отменили развлекательные спектакли

В связи с общероссийским днем траура 28 марта в челябинских театрах отменили постановки развлекательного характера.

Так, в театре оперы и балета сняли заявленный на сегодня спектакль «Мистер ИКС». Приобретенные билеты действительны на любые репертуарные спектакли. Возврат денежных средств производится через кассу театра/

Новый художественный театр также отменил выездную поездку в область с комедией «Прибайкальская кадриль». В Молодежном театре перед показом зрители и артисты почтят память погибших в Кемерово минутой молчания. С нее же начнется выездной концерт, который проведет челябинская филармония.

В кукольном театре сегодня, 28 марта, репетиционный день. В репертуаре театре драмы развлекательных спектаклей не намечено, поэтому изменений не предвидится: на большой сцене состоится спектакль «Мнения сторон», на малой – «Алексей Каренин». Без изменений работает Камерный театр, где сегодня идет спектакль «Мой внук Вениамин».