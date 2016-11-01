На премьере спектакля свердловского драматурга Николая Коляды «Баба Шанель» в Калуге больше сотни человек встали и вышли из зала прямо во время представления, сообщает сам автор.

«Я просто потрясен. Позвонили из Калуги и сообщили, что на премьере спектакля «Баба Шанель», когда актриса, исполняющая роль Тамары, говорит слова: «...И что? И вот тут приходит эта, не знаю, как назвать… эта Баба Шанель, которая всю жизнь юбку в предбаннике у мэра протирала, и начинает нам петь «до-ре-ми-до-ре-до»! Да я за него никогда не голосовала, к вашему сведению! Сколько лет он сидел там, мне он был отвратителен!..» – тут все городские чиновники встали и вышли из зала. Сдохнуть», – пишет Николай Коляда в своем блоге на «Facebook».



Между тем, калужанин Владимир Андреев, который был на спектакле, сообщил, что на премьере в антракте ушли 150 человек. Столько чиновников в принципе не могут пойти на спектакль, отмечает он. По его мнению, спектакль не удался – пьесу было гораздо интереснее читать. Поэтому, скорее всего, в антракте ушли не чиновники, а просто зрители, которые разочаровались в спектакле.