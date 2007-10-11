Литературный срез

РЕКОРДНОЕ количе­ство книг – 78 – было выдвинуто библиотеками, издательствами и журналами на соискание премии. В этом смысле 2007 год стал самым урожайным за 16-летнее существование «Русского Букера» и самым тяжким для жюри.

«Свежая голова» – театральный режиссер Генриетта Яновская – призналась даже, что хотя и была рада ознакомиться с «годовым срезом русской литературы», но вначале впала в отчаянье – не только от количества книг, но и от качества многих из них. Жюри во главе с прозаиком Асаром Эппелем пропустило в лонг-лист 33 романа. «Из них мы постарались выбрать самое творческое, самое достойное, самое пластически совершенное», – сказал о финалистах Асар Эппель.

Интересно, что под это определение не попали такие романы, как «Ампир В» Виктора Пелевина, «Когда падают горы» Чингиза Айтматова, «ЖД» Дми­трия Быкова, «Испуг» Владимира Маканина (кстати, победителя 1993 года). Зато темной лошадкой короткого списка оказался Алекс Тарн, специализирующийся на ост­росюжетных жанрах. Его политический боевик «Бог не играет в кости», рассказывающий об очередном задании суперагента Берла, неожиданно прорвался в шорт-лист из «низких», ранее не допускавшихся туда, но популярных массовых жанров литературы, что можно назвать уступкой времени со стороны «Русского Букера». «Хорошей литературе любого жанра не должен быть заказан путь в «Русский Букер», – прокомментировал этот выбор член жюри, известный прозаик Олег Зайончков­ский.

В то же время полку книг-финалистов с произведением Тарна разделяет, например, ставший популярным в совсем другой аудитории роман «Даниэль Штайн, переводчик», написанный победительницей «Русского Букера» 2001 года Людмилой Улицкой на основе реальных событий и тяготеющий скорее к литературе non-fiction.

Жюри назвало такой шорт-лист «репрезентативным», имея в виду, что книги «представляют самые разные направления современной прозы». По-другому букеровские короткие списки можно назвать выдержанными в духе плюрализма и политкорректности, что, кажется, уже становится тенденцией. Так, в прошлом году в число финалистов не без сенсационности прошла книга нижегородского автора Захара Прилепина «Санькя», повествующая о современной жизни молодых национал-большевиков, а лауреатом стал роман Ольги Славниковой «2017» о России, отмечающей столетие революции семнадцатого года.

Асар Эппель признался, что в руках у них были все козырные писатели. Как ни странно, его встревожил тот факт, что почти все литературные гранды выпустили в этом году по роману.

Некоторой тревогой поделилась и член жюри, победитель премии «Поэт» Олеся Николаева, у которой часто оставалось ощущение недоделанности, поспешности письма даже от чтения талантливых и маститых авторов. По ее мнению, там, где могли быть написаны рассказ или повесть, произведения часто растягиваются до романа только из-за того, что именно этот жанр может претендовать на крупные литературные премии.

Напомним, что победитель «Русского Букера» получит 20 000 долларов от попечителя премии – международной неф­тегазовой компании British Petrolium.