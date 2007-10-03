//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

ХОРОШЕГО ПАРНЯ ЧИНГИСХАНОМ НЕ НАЗОВУТ

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА ]

ХОРОШЕГО ПАРНЯ ЧИНГИСХАНОМ НЕ НАЗОВУТ
Для чего мы воскрешаем это чудище?
 Единственный фильм, который может соревноваться в осеннем прокате с картиной Михалкова «12» (только за первую неделю собравшей 2 млн. у.е.), – это «Монгол» Сергея Бодрова. Красочно снятая юность вождя всех монголов Чингисхана в ту пору, когда он еще был Темуджин, впечатляет. Не настолько, однако, чтоб потерять рассудок.

 ДЕВЯТИЛЕТНИЙ мальчик Темуджин едет с отцом-ханом выбирать невесту и по дороге встречает нахальную девчонку Борте. Она приказывает ему выбрать именно ее, и Темуджин согласен с таким поворотом событий. Все последующее дейст­вие – это история мужественной расплаты благородного степняка за свой скоропалительный выбор.

 Итак, внезапно отравили отца-хана. Мальчик-наследник в решительную минуту бросился бежать от преследователей по бескрайней степи и провалился под лед (эффектное медленное погружение, вид из воды). И вынырнул уже длинноволосым мужчиной с узкими бесстрастными глазами, принадлежащими японскому актеру Таданобу Асано. Где-то мыкался лет двадцать, но в сказках ведь и не то бывает.

 Взрослый Темуджин не хочет ни власти, ни славы, а хочет найти ту самую Борте, что приказала на себе жениться. Находит: широколицая красавица (монгольская актриса Хулан Чулуун) его ждет. Но враждебное племя забирает Борте в плен, и Темуджин идет за помощью к своему брату Джамухе. Монголы не воюют за женщин, говорит Джамуха, но помочь обещает и, в общем-то, зря. Когда Темуджин обретает потерянную невесту, он уводит от брата лучших людей войска, обольстив их частью добычи. Так разгорается типичная средневековая вражда братьев.

 Картина их битвы – кульминационная и, конечно, эффектная. Но вот что замечу: раньше при показе какой-либо битвы противники были четко отграничены, и сама битва показывалась как в деталях, так и на общем плане, чтоб было понятно, кто с кем. Сейчас это неважно. Все со всеми. Как идет бой, неясно – виден лишь конкретный «махач» да брызги крови, которые по новой кинотехнологии вылетают из статистов фонтаном, как бы под большим давлением, затейливо распадаясь на струи каплевидных красных жемчугов. Красотища!

 Кстати, здесь сталкиваются не только два характера и две судьбы, но и две актерские школы: японская и китай­ская (Джамуха – Сун Хон Лей). И в соревновании актерском победа – явно за китайцем. Он создал рельефный, обаятельный характер забияки, жизнелюбца, хвастуна, втайне любящего своего коварного братца. Тогда как японец Асано так ничего и не раскрыл в образе будущего Чингисхана.

 Будучи в плену, красавица Борте забеременела от врага. Но Темуджин благородно принимает ее дитя как свое. Любовь! Страшное дело. Он попадает в плен, его продают в Тангутское царство, где сажают в тюрьму. Сидит он, значит, смотрит, как волк, на площадь. Видит буддийского монаха и просит того найти жену и передать ей талисман семьи – косточку белой вороны. Монах сам отправляется в путь и посреди пустыни видит вдруг красавицу Борте. Передает косточку и умирает. А тут вдруг мимо идет караван купца с золотой серьгой. Борте просит подвезти ее в Тангутское царство, но денег у нее нет, а плата за проезд женщины без денег во все века у нас сами знаете какая. Короче, в Тангутское царство жена будущего Чингисхана попадает уже с двумя детьми и сильно разбогатевшей, так что может выкупить мужа из клетки.

 Семейство сложной судьбы, воссоединившись, резвится на зеленой лужайке, поскольку в этом сказочном царстве времена года не чередуются, а появляются и исчезают внезапно. В общем-то, хеппи-энд. Но вдруг Темуджин объявляет, что он понял, как объединить монголов, – дело, в общем, нехитрое, надо просто за любую провинность карать смертью. Садится на лошадку, целует жену и отправляется завоевывать мир – но этого мы уже не увидим. Это написано в финальных титрах, а кроме того, обещан следующий фильм, где нам что-то прояснят наконец.

 Понятно. Этот фокус мы уже видели весной, когда вышла первая часть «Параграфа-78», а потом нас призвали пойти на вторую часть, где нам «все объяснят», но до этого уже дожили не так многие, как хотелось бы…

 Кроме шуток, фильм «Монгол» снят масштабно, профессионально, живописно. Еще бы – ведь его режиссер, Сергей Бодров, всегда входил, что называется, в первую десятку отечественных мастеров своего дела. Но вот если бы меня спросили – а кто бы мог из русских снять фильм о Чингисхане? – я бы неуверенным голосом назвала разные фамилии, но никак не Бодрова. Мне кажется, это не его тема. У него, на мой взгляд, нет своей точки зрения на предмет (личность Чингисхана), а это важно. И вот Бодров снял о том, что его действительно волнует – про любовь, семью, природу, судьбу, снял обычную человекоразмерную историю на фоне некоей «Азии вообще», в красочной стилистике «восточной сказки».

 Но Чингисхан-то тут при чем? Для чего мы воскрешаем это чудище, да так упорно – чтобы набить очередное киночучело своими штампами?

 Фильмы о великих завоевателях сейчас не редкость на экране. То Александр Македонский блеснет своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, то вот Чингисхан удивит небывалой любовью к жене среди племени, где женщины равнялись скоту. Возможно, все это и было – но не эти же частности личного облика навеки вписали их имена на страницы истории. Мы, видимо, просто не понимаем великих воинов прошлого – нам неизвестны их мотивы, нам не представить их мышления. Мы можем снять только что-нибудь понятное – про денежки, про любовь. И про то, как красиво (в наших мечтах) брызгает кровь из отрубленной головы врага.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Как известно, Володин на заседании Госдумы «отчитал» Орешкина. Некоторые наблюдатели полагают, что это было чуть ли не начало операции «Преемник». О вопросе наследования власти размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...

//В мире

Аналитик назвал условие превращения Белоруссии в «Антироссию» по примеру Украины

Аналитик назвал условие превращения Белоруссии в «Антироссию» по примеру Украины

Белоруссия в будущем может повторить путь Украины, превратившись в «Антироссию». Соответствующий прогноз некоторое время назад озвучил Игорь Шишкин, заместитель директора института стран СНГ.

//Политика

США ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

США ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

Министерство финансов США ввело санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" из-за ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом в понедельник сообщается на сайте американского ведомства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Эстония может заявить права на российскую землю

Эстония может заявить права на российскую землю

Консервативная народная партия Эстонии, представители которой вошли в состав нового правительства, выдвинули законопроект с требованием оспорить территориальную принадлежность русских земель.

//Хайтек

Христиан призвали воздержаться от Интернета в Великий пост

Христиан призвали воздержаться от Интернета в Великий пост

Руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви протоиерей Велибор Джомич рассказал, что Великий пост - подходящее время отказаться от Интернета, ответить разумным воздержанием на растущую интернет-зависимость

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Синекура для Шаталова

Синекура для Шаталова

7 марта нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» опубликовала официальное сообщение о том, что совет директоров компании, который не менялся с 2017 года, пополнят сразу несколько новых человек. Одним из кандидатов выдвинут Сергей ШАТАЛОВ, много лет курировавший налоговую политику в Минфине

//Общество

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети

Среди пророчеств, оставшихся после православных старцев, есть такие, в которых говорится о будущем военном конфликте между Россией и Китаем. Данные прогнозы приведены в публикации, появившейся в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Собчак и Мороз устроили "разборки" в Сети

Собчак и Мороз устроили "разборки" в Сети

В интернете обсуждают скандал, развернувшийся в социальных сетях между телеведущей Ксенией Собчак и бывшей женой Константина Богомолова Дарьей Мороз. Похоже, дамы крепко увязли в перепалке.

//Происшествия

Мать девочки-маугли сделала признание

Мать девочки-маугли сделала признание

Мать девочки-маугли, найденной спасателями запертой в квартире в Москве, дала показания на допросе. Об этом в понедельник сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Спорт

«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»- 2:2 и отстает от лидера на 5 очков

«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»- 2:2 и отстает от лидера на 5 очков

Игроки "Краснодара" слишком стали мельчить в передачах у штрафной площади "Оренбурга" и в итоге упустили ещё один шанс для создания голевого момента. На 41 минуте - 0:1!!! Сутормин!!!

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп выступил за отмену зимы в США

Трамп выступил за отмену зимы в США

Глава Вашингтона Дональд Трамп поддерживает идею отмены "зимнего времени" на территории Соединенных штатов. Соответствующее заявление появилось сегодня в Twitter американского президента.

//В мире

Госдеп затруднился ответить на неудобные вопросы о мине

Госдеп затруднился ответить на неудобные вопросы о мине

В официальном ответе официальный Вашингтон пока не смог сформулировать позицию относительно инцидента с миной. Поводом для обращения в Госдеп стал скандал, в который попал сотрудник американского посольства в аэропорту Шереметьево.

//Общество

За буксиром ВМС Украины на учениях внимательно наблюдала ФСБ России

За буксиром ВМС Украины на учениях внимательно наблюдала ФСБ России

Буксир военно-морских сил Украины «Корец» совершил плановый выход в море. Спустя время к нему присоединились наблюдатели из ФСБ. Экипаж судна ВМСУ отрабатывал противодиверсионные маневры, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

//Общество

Любовь победила деньги

Любовь победила деньги

Пьяный феодосиец, поссорившись с сожительницей, облил ее торговое заведение бензином и поджег. Нанесенный огнем ущерб оценили в четверть миллиона рублей. Согласно материалам дела, 46-летний горожанин облил торговую точку горючей жидкостью в августе 2018 года

//Здоровье

Специалисты выяснили, о чем чаще всего лгут врачам пациенты

Специалисты выяснили, о чем чаще всего лгут врачам пациенты

Ученые из Университета Юты (США) выяснили, что 80% пациентов врут своим врачам. Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований, в которых приняли участие 4.5 тысячи человек.

//Общество

Педиатры: всыпать ремня - не метод!

Педиатры: всыпать ремня - не метод!

Специалисты Американской академии педиатрии считают, что физическое насилие в качестве наказания ни в коем случае не должно применяться к детям, так как оно может вызвать страшные последствия.

//Новости партнеров

//Происшествия

Стали известны подробности о судьбе девочки-маугли

Стали известны подробности о судьбе девочки-маугли

Пятилетнюю девочку, найденную в квартире на севере Москвы, скоро могут выписать из больницы. Об этом сообщил журналистам главврач Детской клинической больницы им.Башляевой Исмаил Османов.

//Шоу-бизнес

Сергея Зверева вызвали в полицию из-за одиночного пикета

Сергея Зверева вызвали в полицию из-за одиночного пикета

Стилиста и певца Сергея Зверева вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении. Причиной стал одиночный пикет в центре Москвы в защиту озера Байкал.

//Общество

СТС возвращает Михаила Шаца в эфир

СТС возвращает Михаила Шаца в эфир

Шоумен Михаил Шац появится в телевизионном эфире. Участие телеведущего анонсировал телеканал СТС. Телевизионщики пообещали новое развлекательное шоу под названием «Дело было вечером». В нем примут участие две звездные команды. Ведущим назван Михаил Шац.

//В мире

Спецслужбы взорвали у британского консульства в Турции сладости

Спецслужбы взорвали у британского консульства в Турции сладости

Оставленный неизвестными пакет у входа в дипучреждение вызвал переполох в британском консульстве в Стамбуле. Сообщение о неизвестном предмете было передано спецслужбам. Они среагировали молниеносно. К зданию консульства прибыла бригада взрывотехников.

//Армия

Шойгу доложил о темпах модернизации российской армии

Шойгу доложил о темпах модернизации российской армии

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании профильного комитета в Государственной думе рассказал, что российская армия нарастила количество высокоточных крылатых ракет.

//Политика

Порошенко пообещал Украине разделаться с еще одним "врагом"

Порошенко пообещал Украине разделаться с еще одним "врагом"

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Житомирскую область поименно назвал всех врагов, которые мешают стране интегрироваться в Европейский союз и Североатлантический альянс.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
2

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"
3

"Грозное оружие": в США оценили ракету "Циркон"
4

Порошенко перевёл ядерные "стрелки" на Москву
5

На Чукотке нашли убитого молодого белого медведя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры