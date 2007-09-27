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Никита Михалков снимет фильм о знаменитом хоккеисте Валерии Харламове

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

 В ДЕНЬ 60-летия Валерия Харламова – 14 января 2008 г. – должна состояться премьера фильма «Дополнительное время», который расскажет о яркой, но очень короткой жизни прославленного советского хоккеиста. В 33 года Харламов погиб в автомобильной катастрофе. Первоначально картину должен был снимать Егор Кончаловский, но теперь, по слухам, за фильм о Харламове готов взяться Никита Михалков.

 Бюджет фильма, консультантом которого будет сын Валерия Харламова – Александр (тоже хоккеист), составит 25 млн. рублей. На роль Харламова как будто бы приглашен Алексей Чадов («Война», «Живой», «Жара»), а отца хоккеиста сыграет Дмитрий Харатьян.

 – Знаменитую серию матчей СССР – Канада в Монреале должны снять в подмосковном Клину на Большой арене Ледового дворца имени Валерия Харламова, – рассказали «Аргументам неделi» на киностудии «Мосфильм».

 Биография Валерия Харламова очень интересна, поэтому немудрено, что Михалков решил снять фильм. Его отец Борис Харламов работал слесарем-испытателем на заводе «Коммунар», где и познакомился с Арибе Орбат Хермане, беженкой из Испании. Она приехала в СССР в конце 30-х годов, будучи 12-летней девочкой. Свою будущую жену Борис Харламов звал ласково Бегонита. А сын Валера, названный в честь прославленного летчика Валерия Чкалова, родился в машине такси – Бегонита не успела доехать до роддома.

 Валерий Борисович Харламов в составе ЦСКА 11 раз становился чемпионом СССР и 8 раз был чемпионом мира. В ЦСКА знаменитый форвард провел 438 матчей и забросил 293 шайбы.

 

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