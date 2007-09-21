Павел Чухрай снимает фильм в цитадели Брестской крепости

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ организация Союзного государства планирует начать съемки игрового фильма «Брестская крепость». Снимать картину будет известный российский режиссер, сценарист и актер Павел Чухрай («Люди в океане» (1980), «Зина-Зинуля» (1986), «Вор» (1997)). Съемки пройдут на площадке киностудии «Беларусьфильм» и в городе Бресте.

К июню 1941 г. в Брестской крепости дислоцировалось 8 стрелковых батальонов и 1 разведывательный, 1 артиллерийский полк и 2 артиллерийских дивизиона, спецподразделения стрелковых полков и подразделения корпусных частей, подразделения 17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда, часть 132-го батальона конвойных войск НКВД, штабы частей. Всего около 8 тыс. человек. Штурм крепости был поручен 45-й пехотной дивизии (а это около 17 тыс. человек) во взаимодействии с частями соединений 31-й пехотной и 34-й пехотных дивизий 12-го армейского корпуса 4-й немецкой армии. Штурмовали крепость и 2 танковые дивизии 2-й танковой группы Гейнца Гудериана.

По плану гитлеровской Германии, крепостью следовало овладеть к 12 часам первого дня войны. Но этого фашисты сделать не смогли. Одна из надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.» В первые минуты штурма погибли почти 4 тысячи советских солдат и офицеров.

Авторы идеи создания телевизионного фильма «Брестская крепость» первые кадры снимут в легендарной цитадели над Бугом.

Прокат фильма «Брестская крепость» будет приурочен к 65-летию освобождения Белоруссии от гитлеровских захватчиков в 2009 году. Телевизионную версию картины покажут на телеканале «Россия».