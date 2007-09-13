Русский «КРАКАТУК» бросает вызов «Шреку»
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел культуры ]
РОССИЙСКИЕ мультипликаторы бросили вызов импортным зеленым «шрекам», «подводной» и «лесной братве». На экраны наших кинотеатров в конце октября выходит первый российский 3D-мультфильм «Кракатук» о приключении умной и находчивой девочки. Вместо цветика-семицветика она использует для исполнения желания волшебный орех кракатук.
Режиссер фильма – Егор Михалков-Кончаловский. Он впервые пробует себя в подобном жанре: «Мне очень понравился сценарий, написанный прекрасным языком Леонида Каганова и Александра Бачило, по-настоящему смешной и интересный. Мы снимали по новой технологии. Это не просто компьютерная графика, а снятая на несколько камер игра реальных актеров. Поэтому персонажи получились максимально «живыми».
Актеры, исполняющие и озвучивающие главные роли, хорошо знакомы российскому зрителю – Любовь Толкалина и актерский дуэт – Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Музыку к фильму написал популярный композитор Максим Фадеев.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес