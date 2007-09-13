Костя Цзю на ринге с Кобзоном, Спиваковым и Розенбаумом

10 сентября в камерном зале Московского международного Дома музыки 4 звезды решили отметить свои дни рождения совместным концертом. Зачинщики мероприятия – Иосиф Кобзон, Владимир Спиваков, Александр Розенбаум и абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю. Что может связывать этих людей? Как оказалось, все четверо занимались боксом и мечтали о спортивной карьере.

ПОЗДРАВИТЬ именинников в Дом музыки пришли их друзья – известные бизнесмены, звезды шоу-бизнеса. По случаю концерта из Австралии прилетели родители Кости Цзю, а в партере сидел его фан-клуб. Константин последние годы оставил бокс и занялся другими проектами – пишет книгу, снимается в кино и занимается предпринимательской деятельностью.

На сцене Дома музыки под аплодисменты публики Константин танцевал вальс с Анитой Цой. «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова сыграли «Аллегро» Моцарта. Иосиф Кобзон порадовал исполнением песен из своего репертуара под аккомпанемент «Виртуозов». Атмосфера в зале была уютной и камерной. Александр Розенбаум помимо своего бессмертного шлягера «Стрелять – так стрелять» спел новую песню, посвященную Косте Цзю.

Концерт, в котором звезды предстают в новом амплуа, послужил замечательным началом Клубу интересных встреч.