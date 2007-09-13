КОМУ РАЗДАЛИ «ЗОЛОТЫХ СЛОНОВ»

С 6 по 9 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре прошел Шестой Московский международный молодежный фестиваль циркового искусства.

ПЕРВЫЙ фестиваль проходил на ВВЦ, в цирке «Антре». Тогда директор цирка заслуженный артист России Борис Федотов собрал со всей страны детские любительские коллективы. Очаровательные ребятишки с большим энтузиазмом продемонстрировали свое мастерство и оставили самые теплые впечатления. А уже со второго года фестиваль начал стремительно взрослеть. Появилось больше профессионалов, которые хотели показать свое мастерство именно в Москве, возраст участников вышел за рамки юношеского, а состав жюри становился все более авторитетным и взыскательным. Сегодняшний фестиваль можно считать вполне зрелым созданием (из двадцати пяти участников было только два любительских номера), хотя для полной красоты ему еще не хватает разнообразия стран-участниц и более высокого уровня номеров.

Итак, первый сюрприз – клоун из Германии Хоуш-Ма-Хоуш, обладатель одного из трех «Золотых Слонов» фестиваля. Первое впечатление от его появления на манеже – это что-то очень похожее на Вячеслава Полунина. Только вместо неопределенного «аси-ся» звучит вполне конкретный немецкий «капут». Хотя (что приятно!), артист все-таки наш – российский Семен Шустер из Одессы. При том что сегодня хорошие клоуны на вес золота, Хоуш-Ма-Хоуш пришелся ко двору как нельзя лучше – обаятельный, в чем-то трогательный, в меру стеснительный (это, разумеется, элемент образа), и при этом на редкость умело владеющий вниманием публики. Такое дано не каждому артисту.

Следующий «Золотой Слон» отправился на Украину с акробатической четверкой «Куклы», которая выдала блестящее сочетание хореографии, синхронности, образности и артистизма. Собственно того, на чем строится современный цирк. Наверное, поэтому монгольское трио в жанре «каучук» получило лишь «бронзу», несмотря на совершенную технику. Который год монголки традиционно появляются на манеже в одном и том же имидже «школьных гимнасток», никак не желая понять, что пора бы его сменить. Зато их азиатские братья-китайцы быстро соображают и учатся. Разумеется, речь не идет о техническом мастерстве, оно у китайцев всегда было и есть на самом высоком уровне. А вот к театрализации номеров они стали прибегать не так давно. Нынешние обладатели третьего «Золотого Слона», китайские эквилибристы на пьедестале – мальчишки, увлеченно читающие интересную книгу, о которой все время хочется поговорить между собой. В таком «разговоре» они и оставались все время выступления и исполнения своих традиционно сложных трюков.

«Серебро» поделили между собой акробатический дуэт из Испании, акробатическая группа из Франции и«Гимнасты на полотнах» Волковы из цирка Никулина (романтический номер-настроение с отличной технической школой).

«Бронзу» кроме монголок присудили артистам из цирка на Проспекте Вернадского, жонглеру Александру Кулакову и гимнастке на трапеции Екатерине Рубцовой (она, кстати, получила приглашение на Международный фестиваль в Париже). Остальных участников щедро одарили специальными призами.

Вообще, фестиваль по-прежнему проходит с перевесом наших, российских, номеров. На этом конкурсе их было чуть больше половины. Можно, конечно, придраться к некой национальной обособленности, но российская цирковая школа – лучшая в мире наравне с китайской. Поэтому нет ничего плохого, если она будет продолжать доминировать. Тем более что любой фестиваль – это ярмарка, на которую съезжаются импресарио, чтобы выбрать артистов для своих цирков. Так пусть выбирают из наших. Работа цирковым артистам всегда нужна.

О том, какие перспективы у следующего Московского фестиваля, его директор Борис Федотов сказал следующее: «Мы планируем изменить Положение о возрастном ограничении. Будем отбирать артистов независимо от возраста, ориентируясь только на талант. Изменится ситуация с наградами. В будущем году у нас планируются серьезные денежные призы. Например, «Золотой Слон» будет «стоить» порядка пяти тысяч долларов. Для циркового фестиваля – это серьезная сумма».