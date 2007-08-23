ОКНО В РОССИЮ

Вот уже 15 лет в городе Выборге проходит фестиваль отечественного кино «Окно в Европу». И все эти годы церемония закрытия проводится на внутренней площади единственного в России феодального замка. Главный приз здесь – «Выборгский счет» – вручается фильмам, вызвавшим наибольшую любовь зрителей. Кто бы сомневался, увидев фамилию Станислава Говорухина в конкурсе, что его «Артистка» переиграет всех.

В СВОЕМ новом фильме Говорухин подобрел настолько, что у него хорошее отважно борется с лучшим. Получается легкая для прочтения, местами трогательная, местами смешная сказочка, где судьба актрисы (арт. Е. Добровольская) живо интересует всех собравшихся. Сперва она, как вы понимаете, Золушка, у которой в театре нет серьезных ролей, в кино – непонятка, прошла ли кастинг, а в личной жизни приходится терпеть домогательства соседа по коммуналке (А. Абдулов).

Жизнь начинает налаживаться, когда в судьбе героини появляется «ботаник», без пяти минут лауреат Нобелевской премии. А тут и роли подоспели. Что делать – ехать с будущим мужем в командировку в Испанию или отдаться вожделенной сцене? Героиня мечется между чувством любви и долгом перед искусством, а поскольку в эпизодических ролях на этот раз у Говорухина снялись еще и Ф. Бондарчук, Е. Миронов, Д. Певцов и другие не последние на деревне парни, то конфликт не очень-то обременяет зрителей. Короче, увидев Говорухина, я сразу решил – вот идет «Выборгский счет».

А увидев Александра Федорченко, который прославился псевдодокументальным фильмом «Первые на Луне» про отечественных «космолетчиков», я сразу понял, что вижу обладателя приза критики. Хотя его новый фильм «Железная дорога», снятый при помощи РЖД, изобилует повторами, инерция симпатии к первому фильму дала о себе знать. Герои картины пускаются в бесконечное путешествие по отечественным одноколейкам. У них есть паровоз и вагон с углем. На богом забытых станциях они встречают богом забытых людей, готовых поменять на уголь даже последние украшения. Цель движения не совсем ясна, может – показать бескрайнее царство РЖД? Тогда она достигнута. Пожалуй, это весь итог, так как с характерами героев ничего не происходит, опыт путешествия их никак не изменил, соответственно, драматургического смысла не имел. Так что от этого приза критики я дистанцируюсь, хотя фильм хорошо вписался в атмосферу фестиваля.

Дело в том, что накануне его демонстрации произошел теракт с поездом «Москва – Петербург». А поскольку все группы и коробки с пленкой доставлялись в Выборг РЖД, то кинематографисты живо ощутили на себе бескрайность просторов нашей родины, так как поезда стали пускать в объезд через Псков и другие населенные пункты. Многие видели за окном бесконечные печальные болота. Некоторым показалось, что их вообще забыли в степи. Но когда все же ночью они приехали в Выборг, то в гостинице «Дружба» их ждала другая техногенная миникатастрофа – рабочие что-то где-то рыли и перерубили «кабель Чубайса», по которому электричество доставлялось в отель-штаб фестиваля. Погруженным во тьму, но все равно гостеприимным, фестиваль встречал, например, Павла Чухрая, чей фильм «Русская игра» пришлось перенести. Однако неожиданный «саспенс» лишь еще больше убедил жюри, что это и есть «гран-при» фестиваля. Что ж, есть планка, ниже которой такие мастера как Чухрай упасть не могут, а тут еще гарантированная по качеству литературная основа – фильм все-таки снят по мотивам «Игроков» Гоголя.

Совершенно справедливо приз за вклад в искусство кино получил патриарх Виталий Мельников. Он представил злоб­ным критикам и добродушным выборжанам свой новый фильм «Агитбригада «Бей врага», навеянный собственными воспоминаниями юности. Виктор Сухоруков, чей настоящий драматический талант открыл именно Мельников в фильме «Бедный, бедный Павел», и на сей раз выступил в новом качестве. Его меняющееся лицо интересно наблюдать – в нем много выражений, что не часто встретишь у новой актерской «смены».

Что касается молодежи, то мало кто порадовал. Разве что фильм «Слушая тишину» Александра Касаткина показался интересно выстроенным, с удачным актерским ансамблем. Хотя если автор хотел сделать проблемный фильм, стоило подумать про второй и третий планы, а если вся мелодрама затевалась с целью развлечь зрителей, то добро должно побеждать зло. Зритель у нас – да и вообще в мире – хороший, и американцы не зря следят за моральным балансом. Хороший человек, совершивший добрый поступок, не может быть лузером, неудачником. Таков закон жанра, зачем его менять?

Вообще, ощущая за своей спиной иную цивилизацию, в Выборге остро чувствуешь, как самобытна русская культура. И даже «Монгол» Сергея Бодрова, которым открывался Выборг, своей сказочностью будет понятен именно нашему зрителю. Так или иначе, нам в Выборге удалось заглянуть и в Россию, и – видите – еще дальше, в соседнее монгольское царство, в юртах которого притаились до поры до времени притеснители Православной Руси. Что ж, врагов, в том числе исторических, надо знать в лицо. И за это отдель­ное спасибо «Окну в Европу».