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БЛУДА ОТ ИВАНОВА

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ЗОЛОТОНОСОВ ]

БЛУДА ОТ ИВАНОВА
Алексей Иванов

 В русской литературе всегда есть писатель по фамилии Иванов – и это всегда крепкий, успешный писатель. Наш нынешний Иванов, Алексей – известный прозаик из Перми. Увесистый том с надписью «Блуда и МУДО», седьмой роман писателя, вот уже несколько месяцев стоит в книжных магазинах на полке бестселлеров. Что же это за «Блуда» такая?

 АЛЕКСЕЙ Иванов, правильно организованный издательский проект, на сегодня – почти что классик. Вся спинка суперобложки книги (тираж – 28 тыс. экземпляров) и ее задний клапан усеяны похвалами. Плюс название: «блуда» да еще некое «мудо» – завлекательно. Плюс рекомендация не читать этот роман лицам, не достигшим 18 лет, ввиду обилия брани – ясно, все должны именно поэтому и броситься роман срочно читать…

 Впрочем, надо отдать должное Алексею Иванову – он умеет писать так, что читать интересно. Сюжет есть, придуман любопытный главный герой, Борис Моржов, и роман получился нескучный, что является его очевидным и несомненным достоинством. Иванов умеет придумывать изобретательные сравнения. К примеру: «Водка злобно шлепнулась на дно желудка жгучей медузой и больше не шевелилась, сидела тихо и обреченно, таяла». Или: «В прихожей к Моржову кинулся косматый белый кот, напоминающий грязную хризантему». Технология изготовления таких сравнений давно проверена, но пользуется ей Иванов неплохо.

 Действие происходит в глухой провинции – городке Ковязине. Описание этого городка – самое интересное и нетривиальное в романе. Это историко-поэтическое краеведение, обнаруживающее умение видеть и читать время в пространстве.

 По гамбургскому счету, на этом все достоинства романа и заканчиваются. То, что читать интересно и написан образ города, еще не означает, что книга в целом обладает ценностью художественного произведения.

 Помимо образа города Ковязина у книги есть еще две составные части: «производственная» и сексуальная, каждая со своей интригой. Все три составляющие связаны через героя – Бориса Моржова. Сексуальная составляющая романа проста по замыслу и естественна по исполнению: Моржов хочет покорить всех женщин, встречающихся ему на жизненном пути. Сексуальные сцены написаны иногда с пафосом, иногда не без юмора: «Анна закинула руки за голову и держалась за прутья кровати, чтобы не тюкаться в них макушкой. Моржов трудился мерно и мощно, как культиватор. Анна дышала глубоко и сильно. Наверное, все это походило на работу двуручной пилой. «Погоди, – наконец сказала Анна. – Я перевернусь, поясница затекла». Кстати, коль скоро Иванов так любит сравнения, не могу не заметить, что культиватор (машина для обработки почвы) не совершает в отличие от пилы возвратно-поступательных движений, тут автор ошибся, и ему можно лишь порекомендовать соответствующую статью в 13-м томе Большой советской энциклопедии.

 В целом же образ Моржова выращен до размеров фольклорного героя. Вообще-то он художник, причем очень удачливый. Продажа его «пластин» (как он именует свои картины, «декор для стиля хай-тэк») за границей, в какие-то очень престижные галереи, принесла ему много денег. Моржов беспрерывно пьет, не снижая при этом сексуальной активности. Но ведь герой фольклора и не обязан быть правдоподобным, его дело – подвиги, не правда ли?

 «Производственная» же составляющая романа вполне реальна – речь идет о МУДО, которое по принципу обманутого ожидания расшифровывается как «муниципальное учреждение дополнительного образования», бывший Дом пионеров. Моржов и остальные герои работают в этом МУДО, а Манжетов, педагогический начальник, задумывает всех слить, а это МУДО закрыть, превратив его в Антикризисный центр для школьников. Закрыв МУДО, Манжетов сможет выгодно продать железной дороге бывший пионерский лагерь. Но на пути коварных замыслов чиновника Манжетова неожиданно встает Моржов, который на самом деле богат, а в МУДО зачем-то пребывает на незначительной должности методиста выставочного зала, получая гроши. Хотя вообще-то понятно, почему Моржов сидит в этом МУДО – чтобы состоялась его битва с Манжетовым и победа над ним. Герой должен побеждать!

 Отдельно следует сказать еще об одной особенности романа Иванова – его глубокой и последовательной антинародности. Позволить себе такое мог только человек с фамилией Иванов. «Народом» в русской культуре с XIX в. принято именовать социальные низы, добывающие себе пропитание воровством или неквалифицированным трудом. Образцы быдла представлены и в романе «Блуда и МУДО», автор намеренно описал их самым неприглядным образом, показав окончательно спившимися. Любопытно, впрочем, что непрерывно пьют и положительные герои романа. Но это для автора уже не знак разоблачения, а знак жизненной правды, как и матерная брань, которая специально рекламируется на обложке, чтобы привлечь покупателей (как будто в реальной жизни потенциальный покупатель испытывает острый дефицит этой лексики!).

 Все эти составляющие романа, сами по себе не лишенные интереса, плохо сочетаются между собой. Вдобавок герой то и дело философст­вует, довольно тривиально. «По-настоящему ценно только то, что выше утилитарного, что выше себестоимости. Мы есть не то, что мы едим, а то, чего мы не сможем сожрать».

 Писатель составил текст из разнородных сюжетных компонентов, попытавшись связать их фольклорным героем. Получилось, однако, искусственно, натужно, особенно когда герой принимается рассуждать обо всем на свете. Тогда он либо шпарит тривиальными формулами, либо нарочно запутывает все, в том числе аббревиатурами и метафорами, чтобы скрыть отсутствие смысла. И тут седьмой роман Иванова обнаруживает свою истинную природу – мыльного пузыря: переливается всеми цветами, а внутри пусто.

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