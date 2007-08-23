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Трезвый взгляд из отхожего места

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Юлия МИНАЕВА ]

Трезвый взгляд из отхожего места
 Сейчас ее йоркширский терьер Дуся готовит к выпуску собственную книгу – скандальную «Энциклопедию московских кобелей и сук». Дусина хозяйка – известная телеведущая Светлана КОНЕГЕН, лауреат многих премий, в том числе «Телеперсона» в номинации «Самая экстравагантная ведущая». Она поделилась с «Аргументами неделi» своими мыслями о современном телевидении, литературе и российской культуре в целом.

 – СВЕТЛАНА, вы из питерской консервативной семьи, учились в школе при Академии художеств, закончили кафедру классической филологии филфака ЛГУ. Как возник экспрессивный, «неакадемический» образ, с которого началась ваша карьера?

 – Мой образ был экспрессивен буквально с пеленок. Эту экспрессию не придумать никакому продюсеру, кроме Господа Бога. Никогда специально не задумывалась об имидже и публичной карьере – все складывается само собой.

 – Многие обвиняют наши СМИ в дурновкусии, продажности и пошлости. СМИ говорят, что отражают то, что есть в нашем обществе. Нами манипулируют или общество действительно «кривое»?

 – Общество не «кривое» – оно такое, каким должно быть на нынешний момент. Все мы – дети определенной эпохи и истории. Возмущаться по поводу состояния СМИ – все равно, что плеваться в сторону цивилизации. Она такова, с этим надо мириться.

 Я пришла на ТВ в середине 90‑х годов. В то время было некое пространство для напряжения мысли. Главное, что это пространство было креативным, и оно создавалось определенными личностями, вошедшими на сегодняшний день в историю телевидения и российской культуры. Нынешнее российское телевидение лишилось этих персоналий, стало однородным, перестало быть престижной зоной для интеллектуалов. Оно утратило зрителей, у которых есть образование и минимальная способность напрягать собственные мозги. Самое главное, что телевидение утратило свою главную функцию – создавать общественное мнение по поводу чего-то и потеряло всякий смысл. Появились «Дом-2» и прочая подобная ерунда – то, что нормальный человек смотреть в принципе не будет. Телевидение, по сути своей, превратилось в большое отхожее место.

 – Почему у нас программ, подобных вашим «Деликатесам» – умных, интересных и понятных, – единицы?

 – Показать дебильное реалити-шоу, где один дегенерат скребет внутри исподнего другого дегенерата – это запросто. А в информации никто не заинтересован. Не могу сказать, что западное телевидение более интересно, чем наше, но оно предусматривает определенные зоны и для социокультурной информации, и для критической аналитики, и для средней интеллектуальной категории зрителей. Наше телевидение однородно до безобразия – просто большая куча дерь­ма.

 В любом случае, ситуация должна измениться. Обязательно должна возникнуть сегментация – предоставление определенных зон зрителям с разными типами мышления и разными социокультурными запросами.

 – Говорят, что Россия из страны читающей превратилась в страну пьющую, жующую и смотрящую тупые реалити-шоу. Это правильный диагноз?

 – Россия не перестала читать. Наоборот, в последние три года наблюдается «взрыв» на книжном рынке. Другое дело – ЧТО народ читает? «Квази»-литературу, что-то типа литературной «жвачки». Мы головокружительно быстро прошли период внедрения в европейскую цивилизацию. Поэтому наш период адаптации не может быть деликатным и поступательным. Мы все должны познать через задницу – такова наша судьба. Думаю, в любом случае, в стране существует маленькая прослойка людей, которая обладает нормальным менталитетом «людей мира», людей, растворенных в европейской цивилизации. Надеюсь, потом их будет больше.

 – А пишут сегодня все кому не лень, и в огромных количествах – маринины, донцовы и пр. Как вы думаете, содержание современной прозы – это рефлексия на нашу суровую дейст­вительность или дань моде?

 – Детективная литература – большая прослойка на любом литературном рынке. Это вполне нормальная «жвачка», необходимая массовому сознанию. Меня забавляет другое – что все, типа Бори Моисеева и Тани Булановой, рванули писать книги. Это сейчас модно. Очевидно, что наши «звезды» шоу-бизнеса не смогли написать нормальное сочинение даже в третьем классе. Поэтому их тяга к литературе очень трогательна. ­Из-под их пера выходит суррогат, который заменяет массовому читателю процесс чтения.

 Чем объясняется дикий бум на такое чтиво? Поскольку я – оптимист, то склонна называть это «климаксом» поколения. Он происходит, когда определенное поколение, нажравшись и нагулявшись на протяжении последних 15–17 лет, начало переживать последствия «загула». Думаю, это возрастная рефлексия (возраст здесь – культурная категория, а не физиологическая величина). Эта рефлексия заставляет людей чуточку притормозить после наркоты и алкоголя, которых они успели «схавать» за это время, и задуматься – что они собой представляют? На самом деле, процесс вполне положительный. Если рынок это потребляет – слава богу. Об этих персонажах завтра никто не позаботится. Посему будем считать, что их жизнеописания – та маленькая собачья «какашка», скромный след, который они оставили после себя в культуре.

 – Многие любят читать о романах наших «звезд», обсуждая потом перепетии их жизни не хуже сериальных «просто марий». Давайте порадуем читателей и повысим культурную планку – поговорим о ваших романах с… писателями.

 – Культурный фильтр сущест­вует помимо наших желаний и надежд, зачастую неоправданных. В любом случае, считаю, что один из самых выдающихся литераторов нашего времени – Владимир Сорокин. Не просто писатель, а один из самых выдающихся культурных деятелей – Дмитрий Пригов. Это не значит, что я невнимательно отношусь к Пелевину. Читаю Акунина – то, что имеет отношение к его аналитической литературоведческой профессии. Читаю и так называемых поп-персонажей – если получается осилить больше трех строчек.

 – Недавно прочитала о вашем сотрудничестве с Оксаной Робски…

 – Оксана Робски – человек здравый и прагматичный. Что касается издательского бизнеса – могу лишь привести ее в пример. С Робски у нас плодотворные творческие отношения – в сентябре выйдет совместный громкий скандальный проект. Не могу сказать, что это лично мое «детище». Я – человек ленивый, и все свои литературные дела, поскольку это довольно хлопотно, посчитала необходимым спихнуть на мою собачку. Поэтому автором романа значится Дуся Конеген. Она написала роман «Собачья площадка», другой заголовок – «Энциклопедия московских кобелей и сук». Дуся пытается описать быт самых модных собачьих площадок Москвы с ее, Дусиной, точки зрения. Это одна из попыток взглянуть на жизнь деятелей культуры, журналистов, шоу-бизнеса с неожиданного ракурса.

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