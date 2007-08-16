Актриса Любовь Толкалина стала солисткой вокального трио?

«Аргументы неделi»: Попытки снять художественный фильм с участием девушек из группы «ВИА Гра» наконец-то увенчались тем, что певиц сыграли артистки. Как это произошло?
Продюсер фильма «Торгаши» Юрий Минзянов:
– КОГДА-ТО мы с Константином Меладзе хотели снять игровой музыкальный фильм под названием «В группе только девушки» с солистками «ВИА Гра», которые сыграли бы самих себя… Проект, к сожалению, не состоялся, и мы ввели элементы из этого сюжета в «Торгаши». На кастинге мы с удивлением обнаружили, что Люба Толкалина в новом имидже как две капли воды похожа на рыженькую Аню из «ВИА Гра». Роль солистки-брюнетки сыграла Леся Матвеева, «Мисс Украина – 2004». Она похожа на Надю. А блондинку играет Аня Поличук, студентка эстрадно-циркового училища. Долго решали, как назвать группу. Название «Витамин» придумала редактор нашего фильма, известная ведущая Людмила Клепакова («Империя кино»). Меладзе сказал, что если он будет создавать еще одну девичью группу, то она именно так и будет называться…