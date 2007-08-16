Актриса Любовь Толкалина стала солисткой вокального трио?

«Аргументы неделi»: Попытки снять художественный фильм с участием девушек из группы «ВИА Гра» наконец-то увенчались тем, что певиц сыграли артистки. Как это произошло?

Продюсер фильма «Тор­га­ши» Юрий Минзянов: