На Урале установят первый в России памятник The Beatlеs

Битлз-клуба»

Битлз-уик,

АВТОРЫ проекта, члены, надеются, что он появится на набережной Исети вв сентябре этого года. В одном из литейных цехов г.уже приступили к изготовлению чугунных фигур участников легендарной ливерпульской четверки. В конце августа уральские фанаты отправятся в Ливерпуль на традиционныйгде планируют представить эскиз памятника Полу Маккартни.

Дата презентации памятника пока неизвестна. Еще предстоит благоустроить «Битловский дворик» в «ливерпульском» стиле. Так неофициально называют территорию в центре города, где и планируют установить мемориал.