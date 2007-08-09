На Урале установят первый в России памятник The Beatlеs
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Ольга ФИЛИНКОВА ]
Дата презентации памятника пока неизвестна. Еще предстоит благоустроить «Битловский дворик» в «ливерпульском» стиле. Так неофициально называют территорию в центре города, где и планируют установить мемориал.
– Сначала мы хотели установить в Екатеринбурге мемориал Джону Леннону, – говорит президент «Уральского
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