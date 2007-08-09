ЛЕГКА ПРОВАНСАЛЬСКАЯ НОЧЬ
№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В июле проводится знаменитый международный музыкальный фестиваль в старинном французском городе
Полет валькирий
ФЕСТИВАЛЬ продолжает двигаться и развиваться с той же крейсерской скоростью, какую ему задал своим десятилетним правлением Стефан Лисснер.
Теперь Лисснер поднимает на новые высоты театр Ла Скала и майскую фестивальную неделю в Вене. А делами в Эксе с этого года правит Бернард Фокруй, который 10 лет руководил оперным театром «Ла Монней» в Брюсселе.
Наибольший интерес публики вызвали «Валькирия» в постановке Стефана Брауншвейга и версия Патриса Шеро оперы Яначека «Из мертвого дома». Международная пресса признала их событиями года.
Чтобы еще больше упрочить завоеванные позиции, город и регион пошли на огромные затраты, построив новый стационарный оперный театр на 1300 мест. Этот обладающий великолепной акустикой Театр Прованса был открыт в конце июня постановкой вагнеровской «Валькирии».
Тетралогию Вагнера фестиваль в Эксе «растянул» на четыре года. В этом году показали ее вторую часть.
Главное достоинство постановки Брауншвейга – герои не просто двигаются по сцене, они на ней живут. Правдив каждый поворот головы и жест, всегда обоснованы движением музыки Вагнера в прочтении Саймона Раттла – руководителя знаменитого Берлинского филармонического оркестра.
Нюансировка и темпы, задаваемые Раттлем, помогают нам открыть другого Вагнера.
Иван Денисович на оперной авансцене
ЗАВЕРШИЛА фестиваль другая постановка года – версия Патриса Шеро оперы Леоса Яначека «Из мертвого дома».
Сценография, декорация и костюмы переносят нас в середину ХХ в., меченого клеймами тоталитарных режимов. Шеро создает обобщенный образ места, где из человека выколачиваются последние капли человеческого. Опера приобретает стройность и законченность, несмотря на то, что на бумаге она выглядит как сборник монологов нескольких заключенных.
Шеро не слишком вольничает с канвой повествования и с героями, используя либретто. Это сам Яначек, используя прозу Достоевского, на заре грозовых
Дорогое высокое искусство
ФЕСТИВАЛЬ буржуазный, фешенебельный. Организация, спектакли и исполнители – все на высшем уровне!
Уже пятый год подряд в первую неделю фестиваля в Эксе собираются на экономический форум и французские «олигархи». Он проходит одновременно с фестивалем. По вечерам бизнесмены наслаждаются музыкой, а днем обсуждают дела. Объективно объяснимая высокая цена на билеты (от 200 до 350 евро за место) выставляет барьер на пути молодых в концертные залы. В связи с этим организаторы значительно увеличили квоту бесплатных и недорогих билетов, доведя их количество до 20 000 из 52 000. Молодых надо увлечь: именно они станут новым поколением поклонников Фестиваля в Эксе, который в следующем году будет справлять свое
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