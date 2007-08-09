Я СМОТРЮ НА МОСКВУ…
Хорошая пьеса «Вишневый сад» Чехова. Она про нас
№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«Аргументы неделi» предлагают очередную публикацию замечательной актрисы Елены Кореневой.
Я ПОНЯЛА «Вишневый сад», когда в моем дворе, в Москве, начали рубить деревья.
Я пожаловалась чиновнику: какая же дорога под окнами, а деревья, а двор для детей и стариков? Мне объяснили, что я «не одна здесь живу», что я «противлюсь прогрессу», ведь живу «в мегаполисе!». Я попыталась возразить, что живу в этом мегаполисе всю жизнь, да и в других мегаполисах мира пожила, и под носом у жилых домов дорог не прокладывали, в ущерб жильцам и деревьям. Разве мегаполис противоречит памяти и удобству людей?
И вот… езжу по городу или просто бреду по бульвару, стараюсь забыть свою печаль по поводу срубленных деревьев. Пытаюсь подбодрить себя мыслью о том, что живу в культурном центре мира и все шероховатости – это издержки прогресса. И у меня постепенно повышается настроение. Однако чувство радости
Ведь культура – это не только наличие балета и консерватории с конкурсом Чайковского. Это наличие бумаги в городских туалетах и уверенность в том, что если тебе наступят на ногу в толкучке, то непременно извинятся. Это также эстетическое и этическое впечатление от городских видов и от толпы. Это уважение к себе и тому, кто
Когда-то, прожив в
И теперь я задаюсь тем же вопросом: а в Москве сегодня можно думать о любви, она вдохновляет для романтических прогулок? Или пора менять свои «картинки», связанные с представлением о первом свидании? Оно может происходить на фоне мусорной свалки или работающего отбойного молотка? Наверное, Москва сегодня напоминает мне
Память всегда интимна, память связана с людьми. Мегаполис обречен на расширение и на масштабность событий. Противоречие. В таком противоречивом и раздвоенном состоянии я продолжаю движение по родному городу со смешанным чувством обиды и гордости. Не только моя память, но и чувство красоты страдает – город отдан на откуп вкусу нуворишей, для которых «после меня хоть потоп». Тут же подсекаю себя упреком, что «живу не одна в этом городе» и не хочется противиться «прогрессу». Но бормочу себе под нос: «Что бы вы ни делали и ни городили, а красота все равно «спасет мир». Подсказал Федор Михайлович. И Антон Павлович «Вишневым садом» подсказал… И Геннадий Иванов, автор слов песни: «Я смотрю на Москву через призму поэзии, через призму музыки, призму любви, просто так на Москву смотреть бесполезно, просто так ничего не увидите вы…» – подсказал! Подсказки для нас всегда в
Так вот, я проверила лично и утверждаю:
Нью-Йорк – интернациональный Вавилон, триумф эмигрантов, которые по определению – борцы с судьбой. Париж – культ индивидуальности, акцент на интеллекте, на самости. А Москва? Попробую ответить так: это характеры, закаленные в борьбе с обстоятельствами, при всех режимах и поворотах истории. И творчество – как выход. Сопротивление голому прагматизму без эстетики и души.
Так смотрите, сколько их – творческих сопротивленцев – живет в нашем городе!
Прислушайтесь: на призыв «SOS!» в удушающей пробке будней – устремлены ответные сигналы спасения, в форме своеобразной азбуки Морзе – на языке искусства. Москва – это беспрецедентное скопление талантливых, свободных, независимых, мыслящих, творящих людей.
И конечно, лучше
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