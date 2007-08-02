 Александр Рогожкин приступил к съемкам фильма с условным названием «Игра».

"> Александр Рогожкин приступил к съемкам фильма с условным названием «Игра».

">

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

РОССИЯ ВСЕ ЖЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО ФУТБОЛУ

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Александр Рогожкин приступил к съемкам фильма с условным названием «Игра».

 ЭТО фантасмагория на футбольную тему. Чемпионат мира 2018 г. якобы проводится в России, которая его и выигрывает!

 Впрочем, сам режиссер определяет жанр фильма как утопию. Кинолента появится в прокате уже в следующем году. А большая часть съемок предположительно должна состояться в подмосковном Кратове, на базе «Сатурна».

 Кстати, именно на базе национальной команды - по фильму - работает сторожем персонаж Алексея Булдакова, популярного в народе как генерал Михалыч. Когда-то его герой был врачом национальной команды, а потом его попросту отфутболили...

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Лукашенко прекрасно помнит о судьбе Хусейна и Каддафи»

«Лукашенко прекрасно помнит о судьбе Хусейна и Каддафи»

Александр Лукашенко заявил, что постулат суверенитета остается незыблемым для Белоруссии. «Самые актуальные проблемы находятся в экономической сфере», - подчеркнул он. О торге Лукашенко за суверенитет размышляет Анатоолий ВАССЕРМАН...

//Общество

Бард Александр Новиков отказался от участия в конкурсе Евровидения в Израиле

Бард Александр Новиков отказался от участия в конкурсе Евровидения в Израиле

Знаменитый бард Александр Новиков неоднократно выступал на страницах АН. Предлогом новой встречи с главным редактором «Аргументов недели» Андреем Углановым стал очередной международный конкурс Евровидения, который пройдёт в мае в Израиле.

//Экономика

Министр Орешкин не смог доложить в Госдуме о развитии российской экономики

Министр Орешкин не смог доложить в Госдуме о развитии российской экономики

Депутатов Госдумы сегодня не устроило выступление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина. Он не смог ответить, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Политолог выявил условие распада украинского государства на несколько частей

Политолог выявил условие распада украинского государства на несколько частей

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал условие распада украинского государства на несколько частей. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.

//В мире

Снайпер поведал об уничтожении сбежавшей на Украину танкисткой ДНР бойцов ВСУ

Снайпер поведал об уничтожении сбежавшей на Украину танкисткой ДНР бойцов ВСУ

Деян Берич, снайпер самопровозглашенной ДНР, прокомментировал побег на Украину Светланы Дрюк, которая в армии республики являлась командиром танкового экипажа. Соответствующее видео появилось в сети.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Тарифы без контроля и совести

Тарифы без контроля и совести

В современной России существует тысячи схем обогащения за счет простых граждан и честных бизнесменов. Никого в нашей стране уже не удивить очередным рассказом о проворовавшемся чиновнике, но история бывшего главы контрольно-ревизионного управления ФСТ рвет все шаблоны

//Общество

Флористы рассказали, кому какие цветы нужно дарить

Флористы рассказали, кому какие цветы нужно дарить

Флористы рассказали, что уже давно существуют несколько основных правил, регламентирующих выбор букета в подарок женщине. Они относятся не только к возрасту получательницы цветов, но также и описывают отношение к ней.

//Общество

Первый в России частный космодром могут построить в Нижегородской области

Первый в России частный космодром могут построить в Нижегородской области

Первый частный космодром в России для суборбитальных пусков ракет с туристами планируется построить в Нижегородской области. Проект должен быть согласован с "Роскосмосом". Стоимость билета составит 200−250 тыс. дол.

//Здоровье

Средство борьбы с гипертонией без лекарственных препаратов подсказали в сети

Средство борьбы с гипертонией без лекарственных препаратов подсказали в сети

В блогосфере появился материал, в котором рассказывается о способе борьбы с гипертонией, не предусматривающем приема лекарств. Речь идет о посильной физической нагрузке: ходьбе, силовых тренировках, йоге.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сегодня не плачет, артистка отмечает юбилей

Певица Татьяна Буланова сегодня не плачет, артистка отмечает юбилей

Певица Татьяна Буланова 5 марта отмечает юбилей. Артистке исполнилось 50 лет. На страничке Татьяна в Инстаграмм с утра появляется множество поздравлений и комплиментов от поклонников и коллег.

//Новости СМИ2

//Общество

Путин запретил военным пользоваться сотовыми телефонами на службе

Путин запретил военным пользоваться сотовыми телефонами на службе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий военнослужащим передавать средствам массовой информации и публиковать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о себе и своих сослуживцах.

//Общество

В ДТП на Ставрополье погибли 6 пассажиров Mercedes, следовавшего из Азербайджана в Москву

В ДТП на Ставрополье погибли 6 пассажиров Mercedes, следовавшего из Азербайджана в Москву

Серьезное ДТП произошло в Кочубеевском районе Ставропольского края на федеральной автодороге «Кавказ». В результате лобового столкновения грузовика ЗИЛ и минивэна Mercedes погибли шесть человек.

//В мире

Офицер ДНР раскрыл на видео тактику атакующих район Горловки украинских военных

Офицер ДНР раскрыл на видео тактику атакующих район Горловки украинских военных

Украинская армия атаковала контролируемый ДНР поселок Зайцево, расположенный в районе Горловки. Об этом рассказывается видео, которое опубликовано на YouTube-канале пресс-службы Народной милиции республики.

//В мире

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову поместили в колонию

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову поместили в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову поместили в колонию общего режима. Гульнара Каримова в 2017 году была приговорена судом к 10 годам лишения свободы.

//Культура

Сегодня вспоминают легендарные фразы Михаила Жванецкого

Сегодня вспоминают легендарные фразы Михаила Жванецкого

Знаменитый сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий 6 марта отмечает юбилейный день рождения. Ему исполнилось 85 лет. "Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".

//В мире

В Кремле надеются на Google

В Кремле надеются на Google

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге выразил надежду, что международная поисковая компания Google будет правильно отображать географическую принадлежность Крыма.

//Новости партнеров

//Общество

Путина назвали ярким ярким сном для женщин России

Путина назвали ярким ярким сном для женщин России

Известная российская певица Алёна Апина, которая прославилась песней American boy ещё в бытность в поп-группе "Комбинация" дала интервью Жанне Немцовой, дочери убитого оппозиционера и политика Бориса Немцова, на немецком телеканале Deutsche Welle.

//В мире

Эксперт объяснил решение Трампа лишить Индию торговых льгот

Эксперт объяснил решение Трампа лишить Индию торговых льгот

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, объяснил намерение президента США Дональда Трампа отменить торговые льготы для Индии.

//Общество

8 марта - день гибели настоящего женского счастья?

8 марта - день гибели настоящего женского счастья?

В блоге первого русского православного миллионера Германа Стерлигова на Livejournal его супруга Алёна Стерлигова опубликовала эмоциональный пост, посвящённый предстоящему празднованию Международного женского дня 8 марта.

//Общество

Владимирская чиновница сказала, что просто оговорилась

Владимирская чиновница сказала, что просто оговорилась

Ольга Беляева, директор департамента образования по Владимирской области, рассказала что её слова о том, что ответственность за питание детей в школах должны нести родители, вырвали из контекста.

//Общество

Транспортно-десантные катера Росгвардии приплыли в Керчь охранять Крымский мост

Транспортно-десантные катера Росгвардии приплыли в Керчь охранять Крымский мост

Высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии совершили переход из Севастополя в Керчь. Они будут охранять Крымский мост. Передача водного транспорта проходила в торжественной обстановке под руководством контр-адмирала Андрея ШАТАЕВА.

//Здоровье

Способ вернуть здоровье сердца с помощью еды обнаружили английские кардиологи

Способ вернуть здоровье сердца с помощью еды обнаружили английские кардиологи

Вернуть сердцу здоровье можно с помощью правильного питания. К такому выводу по итогам своих исследований пришли английские кардиологи, говорится в заметке, появившейся в отечественной блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР
2

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

В правительстве Украины придумали способ вернуть восставшие ДНР и ЛНР без войны
5

Возможный предвестник «немого» инсульта головного мозга выявили исследователи

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры