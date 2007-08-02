Жертва домовладения
№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
Дом №17 по Пречистенке - одно из изящнейших московских зданий. К тому же у него имеется весьма приятный дворик.
ДАЖЕ не верится, что самым знаменитым владельцем этого особняка был не досужий барин, покровительствующий искусствам, а кадровый военнослужащий, профессиональный партизан и герой войны 1812 г. Денис Давыдов. Правда, помимо всего прочего, он был поэт и полноправный член околопушкинской «тусовки».
Господин Давыдов приобрел это строение в 1835 г., когда вполне уже остепенился и когда подвиги времен наполеоновской войны сделались преданием Москвы. Он захотел, в конце концов, пожить
Тогда Давыдов нашел, как ему казалось, остроумный ход. Он отправил Пушкину письмо такого содержания: «Посылаю тебе, любезный друг, стишки, сейчас мною написанные. Это Челобитная Башилову. У меня есть каменный, огромный дом в Москве, окно в окно с пожарным депо. В Москве давно ищут купить дом для
И далее - собственно «Челобитная»:
Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты
Мой пречистенский дворец…
И т.д.
Увы, стихотворение не «понудило». Директор Комиссии для строений Москвы А. Башилов не внял мольбам заслуженного воина. И Денис Давыдов вынужден был жить в том доме до скончания своих лет. Которых, впрочем, оставалось не так много. Смерть настигла партизана в 1839 году. Сказались старые ранения, нетрезвый образ жизни и переживания, связанные с содержанием своей недвижимости.
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