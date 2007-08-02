ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ В АВИНЬОНЕ
№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Это – ярмарки краски!
КОГДА попадаешь в город – ощущение, словно ты на ярмарке в базарный день. Группы назойливых артистов преследуют повсюду: выкрикивают речевки, поют, бросаются врассыпную – успевай отскакивать. На ходу раздаются открытки. Так многочисленные театральные компании (760!), съехавшиеся в Авиньон, борются за зрителя.
В итоге они показали 930 спектаклей в неофициальной части фестиваля – так называемой программе «Офф». Где именно показывали? Да везде, где только есть крыша над головой. Это кинозалы, спортзалы лицеев, церкви, часовни и даже гараж местной пожарной команды – где шло до пяти спектаклей в день!
Причем за все – аренду зала, постановку спектаклей, проживание – труппы платят сами. Лишь иногда им помогают культурные фонды или местные власти. Задача многих трупп в «офф» – засветиться перед прессой и публикой, привлечь внимание владельцев залов и промоутеров. Глядишь – и в Париж позовут.
Совершенно очевидно, одними из самых популярных у парижской публики в следующем сезоне станут два моноспектакля двух замечательных актрис.
Разными гранями таланта блеснула Эдвиж Бурди в «Редкой птичке». Не только голосом (Бурди пела на престижных оперных сценах мира), но и драматическим мастерством. Канва спектакля проста и непритязательна: неудачливая певица опаздывает на кастинг и перед случайным собеседником пускается в размышления о жизни, и все это в обрамлении музыкальных номеров, от оперы до мюзикла и джаза. Собеседник же оказывается продюсером и дает певице роль ее жизни.
Другая актриса – Клер Надо, сыгравшая в «Божественной Мисс V.», пьесе американцев Марка Хемптона и Мари Луизы Уилсон. Это рассказ о жизни мисс Вриланд, когда она неожиданно оказывается вне олимпа, ее увольняют с поста редактора. Перед ней встает вопрос, чем же она будет заниматься дальше.
В закоулках официальной программы
ЕСЛИ претят пьесы с понятными интригами и языком, на котором вы разговариваете повседневно, то пожалуйте на спектакли программы «Ин». Афиш этих сорока постановок, включенных в официальную программу, на стенах нет. Зачем тратиться, если каждый уважающий себя театрал, приехавший в Авиньон, сам попытается прикоснуться к новым веяниям и тенденциям. Да и на спектакли признанных мэтров посмотреть захочет.
В отличие от программы «Офф», где многое решается в последнюю минуту и все пожелавшие окажутся в общем забеге (заказывай зал, привози труппу, рекламируй себя, как можешь), фестиваль «Ин» полностью обеспечен госфинансированием.
Уже несколько лет у его руля – команда во главе с Ортанс Аршамбо и Винсеном Бодрийе. Они предложили каждый раз выбирать
Каждый второй спектакль в официальной программе хотел удивить или своим псевдоноваторством, или претенциозными, заумными текстами. Зато традиционной истории и характеров искать не стоило.
Характеры нашлись в пьесе Элеонор Вебер «Сделать жизнь пригодной для жизни, этот вопрос не бесполезен». Две девушки, два парня вступают в бесконечную дискуссию о сексуальности.
Видимо, для знаковости в состав труппы введена фигура
Совсем клинический случай – спектакль немецкого хореографа Раймунда Хога «36, авеню Жоржа Манделя». На бумаге он казался заманчивым, полтора часа танца под лучшие арии Марии Калласс. Что же в действительности? Хореограф – один на пустой сцене; то там то здесь лежат вещи (видимо, самой примадонны?): плащ, белая рубашка, черные туфли на высоком каблуке, книги. Первое движение
В поиске эмоций
ИЗ ОТЧАЯНИЯ от знакомства с псевдопродвинутыми авторами выводят большие спектакли. Тон задал сам Фредери Фисбах, показав в Муниципальном театре свою знаменитую постановку пятилетней давности, пьесу Жана Жене «Ширмы». Одна из проблем знаменитой, но малоставящейся пьесы классика – огромное (90!) количество персонажей. Режиссер нашел оригинальный способ решения проблемы. Он выделил троих главных персонажей, и их играют актеры, а остальные партии достались куклам. Занимательно, эстетски утонченно и хотя бы понимаешь, о чем же идет речь на сцене. Но по чувствам все еще холодно.
Кстати, программа и расписание спектаклей объявляются еще в
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