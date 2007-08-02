//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ В АВИНЬОНЕ

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ В АВИНЬОНЕ
Фрагмент одного из авангардных спектаклей. Апофеоз минимализма
 Весь июль в Авиньоне проходил очередной, 61-й по счету, театральный фестиваль. Впечатлениями делится наш специальный корреспондент Игорь ГУСЬКОВ.

Это – ярмарки краски!

 КОГДА попадаешь в город – ощущение, словно ты на ярмарке в базарный день. Группы назойливых артистов преследуют повсюду: выкрикивают речевки, поют, бросаются врассыпную – успевай отскакивать. На ходу раздаются открытки. Так многочисленные театральные компании (760!), съехавшиеся в Авиньон, борются за зрителя.

 В итоге они показали 930 спектаклей в неофициальной части фестиваля – так называемой программе «Офф». Где именно показывали? Да везде, где только есть крыша над головой. Это кинозалы, спортзалы лицеев, церкви, часовни и даже гараж местной пожарной команды – где шло до пяти спектаклей в день!

 Причем за все – аренду зала, постановку спектаклей,  проживание – труппы платят сами. Лишь иногда им помогают культурные фонды или местные власти. Задача многих трупп в «офф» – засветиться перед прессой и публикой, привлечь внимание владельцев залов и промоутеров. Глядишь – и в Париж позовут.

 Совершенно очевидно, одними из самых популярных у парижской публики в следующем сезоне станут два моноспектакля двух замечательных актрис.

 Разными гранями таланта блеснула Эдвиж Бурди в «Редкой птичке». Не только голосом (Бурди пела на престижных оперных сценах мира), но и драматическим мастерством. Канва спектакля проста и непритязательна: неудачливая певица опаздывает на кастинг и перед случайным собеседником пускается в размышления о жизни, и все это в обрамлении музыкальных номеров, от оперы до мюзикла и джаза. Собеседник же оказывается продюсером и дает певице роль ее жизни.

 Другая актриса – Клер Надо, сыгравшая в «Божественной Мисс V.», пьесе американцев Марка Хемптона и Мари Луизы Уилсон. Это рассказ о жизни мисс Вриланд, когда она неожиданно оказывается вне олимпа, ее увольняют с поста редактора. Перед ней встает вопрос, чем же она будет заниматься дальше.

В закоулках официальной программы

 ЕСЛИ претят пьесы с понятными интригами и языком, на котором вы разговариваете повседневно, то пожалуйте на спектакли программы «Ин». Афиш этих сорока постановок, включенных в официальную программу, на стенах нет. Зачем тратиться, если каждый уважающий себя театрал, приехавший в Авиньон, сам попытается прикоснуться к новым веяниям и тенденциям. Да и на спектакли признанных мэтров посмотреть захочет.

В отличие от программы «Офф», где многое решается в последнюю минуту и все пожелавшие окажутся в общем забеге (заказывай зал, привози труппу, рекламируй себя, как можешь), фестиваль «Ин» полностью обеспечен госфинансированием.

Уже несколько лет у его руля – команда во главе с Ортанс Аршамбо и Винсеном Бодрийе. Они предложили каждый раз выбирать какого-то знаменитого деятеля театра ассоциированным директором фестиваля, который и предлагал бы концепцию на данный год. Сейчас настал черед француза Фредерика Фисбаха. Он предложил сосредоточиться над проблемами слова и речи, а также позвать представителей так называемого нового письма. В числе главных приглашенных оказались французские писатели и режиссеры Валер Новарина, Джильдас Милин и Филип Кантарелла. Для зрителя поход на их спектакли превращался зачастую в пытку.

 Каждый второй спектакль в официальной программе хотел удивить или своим псевдоноваторством, или претенциозными, заумными текстами. Зато традиционной истории и характеров искать не стоило.

 Характеры нашлись в пьесе Элеонор Вебер «Сделать жизнь пригодной для жизни, этот вопрос не бесполезен». Две девушки, два парня вступают в бесконечную дискуссию о сексуальности.

 Видимо, для знаковости в состав труппы введена фигура актрисы-модели Джоаны Прайс. Сейчас нет дефиле модной марки в Париже, начиная от Диора, где бы она не сидела на почетном месте в первом ряду. По нервному рисунку игры, да и по внеш­ности напоминает она нашу молодую Маргариту Терехову.

 Совсем клинический случай – спектакль немецкого хореографа Раймунда Хога «36, авеню Жоржа Манделя». На бумаге он казался заманчивым, полтора часа танца под лучшие арии Марии Калласс. Что же в действительности? Хореограф – один на пустой сцене; то там то здесь лежат вещи (видимо, самой примадонны?): плащ, белая рубашка, черные туфли на высоком каблуке, книги. Первое движение хорео­граф-танцор совершит на исходе пятнадцатой минуты. Дальше все будет проистекать примерно в таком же бешеном темпе. И только божественный голос Каллас парил под сводами Часовни кающихся грешников…

В поиске эмоций

 ИЗ ОТЧАЯНИЯ от знакомства с псевдопродвинутыми авторами выводят большие спектакли. Тон задал сам Фредери Фисбах, показав в Муниципальном театре свою знаменитую постановку пятилетней давности, пьесу Жана Жене «Ширмы». Одна из проблем знаменитой, но малоставящейся пьесы классика – огромное (90!) количест­во персонажей. Режиссер нашел оригинальный способ решения проблемы. Он выделил троих главных персонажей, и их играют актеры, а остальные партии достались куклам. Занимательно, эстетски утонченно и хотя бы понимаешь, о чем же идет речь на сцене. Но по чувствам все еще холодно.

Кстати, программа и расписание спектаклей объявляются еще в январе-феврале. Так что если вы не озаботились заранее, то потом на некоторые постановки вряд ли достанете билеты. В некоторых залах только 40–60 мест.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Лукашенко прекрасно помнит о судьбе Хусейна и Каддафи»

«Лукашенко прекрасно помнит о судьбе Хусейна и Каддафи»

Александр Лукашенко заявил, что постулат суверенитета остается незыблемым для Белоруссии. «Самые актуальные проблемы находятся в экономической сфере», - подчеркнул он. О торге Лукашенко за суверенитет размышляет Анатоолий ВАССЕРМАН...

//Общество

Бард Александр Новиков отказался от участия в конкурсе Евровидения в Израиле

Бард Александр Новиков отказался от участия в конкурсе Евровидения в Израиле

Знаменитый бард Александр Новиков неоднократно выступал на страницах АН. Предлогом новой встречи с главным редактором «Аргументов недели» Андреем Углановым стал очередной международный конкурс Евровидения, который пройдёт в мае в Израиле.

//Экономика

Министр Орешкин не смог доложить в Госдуме о развитии российской экономики

Министр Орешкин не смог доложить в Госдуме о развитии российской экономики

Депутатов Госдумы сегодня не устроило выступление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина. Он не смог ответить, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Политолог выявил условие распада украинского государства на несколько частей

Политолог выявил условие распада украинского государства на несколько частей

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал условие распада украинского государства на несколько частей. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.

//В мире

Снайпер поведал об уничтожении сбежавшей на Украину танкисткой ДНР бойцов ВСУ

Снайпер поведал об уничтожении сбежавшей на Украину танкисткой ДНР бойцов ВСУ

Деян Берич, снайпер самопровозглашенной ДНР, прокомментировал побег на Украину Светланы Дрюк, которая в армии республики являлась командиром танкового экипажа. Соответствующее видео появилось в сети.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Тарифы без контроля и совести

Тарифы без контроля и совести

В современной России существует тысячи схем обогащения за счет простых граждан и честных бизнесменов. Никого в нашей стране уже не удивить очередным рассказом о проворовавшемся чиновнике, но история бывшего главы контрольно-ревизионного управления ФСТ рвет все шаблоны

//Общество

Флористы рассказали, кому какие цветы нужно дарить

Флористы рассказали, кому какие цветы нужно дарить

Флористы рассказали, что уже давно существуют несколько основных правил, регламентирующих выбор букета в подарок женщине. Они относятся не только к возрасту получательницы цветов, но также и описывают отношение к ней.

//В мире

Марией 2019 года стала... Снегурочка или "Русский след" венецианского карнавала

Марией 2019 года стала... Снегурочка или "Русский след" венецианского карнавала

Стяг с крылатым львом поднялся на колокольню, а Линде Пани придётся ждать целый год, чтобы осуществить свою мечту. В последний день карнавала Венецию заволокло туманом. Но на время церемонии закрытия на площади Святого Марка пелена рассеялась. И народу была объявлена… Снегурочка.

//В мире

Офицер ДНР раскрыл на видео тактику атакующих район Горловки украинских военных

Офицер ДНР раскрыл на видео тактику атакующих район Горловки украинских военных

Украинская армия атаковала контролируемый ДНР поселок Зайцево, расположенный в районе Горловки. Об этом рассказывается видео, которое опубликовано на YouTube-канале пресс-службы Народной милиции республики.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//В мире

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову поместили в колонию

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову поместили в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову поместили в колонию общего режима. Гульнара Каримова в 2017 году была приговорена судом к 10 годам лишения свободы.

//Новости СМИ2

//Культура

Сегодня вспоминают легендарные фразы Михаила Жванецкого

Сегодня вспоминают легендарные фразы Михаила Жванецкого

Знаменитый сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий 6 марта отмечает юбилейный день рождения. Ему исполнилось 85 лет. "Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".

//Общество

Первый в России частный космодром могут построить в Нижегородской области

Первый в России частный космодром могут построить в Нижегородской области

Первый частный космодром в России для суборбитальных пусков ракет с туристами планируется построить в Нижегородской области. Проект должен быть согласован с "Роскосмосом". Стоимость билета составит 200−250 тыс. дол.

//В мире

В Кремле надеются на Google

В Кремле надеются на Google

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге выразил надежду, что международная поисковая компания Google будет правильно отображать географическую принадлежность Крыма.

//Общество

Путина назвали ярким ярким сном для женщин России

Путина назвали ярким ярким сном для женщин России

Известная российская певица Алёна Апина, которая прославилась песней American boy ещё в бытность в поп-группе "Комбинация" дала интервью Жанне Немцовой, дочери убитого оппозиционера и политика Бориса Немцова, на немецком телеканале Deutsche Welle.

//В мире

Эксперт объяснил решение Трампа лишить Индию торговых льгот

Эксперт объяснил решение Трампа лишить Индию торговых льгот

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, объяснил намерение президента США Дональда Трампа отменить торговые льготы для Индии.

//Общество

8 марта - день гибели настоящего женского счастья?

8 марта - день гибели настоящего женского счастья?

В блоге первого русского православного миллионера Германа Стерлигова на Livejournal его супруга Алёна Стерлигова опубликовала эмоциональный пост, посвящённый предстоящему празднованию Международного женского дня 8 марта.

//Новости партнеров

//Общество

Владимирская чиновница сказала, что просто оговорилась

Владимирская чиновница сказала, что просто оговорилась

Ольга Беляева, директор департамента образования по Владимирской области, рассказала что её слова о том, что ответственность за питание детей в школах должны нести родители, вырвали из контекста.

//Общество

Транспортно-десантные катера Росгвардии приплыли в Керчь охранять Крымский мост

Транспортно-десантные катера Росгвардии приплыли в Керчь охранять Крымский мост

Высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии совершили переход из Севастополя в Керчь. Они будут охранять Крымский мост. Передача водного транспорта проходила в торжественной обстановке под руководством контр-адмирала Андрея ШАТАЕВА.

//Здоровье

Способ вернуть здоровье сердца с помощью еды обнаружили английские кардиологи

Способ вернуть здоровье сердца с помощью еды обнаружили английские кардиологи

Вернуть сердцу здоровье можно с помощью правильного питания. К такому выводу по итогам своих исследований пришли английские кардиологи, говорится в заметке, появившейся в отечественной блогосфере.

//Туризм

Как обезопасить себя во время путешествия

Как обезопасить себя во время путешествия

Отели и гостиницы очень популярны среди разного рода мошенников. Эксперт просчитал основные риски, с которым могут столкнуться путешественники, и рассказал, как сделать свой отдых более безопасным.

//В мире

Киевский полковник озвучил причину срыва броска ВСУ на Крым в феврале 2014-го

Киевский полковник озвучил причину срыва броска ВСУ на Крым в феврале 2014-го

Вооруженные силы Украины собирались осуществить бросок на крымские города с целью предотвращения отделения полуострова. С таким заявлением выступил Сергей Кривонос, первый замком Сил специальных операций ВСУ.

//Общество

Божену Рынску госпитализировали

Божену Рынску госпитализировали

Журналистку Божену Рынску госпитализировали в Москве практически сразу после её возвращения из Испании. Родные женщины подтверждают её нахождение в больнице и надеются на помощь врачей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР
2

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

В правительстве Украины придумали способ вернуть восставшие ДНР и ЛНР без войны
5

Возможный предвестник «немого» инсульта головного мозга выявили исследователи

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры