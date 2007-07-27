Харатьян стал Людовиком XIV
№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
«Сокровища кардинала Мазарини» – так называется новый фильм режиссера Георгия
СЪЕМКИ новой картины о мушкетерах (с бюджетом 5 млн. долл.) уже прошли и в Одессе, и в
Согласие на участие в съемках дали прежние исполнители ролей – Михаил Боярский – Д’Артаньян, Вениамин Смехов – Атос, Игорь Старыгин – Арамис и Валентин Смирнитский – Портос. Анну Австрийскую в новой картине сыграет Алиса Фрейндлих.
Мало кто знает, что на роль Д’Артаньяна сначала был утвержден Александр Абдулов. Но когда Хилькевич увидел Боярского, стало ясно, что Д’Артаньян – это он. Отношения с Абдуловым остались испорченными на всю жизнь.
Людовика Четырнадцатого сыграет Дмитрий Харатьян, а кардинала Мазарини – Анатолий Равикович. Актер Дмитрий Нагиев приглашен на роль сына Портоса, Антон Макарский станет сыном Арамиса, дочь Д’Артаньяна сыграет румынская актриса Лянка Грыу.
В новом фильме будет множество спецэффектов и немало компьютерной графики. Мушкетеры снова будут участниками уличных боев. В фильме будет много музыки и песен – поют все, включая Людовика Четырнадцатого – Харатьяна.
Кстати, мало кто знает, что именно для «Мушкетеров» Боярский в свое время отпустил густые черные усы… И в первых сериях он так бился в драках, что даже сломал себе зуб – то есть выкладывался по полной программе.
Фильм «Сокровища кардинала Мазарини» выйдет на экраны страны в феврале 2008 года.
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