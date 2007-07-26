Лагутенко есть что рассказать?
№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«АРГУМЕНТЫ неделi»: 29 июля героем программы «Пока все дома» станет солист популярной
В застольной беседе также примут участие директор группы «Мумий Тролль» Марина Залогина и два лучших друга Лагутенко – Павел и Кирилл Бабие. Чем удивит Илья телезрителей?
ПРОДЮСЕР программы «Пока все дома» Людмила Зайцева:
– Детство Ильи проходило во Владивостоке. Об этом знают все. В семье все ждали, что он пойдет по стопам отца и станет архитектором. Но в начале
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