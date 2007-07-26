Лагутенко есть что рассказать?

«АРГУМЕНТЫ неделi»: 29 июля героем программы «Пока все дома» станет солист популярной рок-групы «Мумий Тролль».

В застольной беседе также примут участие директор группы «Мумий Тролль» Марина Залогина и два лучших друга Лагутенко – Павел и Кирилл Бабие. Чем удивит Илья телезрителей?

ПРОДЮСЕР программы «Пока все дома» Людмила Зайцева: