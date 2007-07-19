Новости
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
Сати Казанова уходит в самостоятельное плавание
О ТОМ, что участница группы «Фабрика» Сати Казанова готовится к сольному проекту, заговорили неделю назад. Певице якобы надоело подстраиваться под группу и специально приглушать свою сексуальность, чтобы не забивать собой других участниц коллектива. Напомним, музыкальный контракт не позволяет участницам группы применять свои таланты отдельно друг от друга, а это нередко лишает их интересных и перспективных проектов.
Сати Казанова разговоры о сольном проекте не комментирует. Но друзья певицы с охотой говорят о том, что она уже давно мечтает реализоваться сольно, но на это ей пока не хватает смелости. Однако некоторое время назад Казанова сделала первый шаг к самостоятельности – заключила партнерское соглашение с модным домом «ROUTA». Так что певица (без коллег по группе) является не только лицом его молодежного направления, но и равноценным партнером. Наверняка это прибавит ей решительности в карьерном вопросе уже в ближайшее время.
…а Вера Брежнева в семью?
ПОХОЖЕ, группу «ВИА Гра» вновь ожидают перемены. Сексапильная блондинка Вера Брежнева решила вспомнить про семейный очаг и, как утверждают в киевской богеме, уйти из группы. Напомним, певица собиралась покинуть «ВИА Гру» вместе с Надей Грановской, но тогда продюсерам удалось оставить девушку в проекте. Сегодня Вера настроена категорично, и причина у нее серьезная. Говорят, ревнивый супруг поставил певице условие – либо группа, либо семья.
Поскольку
Жанну Фриске вынуждают стать блондинкой
Ради нового
О жизни олигархов Фриске знает не понаслышке, поэтому ей наверняка будет чем удивить зрителей одного из центральных каналов. Чтобы артистка выглядела более женственно, ее попросили превратиться в блондинку. Так что не исключено, что ради статуса телеведущей Фриске рискнет своей шевелюрой.
Пока смущает один факт – техника речи певицы далека от совершенства. Возможно, позднее Жанна будет брать специальные уроки. Сейчас на это не хватает времени. А вообще кому сегодня в
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