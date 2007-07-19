Витаса считают в Китае мессией королевских кровей
Поклонники артиста устроили массовые беспорядки, которые чудом не привели к многочисленным жертвам
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
Когда Витас решил попытать «певческое счастье» в Китае, коллеги по цеху ехидно посмеивались. Но за год работы на китайском музыкальном рынке певец, которого в нашей стране называли фанерщиком и сбитым летчиком, нашел ключик, отворяющий дверь в мировой
Фанерные жабры похоронили в России
В СВОЕ время появление Витаса на нашей эстраде наделало много шума. Имидж инопланетного существа с жабрами незамысловатая публика воспринимала за чистую монету. Интерес к артисту грамотно подогревали клипами, слухами и ореолом загадочности.
– Для старта артиста Витаса было вложено 2 млн. руб., – признается его продюсер Сергей Пудовкин. – Изначально ставку делали на яркость и непохожесть на других представителей отечественного
Через три года период
Неожиданно старый клип Витаса «Опера №1», снятый
Кстати, в России недоброжелатели «ихтиандра» из Одессы долгое время утверждали, что высокий немужской голос Витаса – компьютерный и исключительно фанерный. Чтобы оградить себя от подобных упреков и не разочаровывать верящих в мессию китайцев, во время концертов Витас вынужден выходить в зал и петь несколько песен без микрофона. Похоронили в Китае и мифическую историю про жабры. Ни к чему она особе королевских кровей…
Любовь
КАК удалось выяснить «Аргументам неделi», сегодня за выступление Витаса китайские «концертники» готовы выплатить гонорар от 500 тыс. долларов.
– Если говорить о популярности, то нельзя не заметить тот факт, что альбом Витаса в Китае стал трижды платиновым, – гордится продюсер певца Сергей Пудовкин. – Что же касается России, то период яркого интереса к Витасу вряд ли повторится. Успех и зрительский интерес похожи на первую любовь, а она всегда проходит. Сейчас у Витаса в России период признания. Все спокойно и без массового фанатизма. Хотя недавно мы с аншлагами дали два сольника в Большом концертном зале в Питере.
– Говорят, что в Китае во время одного из концертов несколько человек едва не распрощались с жизнью?
– Это было после его концерта в Гуань Чжоу. Пришло огромное количество народу. А около пяти тысяч желающих на выступление не попали и ждали певца возле выхода из концертного зала. Так получилось, что мы с артистом и спецназом оказались в плотном кольце обезумевших фанатов. Началась давка,
Международный cкандал заказывали?
МАССОВАЯ истерия – не единственное, от чего в
Как утверждают юристы, звезде и его менеджеру повезло, что за «контрабанду» их задержали не в Бангкоке. Там за образ принца, в котором певца изобразили на полотне, могли и «четвертовать». По их понятиям, подобного рода картину вполне можно принять за агитку или претензию на трон.
Китайский бизнес с мировым акцентом
ВО ВРЕМЯ своего очередного азиатского тура Витас планирует поразить публику не только концертами и своим «театрализованным» появлением на публике. Специально для китайских граждан певец запустил в производство линию мобильных телефонов. Пробная партия, выпущенная тиражом в 50 млн. экземпляров, будет продаваться только на территории Китая. Вслед за телефонами «новоиспеченный коммерсант» намерен взяться за майки и очки. Причем этой отрасли артист отдаст не только свое имя, но и дизайнерский талант.
А в конце этой недели Витас совместно с Кристиной Агилерой презентует в Японии новую машину «Ауди».
…В общем, у парня много планов не только на шоу, но и на бизнес. И у него в отличие от «Тату» есть не только интересная «идейная фишка» и желание «порвать Запад», но и отсутствие «периодического токсикоза». Так что война план покажет!
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