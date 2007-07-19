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Вячеслав Бутусов окончательно сменил имидж?

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел кульутры ]

Вячеслав Бутусов окончательно сменил имидж?

 «Аргументы неделi»: Вячеслав Бутусов принял участие в программе «Женский взгляд», которая выйдет в эфир в конце июля. О чем рассказал он Оксане Пушкиной? Как сейчас дела у бывшего «властителя умов»?

 ВЯЧЕСЛАВ Бутусов:

 Нет, властителем дум я быть не хочу. Это тяжкое бремя, сразу могу сказать. За это от государства за вредность надо бесплатные лекарства получать. Когда мы начинали – я был фронтменом, и на мне лежала большая ответственность. После «Наутилуса» самым успешным проектом был альбом «Овалы». Я, помню, перелопатил очень много детской литературы, в частности «Сказки тетушки Гусыни», ну и сделал такой альбом. Почему-то единственная песня, не вписывающаяся в этот альбом, стала относительно популярной – песня «Берег». Потом был проект «Ю-Питер».

 То, что нас сегодня можно редко услышать по радио, – так нельзя ведь на протяжении ста лет крутиться на радио и ТВ с постоянной частотой… Несмотря на то что я занимаюсь шоу-бизнесом, по специальности я все-таки архитектор. Поэтому считаю себя специалистом только в этой области. В музыке я самоучка, и у меня нет такой системы, как у людей, которые прошли курс обучения. Тем не менее я всем рекомендую послушать хор Новоафонского монастыря. Очень впечатляет.

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