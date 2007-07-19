Алексей Маклаков больше не «прапорщик»?
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел культуры ]
«Аргументы неделi»: Все давно привыкли видеть Алексея Маклакова в роли прапорщика в сериале «Солдаты» на РЕН ТВ. Но теперь, в сентябре, он предстанет в новом ситкоме на СТС в совершенно новой роли – отца многодетного семейства. Удастся ли ему также влюбить в себя аудиторию телеканала?
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ продюсер Александр Акопов:
Съемки уже начались, и мы уверены в успехе. Завязка действия в том, что герой Маклакова Виктор Мельников не женат, зато у него есть трое детей! Парикмахерша Екатерина, к которой он всю жизнь ходил стричься, повстречалась ему в Сочи. Она не замужем, но у нее тоже трое детей! Их курортный роман приведет к воссоединению их неполных семей со всеми вытекающими… Дети начнут ссориться, Виктору и Кате будет поначалу совсем не сладко…
Мы надеемся, что наш новый ситком с Алексеем Маклаковым в главной роли станет любимым семейным зрелищем у россиян.
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