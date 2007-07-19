Небогемный художник и великий поэт

Окрестности Музея изобразительных искусств имени Пушкина – один из самых милых уголков Москвы. Хотя бы потому, что большинство прохожих здесь принадлежат к интеллигентскому сословию. А также потому, что в прошлом здесь селилось множество преинтереснейших людей. Например, художник В. Тропинин, живший в доме №9 по улице Волхонке.

ВАСИЛИЙ Андреевич не принадлежал бо­ге­ме. Его коллега Н.А. Рамазанов вспо­минал: «Мас­­терская Тро­пинина не бросалась в глаза ни цветистостью занавесей, ни щеголеватым камином, ни мягкою мебелью, ни оправленными в серебро раковинами для сигарочного пепла... Здесь собственные произведения Василия Андреевича, повешенные без рам на стенах, составляли всю роскошь квартиры и вместе с мастерской, в которой постоянно господствовали простота, тишина и уважение к труду».

Неудивительно – художник 47 лет был крепостным, и просто неоткуда было взяться у него богемным всяческим замашкам. Зато с уважением к труду все обстояло замечательно.

Именно сюда, к Тропинину, незадолго до гибели явился Пушкин – чтобы позировать для своего известного портрета. Бог весть, почему он выбрал именно Тропинина. Возможно, именно из-за отсутствия богемных, псевдоаристократических замашек. Ведь Александр Сергеевич наверняка успел устать от них в своем привычном обществе.

Поговаривают, что Тропинин, будучи масоном, увидел на мизинце Пушкина длиннющий и холеный ноготь. Среди масонов это что-то означало, и Тропинин, дабы показать, что понял все значение пушкинского мизинца, сделал некий тайный знак. На что озорник-стихотворец всего лишь погрозил ему пальцем.

Так это или нет – доподлинно никто не знает. В любом случае, портрет вышел на славу. Неудивительно, что сразу после смерти Пушкина его украли. И нашли только в 1850-х годах.

Старенький художник выбрался из мастерской, чтобы полюбоваться на находку. Он говорил: «И тут-то я в первый раз увидел собственной моей кисти портрет Пушкина после пропажи, и увидел его не без сильного волнения в разных отношениях: он напомнил мне часы, которые я провел глаз на глаз с великим нашим поэтом, напомнил мне мое молодое время, а между тем я чуть не плакал, видя, как портрет испорчен, как он растрескался и как пострадал, вероятно, валяясь где-нибудь в сыром чулане или сарае. Князь Оболен­ский просил меня подновить его, но я не согласился на это, говоря, что не смею трогать черты, положенные с натуры и притом молодою рукою, а если-де вам угодно, я его вычищу, и вычистил».

В наши дни портрет находится в музее Пушкина в Санкт-Петербурге. А на волхонском домике Тропинина – мемориальная доска.

