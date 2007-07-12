Актриса Татьяна Васильева стала бандершей
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
В ЦИРКЕ на Цветном бульваре продолжаются съемки фильма «Непрощенные» (главный режиссер – Клим Шипенко). Одну из главных ролей играет народная артистка России Татьяна Васильева (Ицыкович).
Она известна зрителю по таким нашумевшим картинам, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Дуэнья», «Уроки французского», «Моя морячка», «Самая обаятельная и привлекательная». Громкий успех пришел к ней именно после роли Сусанны в комедии «Самая обаятельная и привлекательная» (1985 г.).
Роль Елены Ореховой в картине «Увидеть Париж и умереть» (1992 г.) принесла ей сразу несколько кинематографических наград. Из последних фильмов с участием актрисы можно вспомнить картины «Ночной визит», «Цирк сгорел, а клоуны разбежались». Всего в кино у нее – более 60 работ.
В последние годы Васильева работает в труппе театра «Школа современной пьесы» и одновременно выступает в театральных антрепризах. Удачи актрисы в театре критики связывают с именем режиссера Леонида Трушкина.
– Это фантастическое счастье – общение с такой актрисой, как Татьяна Васильева, – как-то поделился с журналистами известный российский актер Валерий Гаркалин. – Она – не просто актриса, она – клоун. А это самое высокое, что может быть в нашем сценическом искусстве.
В фильме молодого режиссера Клима Шипенко Татьяна Григорьевна играет роль бандерши Алисы (говоря по-русски, она выступает в роли хозяйки притона). Васильева по-прежнему хороша: стройна и подтянута, хотя в феврале этого года ей исполнилось 60…
О чем же фильм «Непрощенные»? О молодежи. О ее жизненных целях, проблемах и их решении. На экраны страны фильм «Непрощенные» выйдет в 2008 году.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес