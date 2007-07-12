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БАТЬКУ МАХНО «КАЖУТ» В КИНО

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Роман СМИРНОВ  ]

БАТЬКУ МАХНО «КАЖУТ» В КИНО
Павел Деревянко в роли Нестора Махно

 Летние месяцы на отечественном телевидении принято считать мертвым сезоном. В принципе, в последнее время наши ведущие телеканалы не отличались особой живостью и новизной ни в делах, ни в суждениях. Тем более интересно появление именно сейчас на Первом канале страны сериала «Девять жизней Нестора Махно», снятого еще год назад, вышедшего в тираж на DVD и уже прошедшего на телеэкранах наших ближайших соседей по СНГ. В чем феномен этой премьеры? Политический или художественный? Почему нам «сливают» эту премьеру в период отпускных миграций, когда по всем каналам сплошные повторения пройденного, а публика кушает все подряд в понятном желании отдохнуть и набраться сил для новых свершений в новом сезоне?

 ОСНОВОЙ для экранизации «Девяти жизней Нестора Махно» по­служил одноименный роман И. Бол­гарина и В. Смирнова. Болгарин – автор незабвенного «Адъютанта его превосходительства», где он впервые предъявил публике белого офицера «с человеческим лицом». В новой исторической драме с помощью режиссера Н. Каптана «с человеческим лицом» нам представлен не только легендарный батька Махно, но и – что по нашим временам кажется невероятным – сам В.И. Ленин, мелькнувший в пятиминутном эпизоде.

 Судя по оживленной дискуссии, которая появилась в Интернете, сериал про батьку Махно, несмотря на достаточно скромные художественные достоинства, задел самые потаенные уголки души у многих. И меньше всего там спорят о самом фильме. Говорят о проблемах языка, поднимают национальный вопрос, в очередной раз сводят и разводят Украину с Россией; досталось и НАТО, и лично президенту Бушу, и глобалистам. Кто-то даже – явно сгоряча – пообещал перечитать Гоголя. Сериал об одном из самых загадочных персонажей русской революции вновь разбудил страсти. Они вспыхнули когда-то по объявлению «перестройки», «гласности» и «ускорения» и погасли с окончательной победой демократии. Страсти, мягко сказать, несвоевременные.

 Возможно, отсюда и незаладившаяся судьба сериала? Незаладившаяся, как и жизнь его главного героя. Ведь и Разин с Пугачевым, и Че Гевара с Чапаевым достаточно внятны и легко адаптируются разными идеологиями. А с Нестором Ивановичем Махно сплошные незадачи. Изобретатель легендарной тачанки, покоритель Перекопа в результате оказался врагом советской власти, ею разбит и бежал от нее за кордон, где и умер в изгнании. Махно – патриот Украины, выступавший против украинской государственности. Называвший себя русским анархистом, писавший по-русски, плохо знавший украинский и не считавший его самостоятельным языком. Так что украин­ским националистам вроде как и воздать ему хотелось бы за борьбу с коммунистами, а за все остальное – наподдать хорошенько хочется.

 Создатель своей независимой республики, этот жестокий батька, судя по воспоминаниям современников, в детстве посещал драматический кружок. В эмиграции писал стихи и воспоминания. Дружил с Шаляпиным и увлекался кинематографом. До такой степени, что снялся сам в двух фильмах. Любимым своим произведением он считал лермонтовского «Вадима». Но не месть, как у героя Лермонтова, двигала им, а детская, инфантильная мечта о равенстве и братстве. Мечта поэта…

 Павел Деревянко в роли Махно достаточно убедителен, но не более того. Умиляться его схожестью с прототипом недостаточно. Шоу двойников уже вышли из моды. Но вряд ли это вина актера. Скорее всего, он стал заложником жанра. Историческая драма не дает ему возможности полета – падений, разочарований, раздумий, вдохновения. В любом случае это – всего лишь разыгранная по ролям анкета. Родился, женился, на что-то сгодился. Возникают и претензии к вещам конкретным. Уж больно на современном сленге общаются между собой персонажи. Уж вы разберитесь с речью в принципе, а ведь вы то на «суржике» балакаете, то чисто по-русски. И как косу держать, надо бы у кого-нибудь проконсультироваться. И еще тысяча мелочей, которые только мешают поверить, насколько выстраданны и святы были для исторического Махно его главные, ой как своевременные мысли: «Свобода или Смерть» и «Свобода во имя Добра».

 История в сериале про батьку Махно снята уж слишком полит­корректно, робко и осторожно. И «наши» иногда бяки, и «бяки» иногда наши. Собственно, история у нас в последнее время так часто переписывалась, что сказать с полной уверенностью, кто тут наш, затруднительно. Возможно, отсюда и робость. А если судить по законам жанра, то, наложив знаменитый сериал «Бригада» как лекало, получим почти полное совпадение. Совсем недавно юноши, насмотревшись телевизора, играли в Сашу Белого, захлебываясь романтикой с большой дороги до полного самоистребления. А теперь могут пойти играть в Нестора Ивановича со всеми вытекающими последст­виями. И рингтон в мобильнике сменят на «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить»… Ведь на смену еще совсем недавно мелькавшим в новостях «казанским» да «люберецким» уже пришли «фа», «антифа», «нацболы» да «наши» со своими подвигами. Вот и оробели создатели фильма. Растерялись в намерениях. И заказчики оробели. Спихнули невнятный фильм, как в яму, – в неурочное время. Как бы чего не вышло.

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