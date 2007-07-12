//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

КОШМАРЫ НА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

Закончился 29-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ШОЛОХОВ, специально для « АН»  ]

КОШМАРЫ НА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ
Дени де Вито с актрисой Гвинет Пэлтроу

 На уютном чешском курорте фестивалем живет весь город. Поскольку он наводнен русскими туристами, традиционным спросом пользуются русские фильмы, которых в этом году было предостаточно. 

 «ПРОСТЫЕ вещи» А. Попо­гребского, победившие на «Кинотавре», в Карловых Варах представили Россию в конкурсе, и небезрезультатно. Призы за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана достались непрофессиональному актеру Сергею Пускепалису и звезде отечественного театра и кино Леониду Броневому (кажется, это вообще первый международный приз Броневого). Вообще отношения, которые складываются между героями фильма в исполнении этих артистов, впечатляют своей нетривиальностью. На глазах сталкиваются две личности, одна из которых явно ведет свое происхождение еще от Адама и Евы, а другая подтверждает теорию Дарвина. Возникает полное ощущение, что на земле живут и как-то находят общий язык потомки тех, кто когда-то был изгнан из рая, и те, кто лишь недавно встал с четверенек.

 То, что фестиваль в Карловых Варах большой (в следующем году ему исполняется 30), никто под сомнение уже не ставит. Сюда запросто приезжают звезды первой величины. На сей раз пожаловал Дени де Вито, который представлял новый фильм со своим участием «Спокойной ночи», легко общался с журналистами, посещал чешские ресторанчики, дурачился и проказничал. Так, получив в руки приз фестиваля, в основании которого круглая сфера, Дени де Вито не упустил случая погладить ее и сообщить публике, что видит в статуэтке очень много «муж­ского достоинства» и это женщинам по­нравится.

 В более узком кругу он продолжил тему женщин в своей жизни, утверждая, что именно женщины – его главная мечта. Звезда осудила своих друзей, которые мечтают то о яхтах, то о лимузинах, когда есть женщины. И заодно отвела подозрения о нестандартных отношениях с Майклом Дугласом, с которым де Вито просто любит гулять вместе и купаться. И конечно, не обошлось без гастрономических подробностей, поскольку почетный гость фестиваля очень любит готовить. Может быть, потому что бабушка и дедушка родом из Италии. Во всяком случае, своим ресторанчиком в штате Флорида очень дорожит и всех, кто «любит тратить деньги», в этот ресторанчик приглашает. Однако, что значит – харизма! Будучи коротышкой, на сцене де Вито казался больше, чем все остальные!

 Наибольший интерес в этом году привлекли фильмы, в которых содержались элементы экзотики и этнографии, фильмы о переселении людей из стран и континентов. Что подстерегает их на пути, на что готовы они пойти, чтобы осуществить мечту. Это и фильм Эммануэля Гриалса «Золотые врата» о морском путешест­вии италь­янских эмигрантов начала ХХ века в Америку и о том, как встретил их Новый Свет. Это и «Счастливые мили» Майкла Роланда о путешествии по безлюдной Австралии горстки нелегалов из Таиланда и прочих бедных государств, высаженных коварным лодочником в самом необитаемом месте. Фильм настолько исполнен трогательной иронии к бедолагам, у каждого из которых еще и свой национальный характер, настолько интересно рассказывает историю их передряг, что хотелось дать ему главный приз фестиваля.

 Но ему присудили «специальный приз жюри», второй по значению. А первый ушел мрачному триллеру из Исландии «Яр-город» режиссера Балтасара Кормакура, наверное, из сочувствия к жителям маленького островного государства. Судя по фильму, концентрация убийств, болезней и наркотиков на душу населения в этом государстве зашкаливает. Так Карловы Вары протянули руку стране, которая, впрочем, тоже славится своими жизнерадостными минеральными источниками и родоновыми купальнями.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

Арктика является сферой военных интересов России, напомнил зампред правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. О защите Русского севера размышляет президент Академии геополитических проблем Леонид ИВАШОВ...

//Мнение

Им все живется весело, богато на Руси

Им все живется весело, богато на Руси

Смена главы Росстата на понятливого юношу из ведомства министра Орешкина крайне благотворно сказалась на росте если не всей экономики РФ, то точно самой важной ее части. Как говорилось в советские времена, «с чувством глубокого удовлетворения» статведомство доложило о неуклонном росте зарплата чиновников.

//Общество

Губернатором Севастополя занялись силовые структуры

Губернатором Севастополя занялись силовые структуры

Правоохранительные органы могут инициировать уголовное дело в отношении губернатора Севастополя. Сейчас проводится проверка по заявлению депутатов Законодательного Собрания города. Эксклюзивное интервью АН дал заместитель председателя севастопольского парламента Александр Кулагин.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году», и изменить это уже невозможно

В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году», и изменить это уже невозможно

В Русской православной церкви считают, что вскоре около трети жителей страны будут мусульманами. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов.

//В мире

Немецкий журналист винит Польшу в расколе Европы

Немецкий журналист винит Польшу в расколе Европы

В Германии журналист заявил, что тактика Варшавы по «запугиванию» России несёт вред европейскому сообществу, повышая напряжённость между странами континента.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Власти поселка Урдома сорвали общественные слушания

Власти поселка Урдома сорвали общественные слушания

Ситуация с протестами в поселке Урдома Архангельской области все больше запутывается. Экологические активисты блокируют дорогу к стройплощадке, на которой планируется возвести современный экотехнопарк.

//В мире

В ДНР сообщили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа Светланы Дрюк

В ДНР сообщили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа Светланы Дрюк

В управлении Народной милиции Донецкой народной республики опровергли информацию, распространенную украинскими СМИ, о том, что бывшая командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ.

//Общество

8 Марта — хорошо, что только раз в году

8 Марта — хорошо, что только раз в году

Будем смотреть правде в глаза: женский праздник и весенний день 8 Марта для мужчин хорош лишь тем, что бывает раз в году. Предлагаем улыбнуться суровой реальности Международного женского дня, прочитав эти четверостишия.

//В мире

Женщина впервые в жизни приняла участие в лотерее и выиграла

Женщина впервые в жизни приняла участие в лотерее и выиграла

Пожилая американка решила изменить своим привычкам и купила лотерейный билет. Счастливица выиграла крупную сумму – осталось придумать, на что потратить деньги.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Общество

В один из моргов ЕАО тела теперь доставляют сами родственники

В один из моргов ЕАО тела теперь доставляют сами родственники

Мертвецкая, расположенная на территории ЕАО, стала инициатором грандиозного скандала, отказавшись обслуживать клиентов. В один из моргов Ленинского района тела теперь доставляют сами родственники.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Женщины зачастую ценят здоровье родных больше собственного

Женщины зачастую ценят здоровье родных больше собственного

Исследователи обнаружили, что женщины, выступающие в роли матери или жены, больше заботятся о здоровье своих близких, чем о собственном. Из-за этого многие из них игнорируют первые признаки сердечного приступа.

//Здоровье

Развеяны основные мифы о мигрени

Развеяны основные мифы о мигрени

Мигрень в наше время многим знакома не понаслышке. Неприятная головная боль может испортить не только настроение, но и повлиять на зрительное и слуховое восприятие и даже на обоняние. Британские учёные развеяли самые распространённые мифы касательно мигрени.

//Общество

Сын Евгения Плющенко покорил телевидение Японии

Сын Евгения Плющенко покорил телевидение Японии

Шестилетний фигурист выступил в паре со своим отцом в рамках соревнований по фигурному катанию, которые показали в эфире японского канала TBS.

//Политика

В сеть попало видео, как Чулпан Хаматова благодарит Горбачева за перестройку

В сеть попало видео, как Чулпан Хаматова благодарит Горбачева за перестройку

В сеть попало видео, как народная артистка Чулпан Хаматова благодарит Михаила Горбачева за перестройку: "Все, что я из себя представляю сегодня, — это перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага".

//Здоровье

Учёные занялись поиском генов, отвечающих за бессонницу

Учёные занялись поиском генов, отвечающих за бессонницу

В Голландии специалисты работают над поиском областей мозга, генов и типа нервных клеток, которые могут влиять на бессонницу. В исследовании приняли участие более 1,3 миллиона добровольцев.

//Шоу-бизнес

Пародист Александр Песков перенес серьезную операцию

Пародист Александр Песков перенес серьезную операцию

Известный артист, пародист Александр Песков был срочно прооперирован в московской больнице. Песков обратился в Боткинскую больницу, и медики диагностировали проблему с поджелудочной железой.

//Новости партнеров

//В мире

В киевском офисе Зеленского полиция обнаружила прослушку

В киевском офисе Зеленского полиция обнаружила прослушку

В МВД Украины сообщили об обнаружении в офисе кандидата в президенты Владимира Зеленского прослушивающего устройства. Полиция Киева обнаружила элементы аппаратуры прослушивания на крыше офиса Зеленского.

//Происшествия

Турист из Шотландии таинственно исчез с американского пляжа

Турист из Шотландии таинственно исчез с американского пляжа

В Калифорнии расследуется дело о внезапном исчезновении шотландца, приехавшего на один из самых опасных пляжей Калифорнии Monastery Beach в сопровождении своего 17-летнего сына.

//Общество

Следственный комитет раскрыл тайну смерти Децла

Следственный комитет раскрыл тайну смерти Децла

Артист умер от сердечной недостаточности. Причины смерти Кирилла Толмацкого, известного в народе как Децл, стали известны по результатам судмедэкспертизы.

//Культура

Умер украинский актер, игравший роли в «Возвращении Мухтара» и «Дне рождения Буржуя»

Умер украинский актер, игравший роли в «Возвращении Мухтара» и «Дне рождения Буржуя»

На Украине в Ивано-Франковске скончался народный артист Украины Сергей Романюк. Актеру было 65 лет. О кончине Сергея Романюка написал в соцсети Facebook написал мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

//В мире

Медведчук высказался против сноса Монумента славы советским воинам

Медведчук высказался против сноса Монумента славы советским воинам

Виктор Медведчук заявил, что власти решились на вандализм, уничтожив памятник советским солдатам во Львове. Политик раскритиковал снос монумента и отметил, что стелу удалось разрушить только с третьей попытки.

//Политика

Путин вышел из договора с США о ликвидации ракет ДРСМД

Путин вышел из договора с США о ликвидации ракет ДРСМД

Президент России подписал указ о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети
2

Актер Федор Добронравов обратился к поклонникам
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

Премьер-министр Пакистана отказался от Нобелевской премии мира
5

Долгожданное счастье актера Юрия Батурина

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры