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Просветитель душ

Святослав Бэлза против божества по имени Рейтинг

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Просветитель душ

 Его родители были музыкантами и втайне мечтали, что и сын выберет ту же стезю. Но, как часто бывает, мальчика «перекормили» – и вместо консерватории он выбрал университет, факультет филологии. Но Его Величество Случай привел юного филолога на ТВ, которое вернуло его к музыке. Сегодня Святослав Бэлза ведет на канале «Культура» две передачи: «В вашем доме» и «Шедевры мирового музыкального театра».

 – У ВАС так много увлечений, что непонятно, кто же вы прежде всего: телеведущий, литературный критик или знаток музыкальной жизни?

 – Как-то я вернулся из командировки домой, а мама мне и говорит: «Наша соседка видела журнал с заголовком «Жена и любовница Святослава Бэлзы». Наверное, какие-то сплетни про тебя…» Через несколько дней я получил этот журнал с моим интервью. В нем одна журналистка меня спрашивает: «Как же Вы, филолог по образованию, литератор по своей основной профессии, ведете музыкальные передачи?» На что я отвечаю: «Литература, конечно, – моя законная жена, а музыка и ТВ – любовницы. Но, как это бывает в жизни, с любовницами больше проводишь времени и больше получаешь удовольст­вия». Считая литературу своей законной женой, стараюсь что-то пописывать. Во всем остальном я скорее просветитель, занимаюсь тем, что мне нравится.

 – Беретесь за любую работу?

 – Работы мне хватает. ТВ-известность влечет за собой массу других предложений. Часто приглашают вести концерты. Но я не на все соглашаюсь, стараюсь работать с артистами двух категорий: с первостатейными музыкантами и с начинающими, которых поддерживают благотворительные фонды. Втайне стремлюсь, чтобы мое имя на афише было гарантией качества концерта.

 – Почему Вы отказываетесь вести эстрадные концерты?

 – Я сторонюсь не эстрады, а нашего шоу-бизнеса, где ударение чаще делается не на слове «шоу», а на слове «бизнес». А вот середнякам, которые возомнили, что способны выступать в кон­серватории, я отказывал, хотя мне предлагали большие деньги.

 – Передача «В вашем доме» дважды номинировалась на «ТЭФИ». В этом году нет желания победить?

 – Я был одним из первых академиков. И когда нас, «избранных», было мало, я говорил, что быть телеакадемиком – это уже большая честь, и поэтому они не должны выдвигаться на «ТЭФИ» и получать «ТЭФИ». Но господа телеакадемики не выдержали соблазна и стали усердно награждать друг друга… Если говорить обо мне, то я уже получил звание Народного артиста России, а это выше любого «ТЭФИ».

 – На ТВ Вы с 1987 года. С чего началась Ваша история?

 – Со столика в ресторане Дома журналистов. Это было в конце 70-х, я только что вернулся из поездки во Францию. А Юрий Сенкевич, хороший знакомый моих родителей, в то время искал человека, который смог бы доходчиво и внятно рассказать о Франции. Все началось шутя, я стал выступать в «Клубе путешественников», потом меня стали узнавать на улицах… А с 87 года начались мои регулярные появления на экране.

 – Вы 8 лет вели на ОРТ «Музыку в эфире». Вы сильно переживали, когда Константин Эрнст попросил Вас покинуть канал?

 – Честно говоря, сильно попереживать я не успел, просто было некогда. Я писал, вел концерты, работал в Институте мировой литературы, вел на ТВЦ цикл «Игра в классику». А потом меня пригласили на канал «Культура».

 – Как человек «Культуры», скажите, что хорошего есть на других, менее «культурных» каналах?

 – Всегда смотрю новости, передачи Эдварда Радзинского, Виталия Вульфа, Николая Дроздова, кинофильмы… Я даже как-то сказал, что у нас много недостатков на ТВ, но оно лучшее в мире по крайней мере по кинопоказу. А вот ток-шоу и викторины меня удручают. По ним видно, что руководители каналов весьма низкого мнения о своей аудитории, предпочитают дейст­вовать по принципу «пипл все схавает». Они поклоняются божеству по имени Рейтинг и, прикрываясь им, часто весьма низко опускают как эстетическую, так и этическую планку ТВ.

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