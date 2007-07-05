Российский кинематограф поддержит осенний призыв

Молодого парня сегодня в армию калачом не заманишь. Дедовщина, есть нечего, а главное – ради чего служить? Наши режиссеры пытаются ответить на последний вопрос – то «Кадетов» снимут, то «Солдат». Но желания у молодежи послужить обществу и Родине что-то особо не прибавляется.

ИЗВЕСТНЫЙ режиссер Михаил Туманишвили снимает новую картину про армию по заказу самого Министерства обороны РФ. Продюсер фильма – «Открытый театр Юлия Малакянца». «Рубеж атаки» (рабочее название) – военно-приключенческий фильм с элементами экшна. Он пытается ответить на болезненный вопрос: «Служить? А на что оно мне?» Самое интересное – акцент в ленте сделан на службу по конт­ракту. Некоторые критики высказываются об этой работе как об одном из самых многообещающих фильмов на военную тему последних лет.

– Мы делаем все, чтобы картина была интересной для ребят, – говорит Михаил Туманишвили. – По сюжету, герои картины ищут затонувший клад, чтобы построить танки «Пересвет» и «Ослябю». Во время учений они вступают в схватку с «черными копателями», спрятавшими в свое время эти сокровища, и побеждают их. Здесь интересна и приключенческая тема, и романтические посылы, и психологическое раскрытие характеров. Ребята пришли в армию из своей социальной среды и по разным причинам – кто-то прячется там, как в раковине, от тяжелой жизни, кто-то хочет заработать день­ги на высшее образование и содержание большой семьи, кто-то спасается от криминала. И каждый ломает свои стереотипы, чтобы превратиться в мощный силовой кулак – основу будущей Российской армии.

В фильме заняты молодые актеры Петр Красилов («Бедная Настя», «Грехи отцов», «Не родись красивой»), Денис Никифоров («Марш Турецкого», «Бой с тенью»), Максим Щеголев («Молодые и злые»), Никита Емшанов («Мертвые дочери»). Также в картине участвует Василий Лановой, который сыграет самого себя. По сюжету фильма, известный актер приедет в провинциальный город на творческую встречу с поклонниками. Этот эпизод будут снимать в конце июня в одном из летних кафе Пскова. Там, по сценарию, Василий Лановой станет участником драки.

Съемки планируется завершить в конце июля, а осенью, к очередному армейскому призыву, картина должна выйти в прокат.

