«Фабрике» тесно в России

доктор-психолог

В ИЮНЕ на кастинги для новой «Фабрики звезд» в Москве на прослушивание пришли 10 тыс. человек! Это рекорд – столько желающих попасть в «звездный дом» и стать одним из «фабрикантов» никогда не было. На Первом канале утверждают, что жюри «Фабрики» прослушало всех. Непонятно, как это физически смогли выдержать продюсер проекта Сергей Кушнерев, музыкальный продюсер Константин Меладзе, директор Дирекции музыкального вещания Юрий Аксюта иАндрей Курпатов.

К этому надо добавить 1,5 тыс. человек, принявших участие в заочном туре. К тому же дополнительный кастинг был организован в Киеве. Желающих стать «фабрикантами» набралось еще 1,5 тыс. человек. Но украинцы взяли не количеством, а качеством. В массе своей поют они гораздо лучше. Сказывается, видимо, замечательная народная украинская песенная культура. Самые лучшие певцы, как оказалось, живут в Луганске, и жюри даже заочно присудило этому городу звание «песенной столицы Украины». Теперь украинцы составят самую серьезную конкуренцию тем, кто мечтает вскоре вселиться в «звездный дом». В нынешнем отборочном туре для «Фабрики» благодаря заочной форме приема участвует и дальнее зарубежье – от Вьетнама до Израиля!