Парящая ограда

Только в красивой оправе ограненный алмаз приобретает величие бриллианта. Вот и произведения ландшафтного искусства – городские парки, скверы и сады – без изящной ограды, созданной по замыслу архитекторов, всего лишь кусочек живой природы, с набором деревьев и кустарников.

По канонам ландшафтного искусства



МИХАЙЛОВСКИЙ сад с его извилистыми аллеями, с его прудом, газонами и подстриженными кустарниками – прекрасное место для отдыха и прогулок. Под раскидистыми кронами вековых деревьев всегда уютно и тихо. Сад представляет собой уникальное сочетание двух разных стилей ландшафтного искусства: по периметру парка сохранена регулярная французская планировка, а в центре – пейзажный английский стиль.

Территория, на которой теперь располагается Михай­ловский сад, входила в состав Летнего сада, заложенного еще при Петре I. За свою долгую историю эти земли были и обычным парком, и охотничьим уча­стком с питомником. Во времена императрицы Елизаветы здесь появились лабиринты и фонтаны. При Павле I сад использовался для конных прогулок.

В начале XIX в. началось строительство дворца для брата императоров Александра I и Николая I великого князя Ми­хаила Павловича. Так возник Михайловский сад.

В 1825 г. Михайловский дворец, возведенный крупнейшим зодчим русского ампира архитектором Карлом Росси, был приобретен в казну для размещения в нем Музея русского искусства (Русского музея). Прилегающие земли перепланировали. Сад был превращен в пейзажный парк по проекту того же Росси.



Судьба памятника



ПОЯВЛЕНИЕ садовой ограды связано с роковыми для России обстоятельствами. Она была возведена единым ансамблем вместе с Храмом Воскресения Хрис­това (Спас на Крови) на месте, где 1 марта 1881 г. смертельно ранили царя-освободителя Алек­сандра II.

Ограда, ставшая одновременно великолепной «оправой» двум памятникам русского зодчества, уникальна. Чугунное кружево решетки по замыслу архитектора Альфреда Парланда словно парило в воздухе между каменных столбов, украшенных майоликой. В 1907 г. все работы были завершены.

Дальнейшая судьба ограды была печальна. Война, питер­ский климат, любители сувениров внесли в узор свои «коррективы». Реставрацию проводили неумело, для галочки. Что не удавалось починить, просто удаляли.

К концу ХХ в. от ограды не осталось и половины. Но средств на реставрацию у города не было. К счастью, у ограды появился «опекун». Компания JT International (JTI) взяла на себя бремя спонсорства. Почин JTI положил начало доброй меценатской традиции спасения и восстановления памятников.

Первый этап реставрации – восстановление цоколя, 19 звень­ев и столбов решетки – обошелся компании в 1 млн. долларов. Восстановление ворот потре­бовало дополнительных затрат. Второй этап включал возвращение еще семи звеньев, монтаж изразцов и вензеля на воротах.

Только на воссоздание облика утраченных элементов памятника ушло более года напряженной работы. В архиве Государственного Русского музея нашелся негатив с вензелями Александра III на створках ворот и двумя фонарями на пилонах.

Все детали памятника были выкованы по старинной технологии, вручную, лучшими питерскими мастерами. Стеклянные плафоны изготовили в Гусь-Хрустальном. Орнаменты майолики воссоз­давали по кусочкам изразцов, сохранившихся на ризнице.

Новое убранство ворот ограды гармонично вписалось в изысканный архитектурный ансамбль храма Спаса на Крови. Одна из красивейших оград Петербурга, да, пожалуй, и всей страны, обрела свой первозданный вид.

Александр ДАНИЛКИН

Ханc Клаус, директор Департамента спонсорства и благотворительности JTI:

– ДЛЯ JT International огромная честь принимать участие в восстановлении одного из красивейших памятников архитектуры Санкт-Петербурга. В международном подразделении концерна Japan Tobacco работают тысячи россиян по всей России. Мы компания, у которой здесь четыре фабрики, в том числе «Петро» в Санкт-Петербурге – самая крупная табачная фабрика в России. И несмотря на то, что мы остаемся иностранной компанией, у нас глубокие российские корни. Поэтому оказывать посильную поддержку обществу, спасая культурное и историческое наследие, для JT International столь же естественно, как и сам бизнес, который не может жить в отрыве от этого самого общества. Спонсорство социально и культурно значимых проектов – важнейшая составляющая корпоративной политики JTI.

Благое дело

НА СЕГОДНЯШНИЙ день JT International является крупнейшим табачным производителем в России, а также крупнейшим иностранным инвестором в отрасли. Общий объем прямых инвестиций в России превышает 900 млн. долларов. Компания постоянно увеличивает количество рабочих мест, тем самым решая социальные проблемы не избалованных вакансиями россиян.

Благотворительная деятельность JT International также достаточно обширна. Среди наиболее крупных проектов: спонсорство Большого и Мариинского театров, Российского Национального оркестра; выставки коллекции традиционного японского искусства в ГМИИ им. Пушкина; экспозиции «Великий Фаберже» в Государственном Эрмитаже; финансовая поддержка строительства Ледового дворца в Санкт-Петербурге; реставрация Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве; реставрация в первозданном виде ограды Михайловского сада в Санкт-Петербурге; поддержка благотворительных фондов, среди которых United Way Moscow, «Дети России». Общий вклад компании в спонсорство социальных и культурных проектов в России за последние годы превысил 10 млн. долл. США.