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Сенсация в клубе «Б1 Maximum»

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]

Сенсация в клубе «Б1 Maximum»

 ПЕРВЫЙ визит группы Antony and The Johnsons в Россию – настоящая сенсация, обещающая стать лучшим концертом года. Выступление группы состоится 5 июля в клубе «Б1 Maximum».

 Лидер группы Энтони Хэгерти родился в 1971 г. в английском городке Чичестер, позднее переехал жить в Америку. Свою карьеру певец начинал в клубах и кабаре, где его заметил Дэвид Тибет, предложив записать и издать дебютный альбом. Успех был ошеломляющий. Сегодня в копилке коллектива престижная награда Mercury Prize – 2005 за лучший альбом и номинация The Brit Awards – 2006 как «лучший мужской исполнитель».

 Johnsons представляют собой настоящий оркестр, где жемчужину вокала обрамляют струнные, ударные, духовые, гитара и фортепиано, на котором играет сам Энтони. Меланхоличные баллады, полные мистики и философии, добавляют этому феномену эстетский лоск и харизму. Группа работает в жанре «Dark Cabaret» – особая манера исполнения, включающая в себя бас-вокал в сопровождении приглушенного звука пианино. Представителями данного жанра являются Марлен Дитрих, Ник Кейв, Брайан Ино, Нина Симоне и другие звезды ныне редкой «не-попсы».

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