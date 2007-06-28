Сенсация в клубе «Б1 Maximum»

ПЕРВЫЙ визит группы Antony and The Johnsons в Россию – настоящая сенсация, обещающая стать лучшим концертом года. Выступление группы состоится 5 июля в клубе «Б1 Maximum».

Лидер группы Энтони Хэгерти родился в 1971 г. в английском городке Чичестер, позднее переехал жить в Америку. Свою карьеру певец начинал в клубах и кабаре, где его заметил Дэвид Тибет, предложив записать и издать дебютный альбом. Успех был ошеломляющий. Сегодня в копилке коллектива престижная награда Mercury Prize – 2005 за лучший альбом и номинация The Brit Awards – 2006 как «лучший мужской исполнитель».

Johnsons представляют собой настоящий оркестр, где жемчужину вокала обрамляют струнные, ударные, духовые, гитара и фортепиано, на котором играет сам Энтони. Меланхоличные баллады, полные мистики и философии, добавляют этому феномену эстетский лоск и харизму. Группа работает в жанре «Dark Cabaret» – особая манера исполнения, включающая в себя бас-вокал в сопровождении приглушенного звука пианино. Представителями данного жанра являются Марлен Дитрих, Ник Кейв, Брайан Ино, Нина Симоне и другие звезды ныне редкой «не-попсы».

