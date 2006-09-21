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Юмор пустит «свежую кровь»

№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Юмор пустит «свежую кровь»
Фото ИТАР-ТАСС

 Только ленивый не говорит о кризисе юмористического жанра на телевидении. В поисках «свежей крови» НТВ обратилось к Международному фестивалю юмора и эстрадного искусства, который прошел в Ялте. Теперь по воскресеньям НТВ будет рассказывать о самом смешном, что было на этом фестивале.

 ВЛАДИМИР Моисе­енко (артист разговорного жанра, член Оргкомитета фестиваля): «У конферансье есть такая шутка: если у женщины красивый голос и она поет, это называется вокальный жанр. Если у женщины красивые ноги и она танцует, это хореографический жанр. Если у женщины противный голос, кривые ноги и лысина – значит, это мужчина. Все остальное называется оригинальный жанр.

 В Москве мы прослушали 73 коллектива, но в разговорном жанре так никому и не присудили первую премию. Дело не в том, что сейчас мало юмористов. Смешных «разговорников» много никогда не было. Заставить плакать в сто раз легче, чем заставить смеяться».

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