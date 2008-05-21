//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Гардемарины: 20 лет спустя

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Андрей КОЛОБАЕВ ]

Гардемарины: 20 лет спустя

 - ВЛАДИМИР, как оцените свое возвращение?

 - Для начала - неплохо. За два последних года как режиссер я снял 5 фильмов в рамках «Оперов» и две мелодрамы - «Там, где живет любовь» и «Любовь под надзором». Критиками, кстати, оцененные как достойные. Недавно приступил к работе над 4-серийной лентой «Васильевский остров». Где снимаются А. Фрейндлих, Т. Васильева, И. Шибанов... Кроме того, сам снялся в шести или семи картинах, которые вот-вот выйдут на экраны.

 - Вновь очутившись на съемочной площадке, не ощутили ностальгию по прежним временам?

 - Ни в коем случае! Для меня начались совершенно другой этап и другой уровень понимания профессии. Ведь я вернулся в качестве, в котором больше всего хотел себя видеть в кино, - в качестве режиссера. А ностальгия? Интересное было время - конец 80-х! С одной стороны, известность, приличные гонорары, мешки писем с признаниями в любви, а с другой - развал страны, зарождение «эры бандитизма». В этот момент и решил выскочить из профессии...

 - Это правда, что в кино вас «привел» чуть ли не физрук технического вуза, где вы учились?

 - Правда. Накануне он встречался со своим приятелем, вторым режиссером фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.», они отмечали встречу, и тот пожаловался: мол, «прочесали» все вузы страны, не можем найти исполнителя главной роли». И физрук почему-то вспомнил обо мне. Так я в 1979 г. попал на «Ленфильм».

 - Следом была картина «Приключения принца Флоризеля». И сразу стали одним из самых успешных актеров...

 - Да, моя популярность была намного больше, нежели сейчас, например, у Евгения Миронова. Так что для меня сразу закрылись точки общепита, общественный транспорт. Люди приставали на улицах. И я начал от них бегать, носить темные очки... К Москве привыкал года два, пока не открыл для себя законы, по которым следует жить в этом городе.

 - Какие именно?

 - Главный - чтобы быть успешным, надо тратить все деньги, которые ты зарабатываешь, пить, веселиться.

 - Почему вы никогда ни одним добрым словом не упоминаете картину «Гардемарины, вперед!»? Такая компания, такой оглушительный успех...

 - Да потому, что (и мне уже осточертело об этом говорить!) «чернее» фильма в моей карьере не было. Именно после него я окончательно понял, что из актерской профессии надо уходить... Там все, кроме актерского ансамбля, для меня было очень плохо. По вкусу, по атмосфере, по людям... Просто, когда люди собираются снимать кино с претензией на качественную историческую мелодраму, а вместо этого снимают бутафорскую, я бы сказал, плюшевую историю, банальное детское кино, то... Предупреждать надо! Я не против хорошего детского кино, но для детей и играть нужно по-другому.

 - Может, сказалась личная неприязнь к режиссеру Светлане Дружининой?

 - Думаю, что и это тоже. Мне никогда не импонировал ее способ ведения дела и общения. Это в моей жизни вообще единственный случай, когда мы не нашли общего языка не только с режиссером, но и со всей режиссерской группой, и даже с рабочими. Потому что все они в одной тусовке были, а я в ней не был.

 - Если «Гардемарины» - самая «черная» картина, какая самая «белая»?

 - Из «атмосферных» картин - самые кайфовые были «Сердца трех» и «Сердца трех - 2». Там я был счастлив!

 - Итак, вы решили «выскочить из профессии». Но не из-за «Гардемаринов» же?

 - Вообще-то еще до «Гардемаринов» всерьез хотел уйти в режиссуру. Но когда началась перестройка, понял, что в кино в ближайшее время нечего делать. А жить-то надо! Пришлось решать: либо я пойду с концертами чесать, рассказывать, как лихо на лошади в «Гардемаринах» скакал - стричь «бабосы», либо... искать путь, как зарабатывать деньги, не уходя из профессии. И нашел такую нишу, как реклама. В начале 90-х стал потихоньку снимать рекламные ролики, параллельно - по инерции - продолжая работать в кино. Потом организовал компанию по производству видеопродукции. Снял уже, наверное, за 1000 роликов! Причем некоторые идут в 26 странах мира.

 - Неужели по атмосфере съемок не тосковали?

 - Сначала мне в течение лет 5-6 довольно регулярно звонили, куда-то приглашали. А потом, я же всем торжественно объявил, что ухожу на 10 лет... Если честно, очень легко прожил этот период! И только сейчас, когда опять стало появляться хорошее кино, начал понимать, что мне этого в принципе дозарезу не хватает.

 - Вы сняли две полнометражные мелодрамы. Как вам удается находить людей, готовых рисковать своими деньгами?

 - Они сами меня находят. Я же не терял время, пока занимался рекламой, и, естественно, у меня появились связи, люди, которые смотрели, что я снимал, и теперь предлагают уже нечто большее.

 - Недавно Сергей Жигунов заявил, что он выкупил права на героев-гардемаринов и будет сниматься продолжение «Гардемарины, вперед. 20 лет спустя». Якобы даже говорил с вами и Дмитрием Харатьяном...

 - Такой разговор действительно был. Но лично я не очень верю в этот проект.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак в знак солидарности с несправедливо уволенной учительницей из Барнаула присоединилась к флешмобу #учителятожелюди и тоже показала себя в купальнике. А что, хотя она не педагог, но очередной повод протестовать имеется!..

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//Общество

В Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

В Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, в которой предложили ввести официальное написание слова "Россия" с маленькой буквы. Уже согласились более 20 человек.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В МИД отреагировали на введение новых санкций против России из-за Венесуэлы

В МИД отреагировали на введение новых санкций против России из-за Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Соединённых Штатов: ввести новые санкции из-за сотрудничества с Венесуэлой. По словам Захаровой, "попытки пугать российскую сторону санкциями" выглядят нелепо.

//В мире

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Министр среды и регионального развития Юрис Пуце потребовал от мэра столицы Нила Ушакова письменного объяснения по ряду вопросов, где усматривалось нарушение законов. Мэр города ответил министру.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

СБУ вывела на улицы украинских городов спецназ

СБУ вывела на улицы украинских городов спецназ

СБУ на время проведения выборов президента перешла на усиленный режим. Бойцы Центра специальных операций по борьбе с терроризмом (группа «А») СБУ патрулируют улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты.

//Непознанное

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?

Астрофизики из научно-исследовательской организации METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) предполагают, что некий галактический разум поместил Землю в "зоопарк" для изучения. При этом изолировал от других цивилизаций.

//Общество

Фотографии учителей в купальниках оценили британские читатели

Фотографии учителей в купальниках оценили британские читатели

Российские учителя устроили флешмоб фотографий в купальниках из-за увольнения коллеги Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Публикации получили высокую поддержку британских читателей.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Общество

Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета

Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета

Глава Facebook предложил государственным органам заняться регулированием интернета и усовершенствовать требования для публикуемого контента. Он призвал пересмотреть правовые нормы для интернет-пользователей.

//Новости СМИ2

//В мире

В Канаде две пумы напали на 4-летнего ребенка

В Канаде две пумы напали на 4-летнего ребенка

Четырехлетний ребенок госпитализирован после нападения двух пум на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия). Инцидент произошел в парке города Лейк-Ковичан, сообщил телеканал CTV.

//Шоу-бизнес

Певицу Maruv обокрали в киевском аэропорту

Певицу Maruv обокрали в киевском аэропорту

Украинскую певицу Maruv, которая должна была представлять страну на "Евровидении-2019", обокрали в аэропорту Киева. Девушка вылетала из международного аэропорта Борисполь самолетом крупнейшего украинского авиаперевозчика.

//В мире

В Украине начались выборы президента

В Украине начались выборы президента

Избирательные участки в Украине начали свою работу. В список избирателей внесено более 35 млн человек. Граждане Украины, покинувшие страну также смогут проголосовать на 101 участке в разных странах, кроме России.

//В мире

В Словакии впервые президентом стала женщина

В Словакии впервые президентом стала женщина

Адвокат Зузана Чапутова одержала победу во втором туре президентских выборов в Словакии. После подсчёта данных избирательных участков, Чапутова набрала 58,38 процента. Она станет первой женщиной-президентом в стране.

//Общество

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко поддержала флешмоб учителей в купальниках

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко поддержала флешмоб учителей в купальниках

Зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко одобрила акцию учителей, выступивших в поддержку алтайского педагога Татьяны Кувшинниковой, уволенной за фото в купальнике.

//Общество

Люди, пострадавшие в ДТП на Невском проспекте, находятся в тяжелом состоянии

Люди, пострадавшие в ДТП на Невском проспекте, находятся в тяжелом состоянии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила о состоянии пострадавших в результате аварии на Невском проспекте. Автомобиль Hyundai Genesis на большой скорости столкнулся с Volkswagen, после удара вылетел на тротуар.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву

Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву

Подруга скончавшейся от рака Жанны Фриске певица и телеведущая Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву. "Я очень прошу тебя дать мне возможность общаться с Платоном. Хоть иногда, хоть чуть-чуть".

//В мире

Порошенко защитил Москву. Случайно

Порошенко защитил Москву. Случайно

Президент Украины Петр Порошенко вновь оговорился и случайно защитил Москву. В Интернет попала видеозапись, как он собирался раскритиковать Кремль, но произнес совсем другое.

//Спорт

«Ростов» выиграл у «Урала» со счетом 2:1

«Ростов» выиграл у «Урала» со счетом 2:1

Футболисты «Ростова» в домашнем матче выиграли у футболистов «Урала» (Екатеринбург) со счётом 2:1. Матч 21 тура чемпионата России состоялся в Ростове-на-Дону.

//Общество

Бабушка погибшей в ДТП на Можайке шоссе умерла в Смоленске от разрыва сердца

Бабушка погибшей в ДТП на Можайке шоссе умерла в Смоленске от разрыва сердца

87-летняя бабушка 34-летней женщины, погибшей вместе с 11-летней дочерью в результате ДТП на Можайском шоссе, умерла от разрыва сердца. В пятницу, 29 марта, в Смоленске хоронили всех троих.

//Шоу-бизнес

Евгений Алдонин обратился к Александру Фролову по поводу квартиры

Евгений Алдонин обратился к Александру Фролову по поводу квартиры

Евгений Алдонин после развода сохранил с Юлией Началовой хорошие отношения ради дочери. Именно он находился все тяжелые дни с Верой. Теперь он разбирается с Александром Фроловым по поводу квартиры.

//Общество

Няня, которая избивала детей-двойняшек, арестована в Москве

Няня, которая избивала детей-двойняшек, арестована в Москве

В Москве суд арестовал женщину, работавшую няней детей-двойняшек, подозреваемую в истязании малышей. По версии следствия, с 18 декабря 2018 года по 9 марта женщина работала няней в семье московского бизнесмена.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: отец всемирно известной певицы зарабатывает копейки водителем
2

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
3

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
4

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?
5

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры