Ценности добрались до родины

На выставке представлены, к примеру, работы Ильи Репина, которые он создавал после революции на территории Финляндии. В это время он искал новые пути в живописи, работы этого периода очень интересны. Потрясает трехметровое полотно Рериха «Сокровище ангелов», написанное для храма в усадьбе Тенишевых. Когда-то картина была увезена в Нью-Йорк, и только теперь синекрылыми ангелами смогут любоваться посетители выставки. «Лики России» Бориса Григорьева были разрезаны автором на части, чтобы их было удобно перевозить.

После смерти Мстислава Ростроповича коллекция была выставлена на лондонском аукционе «Сотбис», ее оценивали примерно в 75 млн. долларов. Но российский миллиардер, глава «Газпроминвестхолдинга» Алишер Усманов за день до аукциона, 17 сентября 2007 г., купил за 100 млн. долларов все собрание целиком и подарил его государству. Толчком к покупке стала работа Билибина «Охота», которая привлекла внимание мецената.

И вот теперь все 450 предметов выставлены на двух этажах Константиновского дворца, и все желающие смогут на них посмотреть. Коллекция будет изучаться и реставрироваться.

Первыми осмотреть собрание прибыли: премьер-министр России Владимир Путин, виновник возвращения коллекции на родину Алишер Усманов, Галина Вишневская, Валентина Матвиенко, почетный петербуржец Даниил Гранин, Михаил Пиотровский, Михаил Швыдкой, а также Зураб Церетели и Илья Глазунов. Премьер-министр осматривал коллекцию несколько минут. Особенно заинтересовался орденскими тарелками, изготовленными на Фарфоровой мануфактуре Гарднера.

Тема возвращения и символов возрождения была продолжена и другими высокопоставленными зрителями. Илья Глазунов сравнил выставленную коллекцию с поднятием сокровищ Атлантиды. Алишер Усманов не первый раз совершает меценатские деяния. Он прославился тем, что выкупил у американской компании советские мультфильмы и подарил их телеканалу «Бибигон».

Так как российский премьер опоздал к церемонии открытия на пару часов, приглашенная публика в кулуарах смогла в деталях обсудить кадровые вопросы и особенно кандидатуру нового министра культуры. Галина Павловна рассказала прессе интересные моменты из жизни вещей своего собрания. Так, работа Билибина была приобретена на аукционе, на котором кто-то по телефону постоянно поднимал цену. Потом оказалось, что это была дочка Вишневской, которая участвовала в аукционе, ведя переговоры из другой страны. В результате Билибин попал в коллекцию по цене, которую семья сама и взвинтила.

Среди живописных работ зрителей наверняка изумит картина Репина «Большевики», на которой большевик отнимает у нищей девочки булку. Уникален этюд «Самаритянин» Александра Иванова, почти все эскизы Иванова находятся в музеях, и этот «Самаритянин» - раритет. Очень интересен портрет роковой женщины, красавицы Авроры Демидовой кисти Брюллова.

Очарователен фарфор, собранный творческой четой. В коллекции Ростроповича представлена почти вся история русского фарфора - от Мануфактуры времен Елизаветы Петровны, когда Виноградовым был раскрыт секрет изготовления фарфора, до советского периода. Особенно хороши 3 табакерки. Две - елизаветинского периода, одна с мопсами, вторая с портретом самой императрицы, на третьей табакерке изображен Григорий Орлов в пеньюаре. Очевидно, это подарок Екатерины Великой своему фавориту.

Также на выставке коллекции, которую директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал «бытовой и человечной» посетители увидят работы Боровиковского, Венецианова, Серова, Коровина, Грабаря, Тропинина, Судейкина.