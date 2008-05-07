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Инин Любовь Точка РУ

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Инин Любовь Точка РУ
Фото Б. КРЕМЕРА

 – АРКАДИЙ Яковлевич, только что в Доме кино прошел ваш творческий вечер. Вы писали для него сценарий?

 – Никакого сценария не было вообще. Пришли друзья – писатели и артисты. Исполнили мои любимые произведения. Не было ни пафосных поздравлений, ни подарков в виде туркменских ковров и прочего… Вообще-то подарки конечно же были. Но вручили их позже, во время банкета. В общем, гуляли бодро, весело. Как и полагается.

 – Почему в своих сценариях и книгах вы больше внимания уделяете женщинам, это любовь?

 – Любовь – это само собой. Но, если честно, тут есть и другая тема. Главная наша аудитория это кто? Ну конечно, женщины. Везде: в кино, в театре, даже в консерватории. Мужики ведь свои личные проблемы решают как? Ну, вы сами знаете – в других местах и чаще всего на троих. А женщины – они душой тянутся к культуре.

 – Некоторые считают, что ваши фильмы напоминают рождественские сказки. У них всегда хэппи-энд.

 – А чем плохи рождественские сказки? Ну, у меня такой подход. Я иначе не могу, потому что, мне кажется, люди имеют право надеяться на лучшее. Чем говорить им, что все вокруг омерзительно, лучше сделать хэппи-энд.

 – К юбилею для своих читателей и зрителей вы что-то приготовили?

 – А как же, книжку новую собрал, даже две. По РЕН-ТВ прошел новый комедийный сериал – «Мины в фарватере», к которому я имею непосредственное отношение. А сейчас написал не совсем свойственную мне вещь. На телевидении сценарий купили, но не решаются запустить в производство.

 – А что останавливает, если не секрет?

 – Это типичная мелодрама с любовным треугольником. Все дело просто в персонажах – Ленин, Крупская, Арманд. Будет 12 серий. Под названием «Ленин. Любовь. ру».

 – Но почему Ленин и Крупская?

– Ну, ведь снимают же картины про Наполеона и Жозефину. И даже про личную жизнь Сталина появился фильм. А это вообще, как теперь говорят, – жесть. Но самое главное, уже всех тошнит от того, что Ленин – немецкий шпион. Меня это просто убивает. Пусть, наконец, появится влюбленный вождь пролетариата. По мне, так это гораздо интереснее.

 – При работе над сценарием вы использовали какие-то архивы, документы?

 – Все, которые оказались доступны. Несмотря на это, в «Ленин… ру» есть фантазии и творческий вымысел. Это же художественное произведение, а не документальное кино. И потом, даже в документалистике, которая в последние годы у нас возрождается, не все истина в последней инстанции. А тут игровой сериал. Что касается исторических фактов, они тоже порой не очень-то достоверны. Историю пишут люди, а они не всегда объективны и чаще всего бывают ангажированы режимом и властью.

 – Не боитесь, что фанаты Владимира Ильича вас порвут?

 – Вот не боюсь. Сериал – про сложные любовные взаимоотношения Ленина, Крупской и Арманд. Конечно, они развертываются на фоне мировой истории. Речь идет о людях, одержимых революцией и оказавшихся в любовном треугольнике.

 – Эта одержимость помогает или мешает им в их личной жизни?

 – Она идет параллельно их запутанным отношениям, в которых мучаются все трое. Ничем особенным этот любовный треугольник не отличается от подобных геометрических фигур обычных людей. Здесь есть и ревность, и страсть, и чувство долга и ответственности. В одну кастрюлю все это дело даже при огромном желании не засунешь.

 – Вы говорили, что еще не встречали женщину, которая бы вам не понравилась. А как вам Крупская и Арманд, на чьей стороне ваши симпатии?

 – И я обеим им искренне сочувствую. У нас ведь до сих пор любят обсудить внешность Надежды Константиновны, а теперь еще вошло в моду поговорить о ее асексуальности. Весело и по-хамски. Я такого мнения о ней не разделяю. И потом, не зря говорят «не родись красивой». Красота – это не бонус, который дается при рождении. Во всяком случае, семейного счастья она никому не гарантирует.

 – Есть в сценарии занятные моменты, имеющие отношение к нашей истории?

 – Мы обыграли один документальный факт. Когда правительство перебралось из Петрограда в Москву, все члены его поселились в Кремле. И члены Совнаркома каждое утро, как правило, опаздывали на заседания. По той простой причине, что у них был один общий туалет. Коммунальный. Естественно, туда выстраивалась очередь. И Владимир Ильич по утрам постоянно устраивал управделами Бонч-Бруевичу разнос по этому поводу.

 – Юбилей – это всегда какое-то подведение итогов. Вы не исключение?

 – Кошмарные, знаете, ощущения. Но было бы бессмысленно переживать по этому поводу. Я всю свою жизнь занимаюсь любимым делом. Думаю, что моя жизнь скорее удалась, а вот итоги, надеюсь, подводить пока все-таки рано.

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