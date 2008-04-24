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Классно сделать класс!

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Классно сделать класс!
фото Г. УСОЕВА

 – Андрис, вы и ваша сестра Илзе танцуете чуть ли не с пеленок. Про таких говорят: «рожденные на пуантах». Что главное дал вам балет, а может быть, он что-то и отнял?

 – Что отнял, не знаю, потому что в другом каком-то качестве я никогда не существовал. Самое главное, что требует балетное искусство, – это 100%-ая отдача и огромный профессионализм. Теперь в своих смежных профессиях при постановке спектаклей или программ я пользуюсь наработками, которые у меня появились, когда я был танцовщиком.

Танцевать нас не заставляли

 – В МОДЕ сейчас худые и стройные, но балет – особая тема. Вам и Илзе часто приходилось в чем-то себя ограничивать, чтобы быть в форме?

 – Конечно. Чтобы быть в хорошей форме и тонусе, надо много заниматься. Делать по утрам класс. Иначе превратишься в разбитый летательный аппарат. Ну и стараться, как говорит Майя Михайловна, – худеть, сидеть не жрамши. Сейчас я не танцую, и мне проще. Но когда нужно привести себя в форму, я выхожу, бегаю и катаюсь на скейте… И сижу не жрамши.

 – Ваша жена – тоже балерина? Наверное, женщине в балете сложнее?

 – До рождения нашей дочери Ксюши Катя тоже танцевала, а сейчас вместе с Илзе участвует в наших многочисленных проектах и работает в Фонде Мариса Лиепы. Но вообще танцовщиков всегда меньше, чем балерин. Поэтому среди женщин сильнее конкуренция со всеми вытекающими последствиями. И это, к сожалению, суровая реальность.

 – Сколько лет Ксении, она учится в балетной школе?

 – Ксюше – десять, она ходит в четвертый класс. А балетом тоже занимается, но частно. Работает с Анной Алексис. Способности есть, но думаю, что балериной Ксюша вряд ли станет. Безумного желания мы в ней не видим. Наши с Илзе родители не заставляли нас танцевать. Мы сами сделали свой выбор. Если ребенок будет делать что-то насильно, ничего хорошего из этого не выйдет.

 – Еще не совсем забыт скандал вокруг Анастасии Волочковой. Вам приходилось с ней танцевать?

 – По-моему, эта история – абсолютная фикция. Настя танцует до сих пор. И я тоже с ней танцевал. Ничего такого экстраординарного в ее фигуре никогда не было. Просто Большой театр нашел, на мой взгляд, неудачную форму выяснения отношений с артисткой.

Балерина не штанга

 – НО ПАРАМЕТРЫ: рост, вес и т.д. существуют?

 – Балерина весит примерно от 49 до 60 килограмм. Но ее нельзя поднимать просто как вес. Она же не штанга. Конечно, танцовщик должен быть сильным. И есть специальные упражнения и снаряды для увеличения этой силы и техники танца. Партнершу нужно ловить в тот момент, когда она прыгает. Иначе не будет иллюзии легкости. Зрителю это заметно сразу.

 – Когда мы с вами договаривались об интервью, вы собирались в Ригу. Часто там бываете?

 – Мы чаще всего бываем там летом. В июле-августе проводим вечер памяти отца. Он родился 27 июля и всегда приезжал домой к своей маме в Ригу на дни рождения. Давал там спектакли. И я так понимаю, что публика очень к этому всему привыкла. Поэтому и мы уже в течение 8 лет подряд устраиваем там творческие встречи. А сейчас вот общались с новым послом России в Латвии, господином Вешняковым, и с руководством Латвийской железной дороги. Хотим вывезти туда Кремлевский балет с «Русскими сезонами» и показать два спектакля. Будут Илзе, Коля Цискаридзе, Ирма Ниорадзе…

 – Как относятся власти и простые латыши к москвичам и вообще россиянам?

 – Недавно мне вручили орден Трех звезд – высшую награду Латвии. Может быть, я кого-то разочарую, но никаких проблем в общении там у меня нет. И с презрительным отношением к себе латышей я ни разу не сталкивался. Разговоры о том, что к русским в Риге плохо относятся, я считаю политическими играми. А публика так вообще встречает просто замечательно. Теплее даже трудно себе представить. В Латвии очень любят балет, увлекаются им в хорошем смысле слова. Кстати, там есть и хороший оперный театр.

Без второго состава

 – МЫ С ВАМИ беседуем накануне Пасхи. Это самый главный православный праздник. Как обычно вы к нему в своей семье готовитесь? Пост соблюдаете?

 – Стараемся, конечно. Сложнее с духовной его составляющей. Ведь во время поста не рекомендуется посещать театры и тому подобное… А жизнь-то никто не отменяет. В царской России все было как-то закономерно. Закрывались театры, всякие увеселительные заведения. И артисты в это время не работали, постились. Все было очень правильно. А у нас же сейчас с этим проблемы. Наш батюшка отец Богдан, который нас с Катей венчал, советует, чтобы мы хотя бы на страстной неделе не делали спектаклей. И мы стараемся. Но, если честно, по-всякому бывает. У Илзе как-то был спектакль. Попросила благословения и станцевала. Спектакль-то никто не отменяет, в «Пиковой даме» нет второго состава. То, что возможно не делать, не делаем. И на все то, что во время поста, просим благословение. Вот 17 апреля едем в Саров. Там пройдет вечер, посвященный отцу. Я так понимаю, что не приветствуются оргии и такие совсем уж разгульные вещи. А если человек во время поста пошел и посмотрел балет «Жизель», думаю, что вряд ли это будет недуховный поступок.

 – Как обычно вы встречаете Пасху?

 – Однажды это было в Токио. Я играл Есенина в драматической постановке. Катя тоже была со мной. А через полторы-две недели после праздника мы узнали, что она беременна. Конечно, очень символично. Мы сразу поехали к Николаю Японскому. Очень его почитаем. Сегодня как раз купил книжку про него. Я собираю все книги о нем, которые выходят. А обычно мы встречаем Пасху в Москве. Ксюша же учится. Раньше это было в Брюсовом переулке, где мы жили. Все – и мама, и папа – выходили со свечами и стояли на балконе.

 – Что входит в ваши ближайшие планы?

 – Еду сейчас в Бостон. Буду делать спектакль из «Русских сезонов». Летом, как обычно, пройдут всякие гастроли. Этот год для отцовского фонда юбилейный, 10 лет исполнилось.

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