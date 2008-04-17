Раз эксперт, два эксперт

НОВАЯ пьеса под названием «Скандал в мире антиквариата» началась с издания Россвязьохранкультурой каталогов «Внимание: возможно, подделка!». Они взбудоражили заинтересованную общественность в лице экспертов, арт-дилеров и антикваров. А также сочувствующих покупателей.

В каталогах указываются сведения о картинах западных художников XIX в., которые перелицовывались под произведения русских живописцев и получали эксперт­ные заключения о подлинности. В том числе от Третьяковки. По факту публикаций галерея была вынуждена провести служебное расследование и признаться в совершении почти сотни экспертных ошибок. По сути, это стало вторым ударом по репутации ГТГ. Поначалу, напомним, она пострадала в ходе суда с министром культуры. Александр Соколов обвинил руководство галереи в коррупции в связи с проведением выставки «Соц-арт».

В ходе расследования Третьяковка выявила, что из 561 картины, опубликованной в первых трех томах «каталога подделок», 215 прошли через галерею. При этом 96 подделок были признаны подлинниками, а порядка 120 получили отрицательное заключение экспертов. Это значит, что фальшивки, официально названные таковыми, все равно оказались на рынке и осели в частных коллекциях. Кроме как намеренным мошенничеством это не назовешь. Однако в действующем российском законодательстве нет статьи, предусматривающей наказание за подобный обман.

В связи с этим в Россвязьохранкультуре в целях привлечения к ответственности недобросовестных арт-дилеров готовят поправки к статье «Обман потребителя». Но даже если они будут приняты, наказание останется несоразмерным деяниям: денежный штраф или исправительные работы.

После отмены в 2006 г. коллективной музейной экспертизы роль «санитаров» антикварного рынка будут выполнять специалисты-одиночки. Аттестацией их профессионального уровня занимается Россвязьохранкультура. И не только. Международная конфедерация антикваров и арт-дилеров представила свой, альтернативный, список специалистов по искусству.

Таким образом, первый акт пьесы завершен. На сцену выведены три главных действующих лица – Россвязьохранкульутра, Третьяковская галерея и Конфедерация антикваров. Интрига закручена.

Ясно, что в роли локомотива выступила Россвязьохранкультура, по-пионерски вступившая на путь борьбы с оборотом фальшивых произведений искусства. Мало того – презентовавшая очередные тома «каталогов подделок» ровно перед открытием антикварных салонов.

В Конфедерации считают, что «вынос сора из избы» подрывает молодой российский рынок антиквариата, и резко критикуют каталоги. А напуганные коллекционеры из страха приобрести левак переплачивают мировым игрокам – «Кристис» и «Сотбис». Для подогрева интереса эти аукционные дома специально для дорогих российских покупателей устраивают в Москве выставки топ-лотов предстоящих торгов.

Критикой одних лишь каталогов в Конфедерации антикваров решили не ограничиваться. Там решили представить на открытии антикварного салона в минувшую субботу своих экспертов. Сказано, что их репутация и профессионализм проверялись антикварным сообществом годами. Таковых набралось всего 12 против 400 «россвязьохранкультурных». При этом цифры не окончательные – работа по аккредитации и аттестации будет продолжаться и дальше.

Таким образом, вместо ликвидированного института музейной экспертизы появляются специалисты, признанные либо государственной службой, либо Конфедерацией антикваров. При этом эталонных музейных коллекций для проведения визуального анализа им никогда не собрать. Лишенным значительной статьи дохода музеям остается один выход. Под видом каких-либо стыдливых «консультационных услуг» они могут предоставить свежеаттестованным экспертам право работать с шедеврами.

А что же коллекционер? Едва оправившись от потрясения с каталогами, он вновь в замешательстве: чьим экспертам доверять – «россвязьохранкультурным» или «конфедерационным»? Замглавы Россвязьохранкультуры Анатолий Вилков примиряющее считает, что верить нужно тем специалистам, чья репутация не вызывает сомнений. Независимо от того – является эксперт выпускником государственного учебного заведения или частной школы. «Рынок все расставит на свои места», – обрисовывает он отдаленные перспективы.

Пока же ясно одно: продажа русского искусства и дальше будет приносить «Кристис» и «Сотбис» возрастающие раз за разом высокие прибыли.

Тем временем Третьяковской галерее может быть нанесен еще один удар. Началась проверка деятельности ее экспертного отдела. Цель – определить, почему была сделана профессиональная ошибка в каждом конкретном случае? Возможно, проверяющие хотят удостовериться в том, что эксперты получили деньги и за химический анализ, и за рентгенологический. Но ограничились лишь визуальным осмотром.

Пострадает ли еще больше репутация Третьяковской галереи, станет ясно в конце апреля. Специальная комиссия при Россвязьохранкультуре представит свой доклад по итогам проверки.

Хочется сказать: «Как хорошо все начиналось!» Но будет ли хэппи-энд? И для кого – для Россвязьохранкультуры, участ­ников внутреннего рынка произведений искусства или коллекционеров? А что если только для международных аукционных домов «Сотбис» и «Кристис»?