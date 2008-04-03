Обыкновенный необыкновенный

ЗБРУЕВ прославился в чудесные шестидесятые годы. Тогда мир был молод и населен юными прекрасными лицами. Тогда еще был на свете космос, полный тайн и надежд. (И в страшном сне зрители не могли себе представить, что когда-нибудь космоса не станет вовсе, а экраны жуткого старого мира будут забиты лысыми артистами!)

Збруев был хорош – со своими высокими скулами, пикантным прищуром, обаятельной лепкой лица и залихват­ской улыбкой. С таким прищуром прямая дорога была играть молодого Ленина, но вот не довелось. Как-то обошелся Збруев без каких бы то ни было идеологий вообще – и без бравых коммунистов, и без доблестных олигархов.

Играл он в основном с первого своего детектива («Два билета на дневной сеанс») людей вполне обыкновенных. Если и совершающих что-то героическое, то как-то так, без шума и пыли. Играл озорников и бузотеров, которые таковы не со зла, а тоже как-то поневоле. Его герои совершали даже и подвиги, но без героической позы, ввязывались в авантюры, но не нарочно. И симпатичное мальчишеское лицо Збруева, становясь все более известным, так и не обросло жирными «каиновыми печатями» нездоровой, неестественной популярности.

У него все как-то нормально. Естественно, человекоразмерно. Удивительный случай полной артистической вменяемости.

Больше сорока лет Александр Збруев работает в одном и том же театре – Ленкоме. Играет притом абсолютно разные роли. На сегодняшний день вы можете увидеть его в классике – в спектакле «Ва-банк» («Последняя жертва» Островского) он исполняет роль расчетливого, но увлекающегося купца Прибыткова. А в «Женитьбе» Гоголя – несчастного припадочного жениха Анучкина. Один герой у Збруева лощеный, самодовольный, улыбчивый, другой – жалконький, скрюченный, обиженный. Но ничего сверхъестественного, чрезмерного в них нет, они просто люди, просто человеки. Обыкновенные – хоть и необыкновенные.

Збруев редко пользуется резкими актерскими «красками» – как правило, он играет мягко, «оправдательно». В фильме «Одинокая женщина желает познакомиться» сыграл падшего мужчину, жалкого, гордого, спившегося – и остающегося феноменально, чисто по-мужски, самоуверенным в любых обстоятельствах. Образ получился исключительно живым и смешным. Не комедийным, но смешным в меру – это тоже свойственно Збруеву, чьи актерские работы редко бывают выполнены в одной тональности. Как правило, в них есть и драма, и комедия, и фарс – но в меру. В пропорцию. Как в правильном, гармоничном супе, где всего понемногу – но на хороший вкус.

А как не полюбить его хотя бы за фильм «Ты у меня одна» – где он прекрасен в роли бедного инженера, отвергающего главный соблазн русской жизни – Америку плюс молодую блондинку – ради немолодой жены. Мало того, что герой Збруева, после тяжелой внутренней борьбы, остался в семье. Надо было еще, чтобы мы поверили – американо-русская блондинка двадцать лет помнила и любила этого героя! Кто это мог бы сыграть, кроме Збруева, и быть предельно живым и убедительным? Кто, я вас спрашиваю?

И вот как-то все в нем приятно сплетено – темпераментный без агрессии, обаятельный без заискивания, известный без приторной «медийности»… нормальный! А в России именно норма – чудо какое-то.

Даже в праздничные свои дни повел себя Збруев здраво: юбилея решил торжественно не справлять.

Потому что умница, потому что знает – юбилей принято считать «от века» (четверть века, полвека, три четверти века, век). Вот через пять лет и отпразднуем как надо!