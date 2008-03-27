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Ника-кого Михалкова!

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

<nobr>Ника-кого</nobr> Михалкова!
Сергей Бодров, Фото Г. УСОЕВА

 Развлекали публику «Ники» в этом году те, кому и положено, – веселый, холодный и злой эльф Максим Галкин в образе Ренаты Литвиновой и трудяги «Комеди клаба» – Гарики (Харламов и Мартиросян), перед кинематографистами решившие блеснуть интеллектом. Вместо шуток про гомиков Гарики показали изысканный и не всем доступный номер с каламбурами на чистом английском языке. Что ж, «Ника» за 21 год прошла вместе со страной тяжкий путь познания того, какой же должна быть приличная церемония – и люди в кожаных трусах, которые, бывалоча, плясали там в «ревущие девяностые», исчезли, яко дым. Все чинно, прилично, ведущие девушки в черных вечерних платьях – хоть и однообразно, зато без привкуса борделя. Отформатировали всех! А точнее сказать, наши люди сами «отформатировались» по другому стандарту – не впервой, прямо скажем. Мы что, нам скажут – распуститься, мы вмиг распустимся. Скажут – подморозиться, мы подморозимся.

 Сейчас как раз спрос на легкую «заморозку», и крайности, в том числе эстетические, не в чести. Надевайте, как говорится, фрак и парле франсе. Отец «Ники» и бессменный ведущий церемонии Юлий Гусман был корректен, как дрессированная акула в дельфинарии. И самого громкого, скандального и популярного фильма прошлого года – картины Алексея Балабанова «Груз­200» – не было в числе награжденных вовсе.

 Фильм показался слишком патологическим, причем отражающим не патологию советского общества эпохи позднего застоя, а личную патологию режиссера. Кто спорит, фильм незаурядный, однако я ни при каких обстоятельствах не хотела бы посмотреть его еще раз, – а хорошо ли по-настоящему то в искусстве, что не хочешь пересматривать, перечитывать? Во всяком случае, академики «Ники» решительно отмели экстремизм мизантропа Балабанова.

 Отмели они и другую вершину прошлогоднего киноландшафта – «12» Михалкова получили только «Нику» за музыку (Эдуард Артемьев) и за лучшую мужскую роль (Сергей Гармаш). Михалковские «12», по совести-то говоря, и есть лучший российский фильм прошлого года. Отрицать это можно только при остром воспалении субъективности, а оно у наших людей – хроническое. Даже традиционно повышающее цену русскому продукту обрастание зарубежными «штампами качества» не помогло. Злые языки утверждали, что «Золотой лев» Венецианского фестиваля – какой-то «не такой», а специальный. Да и на «Оскаре» Михалков хоть и вошел в пятерку, но не победил же окончательно. И потом, раз Михалков дал на «Золотом орле» все призы самому себе (это так говорят, я ни при чем)... Да еще недавно отпраздновал день рождения папы – 95-й... А того, как говорят злые языки, в одном месте с фонарями обыскались, а он сидит, как Вий, в Большом театре и моргает... То не отдохнуть ли наконец Никите Сергеевичу от призов и ураганного пиара? Тем более с «Никой» у Михалкова какие-то давние счеты, не упомню, какие, честно говоря, наши мастера искусств с их пацанскими разборками и болезненной нескромностью начинают надоедать хуже горькой редьки.

Но отмели академики крайности в виде Балабанова и Михалкова, проигнорировали Сокурова («Александра») и Звягинцева («Изгнание») как слишком элитарных, и что осталось? Осталось стандартное, профессиональное, гладкое кино, вроде «Монгола», про которое можно сказать, как про винегрет из анекдота – что его уже один раз ели. Сергей Бодров – профессионал на двести процентов. Он отличный работник, ему можно поручить любое дело – справится, не завалит. И он справился с тяжелейшей постановочной историей во всех отношениях – кроме одного. Этот красивый эффектный фильм не имеет ни идейной подоплеки, ни внутреннего чувственного огня. Он неизвестно зачем снят. Тем временем «Ники», в том числе и главные, вереницей уплывали к «Монголу», и жаль, что приза за лучшую мужскую роль второго плана не дали китайцу Сун Хон Лей – он играет там потрясающе, куда лучше японца. Но если иноземцы – художники по костюмам или операторы уже участвуют в наших кинопремиях, иностранных актеров пока не выдвигают, своих благо девать некуда.

 Специальными призами было отмечено хорошее телевизионное кино – «Завещание Ленина» Досталя и «Ликвидация» Урсуляка. Шальная космическая девушка Маша Шалаева получила «Нику» за роль в картине «Русалка» и сказала коварным тихим голосом, что мы, чтя ушедших из жизни людей, не должны забывать, что можно ведь и при жизни стать мертвецом.

 В зале наступило краткое нехорошее молчание. Истина, которую высказала Шалаева, была не такого рода, чтоб ее озвучивать в данной социальной группе.

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