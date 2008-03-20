//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Кобзон в формате ВИА

№ 12(98) от 20.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Кобзон в формате ВИА
Юрий Маликов. Начало 70-х. Первые сольные концерты «Самоцветов»

 Ю.В.: ЮРИЙ Федорович, давайте поговорим о 60-х. О времени, когда электрогитарно-вокальная музыка стала стремительно завоевывать юные сердца. Подрастающее поколение пленил непривычный для советской эстрады жанр. Его форма, звук… И конечно, сами западные кумиры, без подражания которым не обошлась первая проба сил.

 Ю.М.: В то время многие брали в руки гитары. Думали, этого будет достаточно, чтобы стать большими артистами и прославиться. Интересно, что этим некоторые коллективы уже в 70-е зарабатывали себе очки. Возьмем, к примеру, Володю Фазылова (ВИА «Веселые ребята 1969 – 1970-е гг., вокал-гитара. – «АН») – как музыкант он особо не выделялся, но внешние данные, фактура, голос делали его любимцем публики. Бывали случаи, когда внешние данные и яркая одаренность совпадали, как у нашего Вали Дьяконова. А ведь когда он к нам пришел, у него не было даже музыкального образования.

 Надо сказать, что ВИА – это процесс, который родился на стыке как профессиональной, так и самодеятельной музыки. Нельзя играть в симфоническом оркестре, не зная нот. А вот в ВИА, не зная нот, играть можно. Жанр позволяет. Но важно – как и что играть. Здесь необходимо быть подвижником. В принципе сочетание профессионалов, любящих этот жанр, и одаренных любителей возможно. Любители сами становились профессионалами за счет занятий и среды, в которой обитали. Вокально-инструментальный жанр достиг небывалой высоты и популярности.

 Ю.В.: Пристрастие к музыке когда появилось? Какими были первые увлечения? Кто был кумиром?

 Ю.М.: У нас дома был аккордеон. Лет с 14 я стал подбирать популярные мелодии по слуху. Фильм «Серенада солнечной долины» послужил стимулом к увлечению джазом. В то время я учился в техникуме в Подольске. И очень скоро стал первым контрабасистом в городе. Не по уровню. Просто так получилось. Мне удалось убедить администрацию техникума купить первый контрабас в городе для нашего оркестра. Потом музыкальное училище, консерватория. Учась в Гнесинской школе, я увлекся классической музыкой. Но джаз не бросил. На сцену через музыкальное образование попал. Кумирами были Рэй Чарлз, Колтрейн, Паркер.

 В.М.: «Битлз» когда впервые услышали? Когда и как это удалось? И каково было впечатление от их музыки?

 Ю.М.: Ливерпульскую четверку впервые услышал в 65-м, когда был в загранке от Москонцерта. Купив пластинку, прослушал с интересом. И, несмотря на то, что сердце мое принадлежало джазу и классике, их стиль и манера исполнения очень понравились. Но переломным стал 1970 г., когда решил создать свой ансамбль. Я как раз вернулся из Японии, где был полгода на гастролях. К этому времени был знаком с творчеством наших первых ВИА: «Поющие гитары», «Голубые гитары», «Веселые ребята».

 Ю.В.: Какой из трех коллективов произвел на вас самое сильное впечатление?

 Ю.М.: Ну, конечно же «Поющие гитары» – в них было ощущение группы и стиля. У «Веселых ребят» очень понравились солисты. В то время там работали Градский, Фазылов, Петерсон… Кто-то четвертый был – уже не помню. Я их увидел в ЦДСА. Звучало у них все просто здорово.

 В.М.: В Москонцерте вы работали до создания «Самоцветов»? Как долго?

 Ю.М.: С 1961 года. Сначала в ансамбле еврейской песни Эмиля Горовца. Потом до 1970 г. играл в различных коллективах. Шестидесятые сформировали меня как музыканта и подготовили для создания чего-то нового. Джаз отходил на второй план, наступала эпоха другой, новой музыки. И этой музыкой я был готов заняться профессионально.

 Ю.В.: Известно, что все заработанные в Японии деньги вы потратили на аппаратуру. Одни расценили это как сумасшествие, другие – как героический поступок…

 Ю.М.: Инвестиция. Вот что это было. Все заработанные на гастролях деньги я вложил в «средства производства». По возвращении домой я получил шикарные предложения от «Голубых гитар» и «Веселых ребят». Но я уже хотел сам запустить свое дело с нуля. И знал, что есть хорошие музыканты, с которыми можно попробовать. Мне повезло, я их быстро нашел.

 В.М.: Интересно, кто же были эти музыканты?

 Ю.М.: Слава Добрынин, Леша Пузырев, Гена Макеев. Они тогда битломанили в каком-то таксомоторном парке. Я приехал к ним на репетицию. И всех пригласил к себе. Начали мы с того, что аккомпанировали Олегу Анофриеву. Тогда только в прокате появились «Бременские музыканты». В свободное время мы репетировали.

 В.М.: И дорепетировались…

 Ю.М.: Да. 14 июня 1971 г. нас утвердили как «ВИА под руководством Юрия Маликова».

 Ю.В.: Юрий Федорович, была ли четкая идея или, скажем, видение того, каким должен быть ваш коллектив? Чем будете отличаться от уже существовавших в том же Москонцерте?

 Ю.М.: Мое видение базировалось на высшем образовании и значительном профессиональном опыте. Я четко понимал, что путь, по которому шли «Голубые гитары» и «Веселые ребята», уже занят. И те и другие делили репертуар пополам на отечественных авторах и зарубежных с переводным текстом. Моя же идея заключалась в том, что на эстраде надо быть, как Кобзон или Магомаев. Петь песни только советских композиторов. Разница в форме, но не в содержании. Они солисты – мы ансамбль. Благодаря этому мы сразу же получили доступ к радио и телевидению.

 В.М.: Какие рычаги нужно было иметь и какие препятствия нужно было преодолевать, чтобы пробить разрешение на новый ВИА в Москонцерте?

 Ю.М.: В моем случае, во-первых, помогли 10 лет стажа и появившиеся за эти 10 лет знакомства и связи. Во-вторых, у меня было высшее образование. Ну и, в-третьих, я был общественником. Много чего сделал по комсомольской линии. Однако, несмотря на все это, начальству нужно было предложить некую творческую идею, которая бы их зацепила. Необходимо было живьем показать худсовету достойную программу, для того чтобы ее утвердили.

 Очень помогло то, что я у них ничего не просил – ни денег, ни аппаратуру – ничего.

 Мое вложение в японскую аппаратуру решило дело.

 Ю.В.: Композиторы, чьи песни вы собирались петь, помогали?

 Ю.М.: Это потом пришло. К моменту создания «Самоцветов» я знал только одного, но очень нужного человека. Жил он в том же доме, где и Фрадкин, – это был Борис Сергеевич Брунов. Кстати, познакомились мы с ним все в той же знаменательной поездке по Японии. Где и поделился с ним своей идеей о создании ВИА. Он сразу же представил меня своей знакомой, режиссеру популярной радиопередачи «С добрым утром!» Екатерине Тархановой. Она представляла Всесоюзное радио на выставке «Экспо-70» в Осаке. Знакомство очень помогло впоследствии. В эфире самой популярной программы о новом коллективе была сделана целая передача. В ней радиослушателям предложили придумать нам название. А потом мы познакомились с Туликовым, Шаинским, Тухмановым и другими композиторами. Интересно, что мы им были нужны так же, как и они нам. От сотрудничества выигрывали и мы, и они. Это была целая цепочка случайностей и совпадений, которая привела к успеху. Ну и, конечно, немаловажную роль сыграли наши молодость и энтузиазм, которыми заражали всех тех, с кем имели дело.

 В.М.: Как получилось, что от «Самоцветов» отпочковался новый ВИА – «Пламя»? Застало ли вас это врасплох? Кто был зачинщиком «бунта на корабле»?

 Ю.М.: Я сам сделал ошибку, когда устроил скандал, после того как Валя Дьяконов пропустил первые два концерта в Ижевске, уехав на рыбалку. Появился он только к концу третьего концерта, весь «разобранный». Его надо было просто уволить, а я устроил собрание. Ну и на нервах какую-то мутату стал говорить. На тех концертах в зале было по полторы тысячи человек, и многие пришли Валю Дьяконова послушать, ведь на нем полпрограммы строилось. А тут такой облом! Пришлось весь этот скандал вынести на суд Москонцерта. А потом, я думаю, что Сережа Березин и Коля Раппопорт договорились и весь этот раскол закрутили. Хотя само разделение произошло где-то через год, в 76-м. После чего Березин и Раппопорт возглавили «Пламя».

 Ю.В.: Юрий Федорович, вы являетесь родоначальником успешной артистической династии. Испытывает ли родоначальник только счастье, гордость и ощущение, что его дело будет жить в его потомках, или есть и другие ощущения?

 Ю.М.: Кроме счастья удовольствия и гордости, никаких других эмоций я не испытывал!

Хиты

· Строим Бам
· Добрые приметы
· Не повторяется такое никогда
· Мой адрес Советский Союз
· Увезу тебя я в тундру
· У деревни Крюково
· За того парня
· Школьный бал
· Там, за облаками

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь данный шаг для России и Европы, рассказал доктор военных наук, профессор Василий Лата.

//В мире

Познер назвал «колоссальную ошибку» антипутинской пропаганды

Познер назвал «колоссальную ошибку» антипутинской пропаганды

Постоянно высказываясь о президенте России Владимире Путине в негативном ключе, западная пропаганда допускает колоссальную ошибку, считает известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

//В мире

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Киевский экономист Александр Охрименко рассказал о способе прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление аналитик сделал некоторое время назад в телевизионном эфире.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

Спецдокладчик ООН Идрисс Джазаири, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы, уверен, что продуктовые санкции приносят больше ущерба Европе, чем России.

//В мире

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

В августе - сентябре 2019 года на Украине может вспыхнуть «полномасштабная война». Соответствующий прогноз в своем Telegram-канале опубликовал некоторое время назад российский журналист Эдвард Чесноков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Латвийский политолог Янис Григалис: «Будем реалистами! Денег от России мы не получим!»

Латвийский политолог Янис Григалис: «Будем реалистами! Денег от России мы не получим!»

И вновь «всплыл» вопрос о компенсации за «советскую оккупацию». Министр юстиции Латвии намерен предъявить счет России за «советский период». К нему присоединились министры юстиции Эстонии и Литвы. Балтия считает, что Россия нанесла им «ущерб» в период пребывания в составе СССР.

//В мире

Нейросети грозят вытеснить живых исполнителей с музыкального рынка?

Нейросети грозят вытеснить живых исполнителей с музыкального рынка?

Компания Warner Music заключила контракт с исполнителем Endel на выпуск двадцати альбомов в течение одного года. Феномен заключается в том, что Endel – это нейросеть. Алгоритм, а не человек.

//Общество

Увлеченность гаджетами стала показателем бедности

Увлеченность гаджетами стала показателем бедности

Эксперты проанализировали образ жизни состоятельных людей и тех, у кого низкий доход. Оказалось, что чем обеспеченее человек, тем меньше времени он старается проводить перед монитором.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

Бывший госсекретарь США не видит международного порядка без участия России

Бывший госсекретарь США не видит международного порядка без участия России

Экс-госсекретарь и помощник президента Америки по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что не может себе вообразить мироустройство, при котором Россия не входит в число стран, решающих ключевые вопросы.

//Новости СМИ2

//В мире

В Нидерландах нашлась украденная 20 лет назад картина Пикассо

В Нидерландах нашлась украденная 20 лет назад картина Пикассо

В Нидерландах нашлась пропавшая двадцать лет назад картина испанского художника Пабло Пикассо «Бюст женщины» (Дора Маар). Полотно обнаружил голландский детектив Артур Бранд.

//Экономика

Медведев пообещал россиянам заморозку налогов на шесть лет

Медведев пообещал россиянам заморозку налогов на шесть лет

В ближайшие шесть лет правительство не будет корректировать налоговую систему, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на прошедшей сегодня расширенной коллегии Министерства финансов.

//Шоу-бизнес

Дочка Тома Круза растёт копией отца, но его это не интересует

Дочка Тома Круза растёт копией отца, но его это не интересует

Кэти Холмс выложила в соцсеть фотографию их с Томом Крузом дочери Сури. Девочка оказалась поразительно похожа на своего отца. Но, несмотря на это, актёр не стремится видеться с дочерью.

//Общество

Срочное совместное заявление координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

Срочное совместное заявление координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

Сегодня в пункте пропуска «Джлеб» руководителем российского Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР генерал-майором В.М.Купчишиным проведено координационное совещание по выработке пошаговых мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря «Рукбан».

//Общество

В РПЦ невзлюбили калининградских домовых

В РПЦ невзлюбили калининградских домовых

В Калининграде спор между РПЦ и местными властями вызвали домовые. Если иначе – хомлины. В городе установили несколько фигурок маленьких человечков, что очень не понравилось священнослужителям.

//Армия

В Росгвардии призвали не считать их бойцов «монстрами с дубинкой»

В Росгвардии призвали не считать их бойцов «монстрами с дубинкой»

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов призвал россиян воспринимать ведомство и его сотрудников не как «беснующихся монстров с резиновой дубинкой», а как свою защиту.

//Новости партнеров

//Общество

Красивым женщинам оказалось сложнее добиться высокой должности

Красивым женщинам оказалось сложнее добиться высокой должности

Учёные доказали, что красивым женщинам сложнее добиться руководящего поста. «Роковым красоткам» меньше доверяют как другие женщины, так и мужчины, подсознательно воспринимая их как опасность.

//Общество

Турчак: вузы России должны войти в мировой топ-50 по качеству подготовки кадров для цифровой экономики

Турчак: вузы России должны войти в мировой топ-50 по качеству подготовки кадров для цифровой экономики

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендует подготовить стратегию вхождения минимум пяти отечественных высших учебных заведений в топ-50 мировых вузов в области цифровизации.

//В мире

Стали известны потери украинских силовиков с момента начала операции в Донбассе

Стали известны потери украинских силовиков с момента начала операции в Донбассе

На Украине обнародовали свежую цифру потерь силовиков с момента начала операции против самопровозглашенных республик Донбасса. По данному вопросу высказался Петр Порошенко, президент соседнего государства.

//Авто

Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о ценах на топливо

Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о ценах на топливо

Российское правительство пришло к соглашению с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо до 30 июня текущего года, сообщил сегодня вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

//Шоу-бизнес

В Сети появились детские фотографии Тимати

В Сети появились детские фотографии Тимати

Симона Юнусова, мать известного рэпера Тимати, опубликовала у себя в социальной сети детскую фотографию своих сыновей Артёма и Тимура. Женщина частенько делится со своими подписчиками секретами воспитания.

//Культура

Сергей Иванов раскритиковал хайп журналистов в Историческом музее

Сергей Иванов раскритиковал хайп журналистов в Историческом музее

Спецпредставитель российского президента Сергей Иванов выступил с критикой в адрес журналистов, которые повесили в выставочном зале Исторического музея несанкционированный экспонат.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
5

Борис Гребенщиков высказался о творчестве певицы Монеточки

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры