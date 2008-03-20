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Нелегкое счастье балерины

Приме Мариинского театра Валентине Ганибаловой – 60

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Савва ЯМЩИКОВ ]

Нелегкое счастье балерины

Душевность и человечность

 НАЧИНАЛСЯ же путь к вершинам танцевального мастерства в Ташкенте, где родилась будущая звезда. «Я прожила в Ташкенте 18 лет. Правда, двор у нас был русский и очень музыкальный. Там жили работавшие в оперном театре художник и балерина. Знакомая вахтерша пропускала меня без денег, и из театра я не вылезала. Ташкентскую атмосферу – душевную и человечную – оценила, когда оказалась один на один с суровой и не всегда дружелюбной атмосферой города на Неве…»

 Закончив Ташкентское хореографическое училище, пережив тяжелое землетрясение, Ганибалова попала в Ленинград – во время декады узбекского искусства. Посмотрев, как работает начинающая артистка, выдающаяся балерина Наталья Михайловна Дудинская сказала директору Вагановского училища: «Эта девочка должна учиться у меня».

 Через год работы с Дудинской Валя вышла на прославленную Мариинскую сцену в главной партии балета «Пахита». За 20 лет она станцевала героинь практически всех идущих в Мариинке балетов – «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон-Кихот», «Легенда о любви», «Каменный цветок», «Корсар», «Горянка» и других. Постоянно стремившаяся к поиску новых путей в любимом творчестве, балерина создает небольшую труппу. Талантливый хореограф Игорь Чернышев ставит яркие и необычные для того времени композиции: «Ромео и Юлия» Берлиоза, «Болеро» Равеля и «Адажио» Альбинони. Взыскательные зрители Большого зала Ленинградской филармонии, Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москве и других столичных площадок Советского Союза тепло приняли и полюбили новые формы творчества Ганибаловой.

 Основоположник современного балета Касьян Голейзовский сказал о ней: «Я видел в классе Дудинской чудесную ташкентскую девочку и готов поклясться, что из нее получится уникальная балерина». В той «самостийной» труппе были заложены основы нынешнего «Балета Валентины Ганибаловой», где она выступает в роли хореографа и руководителя.

Зависть и скверные пакости

 ПОНАЧАЛУ в Кировском для Валентины все складывалось если и трудно, то удачно. Она с успехом гастролировала в Испании, Англии, Франции; становилась любимицей требовательной ленинградской публики. Такое счастливое начало далеко не всем пришлось по душе. Зависть и скверные пакости – непременные составляющие любого театра. Валя умела не замечать проделки «доброжелателей», от природы обладая незаурядными стойкостью и выдержкой, позволяющими ей держаться над схваткой. Кировский театр стал основным «поставщиком» своих звезд для западных трупп. Сначала во Франции остался Рудольф Нуриев, затем в Англии «сбежала» Наталья Макарова, и, наконец, Михаил Барышников бросил на произвол судьбы свою влиятельную партнершу Ирину Колпакову. Беспомощные стукачи из органов госбезопасности, дабы не остаться без работы, Ганибалову сделали невыездной. Театром тогда руководил Олег Виноградов. Публично он восхищался искусством Ганибаловой, блистательно исполнившей главную роль в его балете «Горянка». Однако сделал все, чтобы она и по сей день с содроганием вспоминала те времена. Но, оставаясь невыездной, балерина продолжала вдохновенно танцевать на родной сцене…

 Снявшись в «Синей птице» вместе с такими звездами, как Элизабет Тейлор, Ава Гарднер, Джейн Фонда, она потом блестяще исполнила все балетные партии в фильме Эмиля Лотяну «Анна Павлова». «Балетный театр Валентины Ганибаловой» показывал свои работы в Италии, Испании, Португалии, Панаме, Швеции, Германии. Недавно с успехом прошли спектакли «Лебединое озеро» и «Дон-Кихот» в старинном городе Сплит (Хорватия).

 На вопрос, что бы Валентина Ганибалова хотела сделать в балете и в жизни за отпущенное Богом время, она сказала: «Хочу достойно прожить каждый день. Каждый день дорог. Если могу кому-то помочь, помогаю… Хочется как можно больше добрых вещей сделать, чтобы благие деяния перевесили ненужные».

 Слушаю умудренную опытом балерину – свою жену и мать нашей дочери – и вспоминаю, как Галина Уланова, очень ценившая Валю, приходила за кулисы во время ее концертов, чтобы дать столь ценные советы, поправить костюм или прическу. А это «дорогого стоит»!

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