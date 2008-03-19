//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Памятник Арине Родионовне

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Беседу вел Сергей НЕХАМКИН ]

Памятник Арине Родионовне
«Моим учителем был живой язык народа», – повторяет М. Задорнов за Пушкиным

«Ра», «ар», «га», «ка» и др.

- МИХАИЛ Николаевич, «Ра» - бог солнечного света на небе, а «ар»?

- «Ар» - то, что противоположно «ра», то, что «ра» освещает, - земля. Отсюда - «арать» - слово, которое до сих пор во многих славянских языках употребляется в значении «пахать». Оно и в русском было - вспомните «перекуем мечи на орала». «Пахарь» - работающий «по ару».

Вообще, давайте помнить: все мы из каменного века, все говорили когда-то на одном языке, не различаясь на племена. В этом смысле народам на земле делить нечего: никто не старше, никто не круче. Просто так случилось, что сегодняшний русский язык к тому изначальному, природой созданному, праязыку наиболее близок. Потому человек, говорящий и думающий по-русски, остатки праязыка в речи лучше угадывает. Это не хорошо и не плохо - просто вот так. Если нам для химической реакции требуется азотная кислота, а не соляная, мы используем азотную. Однако это же не значит, что она сама по себе лучше соляной?

Но именно зная русский, поймешь, например, внутреннюю родственность таких слов, как но-га, теле-га, доро-га, бродя-га... «Га» - означало движение.

- А «гад»?

- «Гад» - это, между прочим, змея. Без рук, без ног - а ползет, извивается. Но поскольку ничего хорошего от встречи с ней не ждали, то ясно было: пришелец из ада. Га-ад. Я об этих пракорнях могу бесконечно говорить... «Пи» - огонь. Отсюда не только греческое «пир» - породившее все соответствующие западные слова («пиротехника», например). Родная «печь» (по-украински еще точнее - «пич») - тоже. Причем «ч» в «печи» - отголосок «чи», «чу», праслова, означавшего ощущение, чувство. Очень точно - именно у теплой печи тебя охватывает ощущение блаженства, успокоенности. А «ка» - душа. Отсюда «капище», место моления. Отсюда и «пока». «По-ка» означает: иди по душе. Посмотрите: уходит гость с веселой пьянки. Он уже шестнадцать раз каждому мужчине потряс руку, каждую женщину расцеловал по многу раз, но еще долго топчется в прихожей. Наконец выходит - и из лифта обязательно крикнет: «Пока!» Человеку хочется еще раз попрощаться по душам. Он подсознательно активизирует древнее знание, о котором сам не догадывается. А мы думаем - просто перепил.

«Я по чу мгн»

- ВОТ вы все о прошлом да о прошлом, Михаил Николаевич! Но ведь язык - дело живое, постоянно обновляющееся...

- Так и сейчас те же процессы происходят - только в обратную сторону. Язык ужимается. Во многих английских словах угадываются те же пракорни, что и в русских. Только английские слова короче, обрубленнее. Ответственно заявляю: английский язык - это сильно упрощенный русский. Американский - сильно упрощенный английский. Им с деепричастными оборотами возиться некогда, бабки надо делать. Если так и дальше пойдет - к наскальной живописи перейдут. Впрочем, и сами грешны. Старики-старообрядцы - на Алтае, на Амуре - говорят неторопливо, развернуто. Людям не лень вместо нашего «здрасьть» вкусно выговорить: «Здоровы будете». Их «никакого года» у нас съелось до «никогда». А сейчас технологии новые пришли - вообще забавные картинки наблюдаешь. Вот мобильники. Все пользуются, даже старики. Но они, если надо перезвонить, кричат собеседнику: «Не вешай трубку!» А потом: «Ты еще на проводе?» Человек все не может отвыкнуть от ощущения, что телефон - это чего-то со шнуром. А молодежь уже не заморачивается, ей некогда. У молодых не «компьютер», а «комп», не «студент», а «студ», не «преподаватель», а «препод», не «человек», а «чел». И СМС-ки пишут: «Я те лю. Как ты се чу?» Ответ: «Непло». Пушкин на СМС-языке: «Я по чу мгн».

И смысл слов меняется. «Голубой», например. Через сто лет будут недоумевать: как таким словом называли небо? И при чем здесь небо? Уже сейчас тормозишься, прежде чем это слово произнести. Я говорю: «У меня издали голубую книгу» (в голубом переплете). Народ сразу хихикает. Выражение «голубой период Пикассо» сегодня звучит просто неприлично.

- А «праздник голубых беретов»?

- Ну если Лужков недослышит «беретов» - он сами знаете, что подумает. Разогнать прикажет.

Новая Мухина

- МНЕ почему этот процесс не нравится. Когда рубятся слова, когда меняется их смысл - это еще полбеды. Но завтра то же самое произойдет с мыслями. Прецедент есть. Я в прошлый раз говорил: все знают усеченные варианты пословиц, но мало кто - полные. А пословица - концентрированная народная мудрость, она в полном варианте совсем иначе раскрывается. Нас учат: «Когда ударят по правой щеке - подставь левую». Но окончание-то: «И не дай ударить!» Или: «Кто старое помянет - тому глаз вон». Полностью: «А кто забудет - тому оба». Еще: «Новая метла по-новому метет». При этом: «А сломается - за лавкой валяется». Предупреждение всем политикам, всем начальникам, которое на стене должно висеть как инструкция!

Почему пословицы усекались? Я в теории заговора не верю, но есть очевидная тенденция, которая прослеживается на протяжении веков. Пословицы отражали сознание, воспитанное природой, - свободное и дружелюбное. Оно постепенно подменялось сознанием торгашеским, эгоистичным, самодержавным. А при самодержавии (какое бы обличье оно ни принимало) люди свободные и мудрые не нужны. Вот и полные варианты пословиц мы предпочли забыть, потому что они оказались невостребованны. У нас на глазах самодержавие партийных чиновников рухнуло. Но на смену пришло самодержавие торгашей. Сегодня нас заставляют жить под их идеалами - и моя душа бунтует. Смотрите, в Москве тихо-незаметно, как бы для реконструкции, снесли мухинский памятник «Рабочий и колхозница». Рабочий был и остался рабочим, колхозница - просто крестьянка, люди, которые в стране были и будут. И слова хорошие. «Рабочий» - в нем и «ра», и «бог», и «чи». Крестьянин - «крест» - «янь» (мужская энергия) - «инь» (женская энергия). Как я говорю - три святыни в одном флаконе. Советская власть тут ни при чем! Но оказывается - не нужны рабочий с крестьянкой.

- А какой на их место памятник поставят?

- Не знаю. Наверное, банкиру и торговке с Черкизовского рынка. Они стоят, взметнув руки, у него в руках вексель, до которого она пытается дотянуться. Как знамя, над ними реют турецкие колготки. Оба смотрят друг на друга влюбленно, но это влюбленность особого рода (от будущей Мухиной потребуется особое искусство). В его взоре читается: «О, любимая! Я дам тебе кредит! А потом за этот кредит отберу твой ларек и тем самым - надурю! Потому я обожаю тебя, нежная моя!» У нее: «О, любимый! Я возьму твой кредит! Но не верну! И тем самым надурю тебя вдвойне! Потому я счастлива нашей встрече, прекрасный мой!»

Памятник Арине Родионовне

- А ВЫ бы кому памятник поставили?

- Арине Родионовне. Мы даже не представляем себе, как ей обязаны. Это для меня пример мудрого, неагрессивного, сугубо народного сопротивления давлению сверху. Ничего на земле не ново, мы разные времена переживали - и был период, когда исконный русский язык подменялся официальным, основанным на церковнославянском, - неуклюжем, утяжеляющем мышление. Его переняли все более или менее образованные сословия. Но крестьяне не умствовали, говорили так, как говорили всегда. И по счастью, у всех наших великих писателей были свои Арины Родионовны, передававшие гениальным воспитанникам изначальную природную речь. «Моим учителем был живой язык народа», - это не я сказал, а Александр Сергеевич. И добавлял, вспоминая Арину Родионовну: «Если грядущее поколение будет чтить мое имя, должна быть не забыта и эта бедная старушка». Так давайте исполним завет поэта. Нет, я серьезно хочу ей памятник поставить, даже эскиз нарисовал. Показать?

Домашнее задание

 ПУБЛИКУЯ беседы с Михаилом Задорновым, мы каждый раз предлагали читателям самим поискать расшифровки привычных слов. Предложение остается в силе. Писать можно на адрес редакции или на argumenti@argumenti.ru c пометкой «Задор слов». В одном из ближайших номеров Михаил Николаевич проведет на страницах газеты «разбор полетов». Авторам наиболее удачных толкований - его книга с автографом.
 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь данный шаг для России и Европы, рассказал доктор военных наук, профессор Василий Лата.

//В мире

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич историю с доказательством сговора президента США Дональла Трампа с Россией "большим блефом элит США".

//Экономика

В Минфине рассказали о способе повысить пенсии до уровня 20% от зарплаты

В Минфине рассказали о способе повысить пенсии до уровня 20% от зарплаты

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что новая система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Священник РПЦ Димитрий Смирнов предвидит: в России через 30 лет не останется русских

Священник РПЦ Димитрий Смирнов предвидит: в России через 30 лет не останется русских

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предвидит, что через 30 лет в России не останется русских, государству русскому осталось лет 30.

//В мире

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР Леонид Пасечник обозначил обязательное условие прекращения гражданской войны на востоке Украины. Соответствующее заявление политик сделал во время прямой линии с жителями Луганской области.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Латвийский политолог Янис Григалис: «Будем реалистами! Денег от России мы не получим!»

Латвийский политолог Янис Григалис: «Будем реалистами! Денег от России мы не получим!»

И вновь «всплыл» вопрос о компенсации за «советскую оккупацию». Министр юстиции Латвии намерен предъявить счет России за «советский период». К нему присоединились министры юстиции Эстонии и Литвы. Балтия считает, что Россия нанесла им «ущерб» в период пребывания в составе СССР.

//Шоу-бизнес

Вдова Караченцова Людмила Поргина перенесла операцию

Вдова Караченцова Людмила Поргина перенесла операцию

Вдова легендарного актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина попала в больницу. Актриса упала на даче в ближнем Подмосковье и сломала руку. Перелом оказался сложным. Пришлось оперировать.

//Политика

Пора уже реально бороться с коррупцией. Часы пробили!..

Пора уже реально бороться с коррупцией. Часы пробили!..

«Вы хотите, чтобы депутаты, члены СФ ходили в дешевых костюмах и пластиковых часах?» — открыто заявил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас, на руке у которого красовались часики стоимостью 18,5 млн руб. Чиновников уже предлагали тестировать на склонность к коррупции

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//В мире

Познер назвал «колоссальную ошибку» антипутинской пропаганды

Познер назвал «колоссальную ошибку» антипутинской пропаганды

Постоянно высказываясь о президенте России Владимире Путине в негативном ключе, западная пропаганда допускает колоссальную ошибку, считает известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

//Новости СМИ2

//Общество

Дальняя родственница Сталлоне погибла в ДТП в Одессе

Дальняя родственница Сталлоне погибла в ДТП в Одессе

Авария в Одессе стала причиной гибели двух человек: сына местного бизнесмена и дочери хозяина клиники пластической хирургии. Иномарка на большой скорости вылетела на встречную полосу движения и врезалась в столб.

//В мире

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

В августе - сентябре 2019 года на Украине может вспыхнуть «полномасштабная война». Соответствующий прогноз в своем Telegram-канале опубликовал некоторое время назад российский журналист Эдвард Чесноков.

//Общество

Facebook удалил более двух тысяч российских страниц

Facebook удалил более двух тысяч российских страниц

Во вторник, 26 марта, компания Facebook удалила в соцсетях более двух тысяч страниц, связанных с Россией, за распространение ложных сведений. Также в список удалённых страниц пользователей попали страны: Иран, Македония и Косово.

//Экономика

Набиуллина рассказала о слабом месте российской экономики и как решить проблему

Набиуллина рассказала о слабом месте российской экономики и как решить проблему

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики и рассказала, как можно решить эту проблему. По словам главы ЦБ, слабое место нашей экономики - отсутствие длинных денег.

//Наука

Румынские эксперты разрабатывают "летающую тарелку"

Румынские эксперты разрабатывают "летающую тарелку"

Учёные Национального института аэрокосмических исследований Румынии начали разработку сверхзвуковой пилотируемой "летающей тарелки". Пробный вариант устройства уже собран и получил название ADIFO.

//В мире

На Украине за конкурентов Порошенко взялся антикоррупционный комитет

На Украине за конкурентов Порошенко взялся антикоррупционный комитет

В отчетах лидеров предвыборной гонки за пост президента Украины обнаружились финансовые нарушения. Об этом сообщило украинское национальное агентство по предупреждению коррупции.

//Новости партнеров

//Политика

Кремль негативно отреагировал на решение Трампа по Голанам

Кремль негативно отреагировал на решение Трампа по Голанам

В Кремле негативно отреагировали на решение лидера Соединённых Штатов признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что это очередное нарушение Вашингтоном международного права.

//В мире

Появилось видео уничтожения ВСУ пулеметной точки и грузовика ополченцев Донбасса

Появилось видео уничтожения ВСУ пулеметной точки и грузовика ополченцев Донбасса

В интернете появилось видео уничтожения киевскими военными пулеметной точки ополченцев Донбасса. Данным роликом со своими подписчиками поделился Анатолий Штефан, офицер Вооруженных сил Украины.

//Криминал

Коллектор из Хабаровска опорочил честь дочери должника в сети

Коллектор из Хабаровска опорочил честь дочери должника в сети

В Хабаровске коллектор угрожал своему должнику за то, что он вовремя не смог погасить долг. Коллектор выложил в сеть коллаж, совершив преступление в отношении несовершеннолетней девочки.

//Общество

В керченской тюрьме одаренные зеки освоили ковку мангалов и сборку светодиодных светильников

В керченской тюрьме одаренные зеки освоили ковку мангалов и сборку светодиодных светильников

По словам заместителя начальника исправительного учреждения №2, зеки вовсю стараются, чтобы не посрамить родную тюрьму. Помимо пошива постельных принадлежностей и ковки мангалов в колонии освоили сборку как бы долговечных светодиодных светильников.

//Общество

Суд приговорил в Севастополе к штрафу командира военной части, заставившего моряка съесть сигарету

Суд приговорил в Севастополе к штрафу командира военной части, заставившего моряка съесть сигарету

Севастопольский суд приговорил к штрафу одного из командиров военной части. Он заставил моряка, который курил на посту, съесть сигареты и избил еще двоих моряков за ненадлежащее несение службы

//В мире

В команде Порошенко придумали способ победить Зеленского на выборах президента

В команде Порошенко придумали способ победить Зеленского на выборах президента

В команде Петра Порошенко придумали способ победить шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

Борис Гребенщиков высказался о творчестве певицы Монеточки
5

У полпреда президента в УрФО Николая Цуканова умер сын

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры