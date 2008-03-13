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Звездная жизнь Сергея Жилина

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Александр АЛЕКСЕЕВ ]

Звездная жизнь Сергея Жилина
Маэстро никогда не стремился к рекордам

 – РЕШИЛИ пойти на такое достижение, опередив всех коллег?

 – Даже не думал о том, что являюсь рекордсменом. Количество коллективов зависит у меня только от одного: желания играть ту или иную музыку. Поэтому есть у меня программа «Чайковский и джаз» – с трио. Есть акустическая, где ведущим инструментом является рояль и которая посвящена Оскару Питерсону. А представленная в МДМ «Мамбо-Jazz» с «Фонограф-Джаз-Квартетом» – уже энергичная электроника: синтезаторы, клавишные, гитара с синтезатором гитарного звука, всевозможные «примочки»… Программа «Во имя любви» посвящена группе «Земля, Ветер, Огонь». И мы исполняем ее уже ансамблем из
17 человек, с вокальной группой. Иногда добавляются струнные, приходит солист «Лиги блюза» Николай Арутюнов – тогда мы поем стандарты джаз-рок группы «Кровь, Пот и Слезы». Еще есть «Братья Блюз – 2», симфоджаз, есть и другие проекты, например программа с известным бардом Алексеем Иващенко «Игра по новым правилам». А в одной из групп задействовано даже банджо – инструмент, на котором в России вообще мало кто играет… Но к рекордам я никогда не стремился. Только к тому, чтобы было интересно и мне, и публике…

 – Гостиницы и авиабилеты дорожают, поэтому если кто ездит на гастроли, то за редким исключением группа не более шести человек. А у вас – 17. Как умудряетесь существовать таким большим коллективом?

 – Если приглашают на гаст­роли, то мы сразу предлагаем разные программы. Хотите какую-то определенную: там такая-то музыка, столько-то человек исполнителей, ну и технический райдер – соответствующий. Если организаторы «не тянут» – пожалуйста, есть программа, рассчитанная на квартет. Есть – на трио.

 – Что еще помогает выживать такому большому ансамблю, когда и маленькие все чаще распадаются из-за «нерентабельности»?

 – Никакого параллельного бизнеса, который не связан с музыкой и мог бы приносить постоянный доход, у меня нет. Зато мы основали фирму по организации праздников и деловых мероприятий. Она уже – как маленькая филармония. Есть отдел технического – звукового и светового – оборудования: мы даем его напрокат. Есть студия звукозаписи. Все это тоже помогает свести концы с концами.

 – Качественный джаз сегодня востребован, увы, гораздо меньше, нежели банальная эстрада. Наверное, музыканты ваших ансамблей невольно ропщут: дескать, играли бы попсу – жили бы припеваючи?!

 – А мы никого ни за что не держим. Есть сроки, в которые мы работаем, – в это время музыканты должны быть там, где должны. И если они по каким-то причинам не появляются и нас подводят, то мы с ними больше не работаем. Я же и сам бегаю между разными ангажементами: если в один день у меня есть две работы – третью уже не беру. Если музыкант адекватно относится к своей основной работе или заранее предупреждает о том, что отлучится, – такой у нас может остаться, тем более что всегда приходит на репетиции и концерты вовремя. И не позволяет себе появиться на них в нерабочем состоянии…

 – Это значит в состоянии подпития? А вот некоторые поп-музыканты, наоборот, считают, что неплохо махнуть «по соточке» накануне концерта – ради куража…

 – Но джаз-то – более сложная музыка! Впрочем, в последнее время приходилось штрафовать только за опоздания. Штраф небольшой – 10–20 долларов. Но если часто опаздывать, то набежит приличная сумма. Один раз мы на эти штрафы даже отпраздновали 23 февраля.

 – Вернемся к деньгам: то, что ваш биг-бэнд теперь регулярно играет в программах Первого телеканала «Танцы со звездами» и «Две звезды», – это компромисс, который современный джаз вынужден заключать с более выгодной по доходам эстрадой?

 – Нет, это долгосрочные проекты, которые дают нашим музыкантам возможность заработать. Это конвейерная работа, но она творческая. Авральные ситуации возникают регулярно: за один месяц мы сделали 67 композиций. Артисты на проекте «Две звезды» поставлены в ситуацию конкурса, и они от этого очень заводятся, переживают. По­этому что-то у них может получиться лучше, что-то хуже. Но со всеми надо найти общий язык и помочь добиться результата. Вот накануне неожиданно позвонила Елена Корикова и поблагодарила: «Спасибо, так здорово было вместе поработать».

 А с кем не получилось совместного творчества – так это с Машей Распутиной. Музыкальный редактор телевидения предлагает: «Маша, а давайте попробуем в этой тональности». Но та ей в ответ: «Что? Мне пробовать? Мне не надо ничего пробовать – я Маша Распутина!» А результат – ну, наверное, он ей нравится. Хотя Маша и вылетела одной из первых… Остальные артисты постоянно что-то придумывают, особенно Юра Гальцев – он нормально поет. А еще – постоянно склоняет партнершу Жасмин к содержательности песен. Та не сразу соглашается, но в итоге то, что она сделала не как певица, а как актриса, – всегда выглядело очень убедительно.

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