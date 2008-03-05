//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Старательство речи

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Старательство речи
Михаил Задорнов принимает слова на анализ, фото Г. УСОЕВА
 Он пытается раскодировать изначальный смысл русских слов. Чтобы понять, как именно, – нужно сходить на задорновские концерты. Или занырнуть на сайт www.zadornov.net. Или просто вспомнить беседу с Михаилом Николаевичем в №49 (2007) нашей газеты.

 Зачем это ему нужно, я, если честно, не понимаю. То есть понимаю, зачем нужно нам, – потому что смешно. И Задорнов посмеивается. Но только посмеиваясь, вдруг начинает говорить о вещах вполне серьезных.

Ответственность за ум и разум

 – СЕРЬЕЗНУЮ задачу на себя взяли, Михаил Николаевич! Требует ответственности и образования…

 – Ничего страшного. Думаете, ответственность – от слова «ответ»? Корень – «веды» – знания. Просто с годами «д» сменилось на «т». И смысл поменялся, ответственность стала восприниматься как обязанность. И слово «образование» тоже понимают неправильно. Образованным называют человека, который много запомнил. Но образование – это образ мышления и разум. Память – от ума, а образование – от разума!

 Понимаете, русская речь – особая. Она наиболее близка к праязыку, на котором говорили наши предки в то время, когда получали радость от жизни воедино с природой, а не удовлетворение от войн и грабежей. Поэтому между западными языками и русским – принципиальная разница.

 В западных языках слова – переносчики информации. Очень точные, очень взаимоувязанные по грамматике. Они помогают рационально мыслить, рационально действовать, развивать науку, а заодно воевать и торговать. Русские слова – другие: не для войны, не для компьютера… Они для того, чтобы писать стихи, признаваться в любви, любоваться прибоем, не думая о финансовых «откатах». И немножко лентяйничать, плевать в потолок, размышляя о вечном... Но, может, в этом тоже есть смысл – тормознуть суету?

 – За такие мысли народ вам скажет спасибо!

«Спасибо» не надо!

 – ПУСТЬ лучше скажет «благодарю». Есть разница. «Спасибо» расшифровывается как «Спаси Бог». Замечательно, да? Сам всегда иностранцам с удовольствием разъяснял. Но один светлого ума человек как-то заметил: Михал Николаич, не рекламируйте так это слово. Оно кодирующее, пришло на Русь с самодержавием и означает: не надо ничего делать – Бог тебя и так спасет. Оставайся рабом, пьяницей, не рвись к знаниям – все равно спасет. Я подумал: действительно! Человек сам себя должен спасать, он сам режиссер собственных счастливых моментов. И не зря в русском языке есть интересное слово «небо». Не Бог. Бог – не босой дядя на облаках, который из глины лепит человека или из мужчины выламывает ребро, чтобы сделать женщину. Бог – это то, что в каждом из нас. Богатый – от слова «Бог», а не от слова «деньги». И это только в нашем языке.

 Потому говорить лучше не «спасибо», а «благодарю». Чем больше кого-то благодарить, тем больше будет объем благополучия вокруг нас.

Гражданская оборона

  – А КОГДА на «спасибо» отвечаешь «пожалуйста», то корень – «жаль»? Спаси Бог… Но чтобы спас, надо еще больше на жизнь пожаловаться…

 – Ну мы ведь не всегда отвечаем «пожалуйста». Тут своя история. У нас в России народ подобрался интересный: талантливый, но или в никуда, или ни в туда. Мы вроде тихие, а задумаем своровать, присочинить, надуть по мелочи – и мозги проявляем, и лихость. Такие люди не могут быть сломлены до конца! И вот в порядке стихийного интуитивного сопротивления рабскому мышлению придумалось выражение-оберег. Говорим «Спасибо», и что слышим в ответ? – «Не за что!»

 – А еще обереги есть?

  Конечно! Например, история с буквой «ё». Очень важная буква – хотя бы потому, что в русской речи она всегда ударная. И эмоциональную нагрузку несет недюжинную. Выедет наш человек на природу, выпьет, оглядит ласково окружающую красоту и ахнет: «А ё-ё-ё!..» Но люди с западным строем мышления всегда старались эту букву изгнать. Необязательной объявили, при шрифтовом наборе не употребляют. Понимают: простой человек с ними из-за буквы отношения выяснять не пойдет! А он… Да, не пойдет. Зато придумал оберег – при каждом удобном случае кричит: «Ё-моё

О правде древнего языка и современных проститутках

 ПРАВДУ говорите, Михаил Николаевич!

 – А как же! Правда – это «по Ра да-нное». Однако Ра у наших предков-язычников был не просто Богом, это был Бог света. «Р-р-ра!» – восторженно ревели самцы, видя восход солнца (отсюда «рань», «рано»). И «правда» – то, что дано Богом.

 А еще, что мы восклицаем, ощутив восторг? «Ничего себе!» То есть: «Себе – ничего!» Нам так здорово, что, если не поделимся этим состоянием, плохо себя чувствуем. Ни в одном из иностранных языков аналога не существует. Вообще, когда русский человек говорит слово «я», он рукой инстинктивно делает от себя. А западные люди – к себе (я это заметил, оказавшись как-то с американцами в бане. У голого человека особенно заметны жесты). На Западе радуются, когда получают подарок, мы – когда дарим. Там подарок – мелкая хрень, символический знак внимания. Мы же всегда норовим подарить что-то если не дорогое, то хотя бы весомое и крупногабаритное. А добрался до российской глубинки иностранец – стараемся накачать. Совершенно искренне, от чистого сердца. Неважно, что его тошнит, все равно радостно. Ничего тут плохого нет, просто мы так устроены, потому что изначально – народ отдающий.

 Может, потому, не умея отдавать духовное, наши проститутки разлетелись по всему свету.

«Удовольствие» для уда

 – НА САМОМ деле потаенное знание смысла слов сидит в каждом из нас. Надо только его активизировать. Смотрите: вот слово «беда» – остаться без еды. «Могучий»могу чудо. «Плуг»пашет луг. «Свинина» – более позднее слово, означало самое дешевое мясо, которое едят с вином. Свинью откармливают весь год, и когда враз много мяса – праздник (в деревнях и сейчас гуляют, когда кабанчиков бьют). Причем свинина – это то, что едят, а сам зверь назывался хрюша, он же «хр-хр-хрюкает». Слова зарождались от природных звуков. А дальше от уже имеющихся создавались новые, от которых вырастали свои самостоятельные ветви. У хрюши родился «похрюшонок» (поросенок). Похрюшонку давали есть в корыте, корыто называлось хроня. В хроне зимой держали продукты, отсюда «хранить». От «хранить» – «сохранность», «хранилище», «хроника» – целая ветвь других, уже самостоятельных слов. (А что думаете – копилки во всем мире случайно в виде поросенка?) Или… «Извинение» – выйти из вины. А такое потрясающее слово, как «больше»! Оно от слова «боль». Будешь хотеть больше – случится боль. Врачей позовешь. Они тебя начнут раскручивать на бабки, рассказывать, что у тебя воспаление левого желудочка правой пятки. Лекарства заставят покупать, от лекарств осложнение начнется, понадобятся новые лекарства – и так все больше, больше. Но язык мудр, он свои знаки подает, только надо уметь их понимать. От «больше» пришло к нам слово «большевик» – а в нем сидит и «боль».

 Еще примеры? «Судьба» – суть Бога. «Бесплатно» – бес платит (халява наказуема). «Ворота» – от воров. «Снег» – с ног счищается. А вот слово «счастье» правильно расшифровывается только по-русски: соучастие. Отдавай, делись, со-участвуй – будешь счастлив. И тут, кстати, два интересных слова, которые только в русском раскодируются правильно: «приятно» и «удовольствие». «Удовольствие» – от слова «уд», его знает каждый, кто читал… ну хотя бы сказки Афанасьева. Это, извините, мужской половой орган. «Удовольствие», «удо-вле-творение» – короткое насыщение сугубо телесных потребностей. Торта кусок сожрал – удовольствие. Мужчина с женщиной… Если без любви – то для него всего лишь удовлетворение. А женщина хочет в себя мужчину приять – и ей приятно. Но это когда мимоходом, без любви. Зато если любят друг друга – тут уже ра-дость, светлое чувство, дарованное Ра.

 Поняли? Ну тогда продолжим. Попробуйте сами!

Практические занятия

 И Я ПОПРОБОВАЛ. Первое, что пришло на ум, – созвучие: русское «степь», английское «степ» («шаг») и «степ» – «эстрадная чечетка». Представилась картина: какой-нибудь древний ямщик, у которого пала лошадь, шагает по бескрайней заснеженной степи, ему холодно, он временами приплясывает в чечетке…

 – И напевает: «Стэп да стэп кругом!» – добавил Задорнов.

 Ну вот, а я думал, он серьезно! Хотя Задорнов всегда смешит с каменным лицом, а когда улыбается – жди, что что-то важное скажет.

 Так или иначе, решили разговор продолжить. И дальше раскодировать русские слова с помощью читателей.

  В следующем номере «АН» – очередная беседа с М. Задорновым. Возможно, она будет уже и с рассмотрением первых ваших расшифровок. Писать можно на адрес редакции или на argumenti@argumenti.ru c пометкой «Задор слов». Ответ не обещаем, прочтение гарантируем. Авторам наиболее удачных толкований Михаил Николаевич подарит свою книгу с автографом. Старайтесь, друзья! В слове «старайтесь» – корень «ра», значит, дело хорошее.

Из свежих наблюдений М. Задорнова

 ЗНАЕТЕ ли вы…

• ...что скоро в Юрмале пройдет конкурс молодых исполнителей. Уже сейчас все исполнители делают пластические операции и покупают молодежные костюмы.
• …что в программе «Спокойной ночи, малыши!» разразился скандал: Оксана Федорова отказывается называть Хрюшу, Степашу и Филю на ТЫ, поскольку младше каждого из них минимум на 15 лет.
• … что итоги переписи населения показали: женщины у нас в среднем на 5–7 лет младше мужчин аналогичного возраста.
• ...что муниципальные власти Камчатки придумали наказание для неплательщиков. В 2008 г. тому, кто не платит за отопление зимой, его включат летом.
• …что в России закончился отборочный тур на музыкальный конкурс «Евровидение-2008». С большим отрывом победила партия «Единая Россия».
• …что в целях повышения рейтинга все телевизионные передачи теперь сделают юмористическими. Даже новости будут прерываться смехом за кадром:
– Глава МВД заявил, что наша милиция неподкупна! (Ха-ха-ха-ха!)
– Губернатор пообещал, что все средства дойдут до учителей! (Ха-ха-ха-ха. Ой, не могу, как смешно!)
• …что особняк Брюса Уиллиса в Беверли-Хиллз на 10 млн. долл. дешевле замка Максима Галкина в деревне Черная Грязь, потому что он на 10 тыс. км дальше от МКАД!

  Вниманию читателей из Петербурга! Концерты Михаила Задорнова и его «задорновой» компании – 1–2 апреля в зале «Октябрьский».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

На Украине связали появление смертоносного оружия с нарушением меморандума

На Украине связали появление смертоносного оружия с нарушением меморандума

Смертоносное оружие против России у Украины появилось в связи с нарушением правоприемницей СССР будапешского меморандума. Такими словами «Аргументам недели» прокомментировал выступление украинского президента депутат Верховной Рады Иван Винник.

//В мире

Для чего российские самолеты Ан-124 и Ил-62 с военными прилетели в Венесуэлу

Для чего российские самолеты Ан-124 и Ил-62 с военными прилетели в Венесуэлу

Самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 тонн груза прибыли в субботу, 23 марта, в столицу Венесуэлы Каракас. На борту этих самолетов находились около 100 российских военных.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Патрушев рассказал о связях Порошенко с США

Патрушев рассказал о связях Порошенко с США

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты лукавят, говоря, что примут и станут поддерживать нового президента Украины, кем бы тот ни оказался.

//В мире

Армия ДНР уничтожила огневые позиции и военных ВСУ в ходе удара под Марьинкой

Армия ДНР уничтожила огневые позиции и военных ВСУ в ходе удара под Марьинкой

Защитники ДНР нанесли новый ответный удар по позициям украинских силовиков. Соответствующие сведения на брифинге для СМИ огласил Даниил Безсонов, спикер армии самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Андрей Мамыкин, депутат Европарламента: о «советской оккупации», гробах и весеннем обострении

Андрей Мамыкин, депутат Европарламента: о «советской оккупации», гробах и весеннем обострении

Тема «советской оккупации» стран Балтии вновь стала актуальна. Этой теме был посвящен один из «раундов» программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

//В мире

Кадры с подорвавшейся под Донецком разведывательной машиной ВСУ выложили в сеть

Кадры с подорвавшейся под Донецком разведывательной машиной ВСУ выложили в сеть

В сети появились фотографии подорвавшейся под Донецком боевой разведывательной машины киевских военных. Данными кадрами на своей странице в Facebook поделилась 93-я бригада Вооруженных сил Украины.

//Общество

Минкульт РФ может запретить вход в музеи с сумками и рюкзаками

Минкульт РФ может запретить вход в музеи с сумками и рюкзаками

Министерство культуры намерено внимательно изучить инцидент в Историческом музее, где накануне появилась «несанкционированная» картина, и принять соответствующие меры для исключения подобного.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//В мире

В Китае внедряют "умные инструменты" в городскую среду

В Китае внедряют "умные инструменты" в городскую среду

Китай совершил очередной технологический прорыв в сторону управления городской средой на основе искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных. Городские власти получат новые «умные» инструменты.

//Новости СМИ2

//Общество

Молодежь отказывается от цифровой фотографии в пользу пленки?

Молодежь отказывается от цифровой фотографии в пользу пленки?

Аналоговая фотография возрождается как модное течение. Отыскав в старых комодах камеры родителей, вооружившись рулонами пленки юноши и девушки поколения Z, рвутся делать «теплые» снимки. Уже сформировался определенный круг любителей аналоговой фотосъемки

//Общество

В каких российских регионах ипотека доступнее всего

В каких российских регионах ипотека доступнее всего

Согласно исследованиям, самую доступную в России ипотеку можно найти в Ямало-Ненецком автономном округе. А вот тяжелее всех приходится жителям Северного Кавказа.

//Общество

Правозащитники предложили изменить закон об ипотеке

Правозащитники предложили изменить закон об ипотеке

Правозащитники предлагают отменить норму, которая указана в законе об ипотеке. Согласно этой норме, начальная продажная цена квартиры, находящейся в залоге у банка, устанавливается судом на уровне 80% от рыночной стоимости.

//Общество

Горе-садовод: жителю Ялты светит срок до 10 лет за выращивание в теплице каннабиса

Горе-садовод: жителю Ялты светит срок до 10 лет за выращивание в теплице каннабиса

Один из жителей Ялты устроил у себя в доме теплицу, в которой вырастил более трех десятков кустов конопли. За это он может получить до 10 лет лишения свободы

//Общество

Михаил Любимов о Путине, Трампе, Сноудене, Михалкове и английской разведке

//В мире

На Украине рассказали о вступлении в НАТО

На Украине рассказали о вступлении в НАТО

На ближайшем саммите НАТО будет рассмотрен вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом «Аргументам недели» заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

//Новости партнеров

//В мире

Итальянскому журналисту не разрешили посетить Украину

Итальянскому журналисту не разрешили посетить Украину

Журналист Марк Иннаро, который работает в Москве в качестве собственного корреспондента одного из итальянских государственных телеканалов, не смог попасть на территорию Украины.

//Общество

Минфин опустил перед российскими учеными «железный занавес»

Минфин опустил перед российскими учеными «железный занавес»

Несмотря на решение президента России Владимира Путина о расширении международных связей Российской академии наук, Минфин личным решением решил не давать денег на эту деятельность.

//В мире

Фаворит украинских выборов назвал «первый шаг» к овладению российским Крымом

Фаворит украинских выборов назвал «первый шаг» к овладению российским Крымом

Шоумен Владимир Зеленский, являющийся фаворитом предстоящих выборов президента Украины, высказался по поводу «возвращения» Крыма, который входил в состав соседнего государства до весны 2014 года.

//В мире

Эксперт оценил заявление депутата Рады о последствиях потери транзита газа

Эксперт оценил заявление депутата Рады о последствиях потери транзита газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича о прекращении транзита газа.

//В мире

Ситуация в Венесуэле телеграфным стилем: убийства, голод, протесты

Ситуация в Венесуэле телеграфным стилем: убийства, голод, протесты

После того, как в Венесуэле установилось двоевластие, ситуация в стране значительно ухудшилась. Богатые районы пытаются себя огородить дополнительными рубежами охраны в виде колючей проволоки. Проправительственные банды курсируют по городу и создают нервное напряжение. Комендантский час пока отсутствует, но с наступлением темноты мирное население не выходит на улицу. Дома запираются.

//В мире

Тимошенко пригрозила Порошенко и его друзьям тюрьмой

Тимошенко пригрозила Порошенко и его друзьям тюрьмой

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пригрозила своему сопернику на выборах, действующему украинскому президенту Петру Порошенко тюрьмой. И трем его друзьям.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
3

Анастасия Волочкова показала свое фото в полупрозрачном свадебном платье
4

Я 15 лет веду борьбу с раком, телеведущий Юрий Николаев был госпитализирован с сотрясением мозга
5

У полпреда президента в УрФО Никлая Цуканова умер сын

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры