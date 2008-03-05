Старательство речи

Он пытается

раскодировать изначальный смысл русских слов. Чтобы понять, как именно, – нужно сходить на задорновские концерты. Или занырнуть на сайтИли просто вспомнить беседу с Михаилом Николаевичем в №49 (2007) нашей газеты.

Зачем это ему нужно, я, если честно, не понимаю. То есть понимаю, зачем нужно нам, – потому что смешно. И Задорнов посмеивается. Но только посмеиваясь, вдруг начинает говорить о вещах вполне серьезных.

Ответственность за ум и разум

– СЕРЬЕЗНУЮ задачу на себя взяли, Михаил Николаевич! Требует ответственности и образования…

– Ничего страшного. Думаете, ответственность – от слова «ответ»? Корень – «веды» – знания. Просто с годами «д» сменилось на «т». И смысл поменялся, ответственность стала восприниматься как обязанность. И слово «образование» тоже понимают неправильно. Образованным называют человека, который много запомнил. Но образование – это образ мышления и разум. Память – от ума, а образование – от разума!

Понимаете, русская речь – особая. Она наиболее близка к праязыку, на котором говорили наши предки в то время, когда получали радость от жизни воедино с природой, а не удовлетворение от войн и грабежей. Поэтому между западными языками и русским – принципиальная разница.

В западных языках слова – переносчики информации. Очень точные, очень взаимоувязанные по грамматике. Они помогают рационально мыслить, рационально действовать, развивать науку, а заодно воевать и торговать. Русские слова – другие: не для войны, не для компьютера… Они для того, чтобы писать стихи, признаваться в любви, любоваться прибоем, не думая о финансовых «откатах». И немножко лентяйничать, плевать в потолок, размышляя о вечном... Но, может, в этом тоже есть смысл – тормознуть суету?

– За такие мысли народ вам скажет спасибо!

«Спасибо» не надо!

– ПУСТЬ лучше скажет «благодарю». Есть разница. «Спасибо» расшифровывается как «Спаси Бог». Замечательно, да? Сам всегда иностранцам с удовольствием разъяснял. Но один светлого ума человек как-то заметил: Михал Николаич, не рекламируйте так это слово. Оно кодирующее, пришло на Русь с самодержавием и означает: не надо ничего делать – Бог тебя и так спасет. Оставайся рабом, пьяницей, не рвись к знаниям – все равно спасет. Я подумал: действительно! Человек сам себя должен спасать, он сам режиссер собственных счастливых моментов. И не зря в русском языке есть интересное слово «небо». Не Бог. Бог – не босой дядя на облаках, который из глины лепит человека или из мужчины выламывает ребро, чтобы сделать женщину. Бог – это то, что в каждом из нас. Богатый – от слова «Бог», а не от слова «деньги». И это только в нашем языке.

Потому говорить лучше не «спасибо», а «благодарю». Чем больше кого-то благодарить, тем больше будет объем благополучия вокруг нас.

Гражданская оборона

– А КОГДА на «спасибо» отвечаешь «пожалуйста», то корень – «жаль»? Спаси Бог… Но чтобы спас, надо еще больше на жизнь пожаловаться…

– Ну мы ведь не всегда отвечаем «пожалуйста». Тут своя история. У нас в России народ подобрался интересный: талантливый, но или в никуда, или ни в туда. Мы вроде тихие, а задумаем своровать, присочинить, надуть по мелочи – и мозги проявляем, и лихость. Такие люди не могут быть сломлены до конца! И вот в порядке стихийного интуитивного сопротивления рабскому мышлению придумалось выражение-оберег. Говорим «Спасибо», и что слышим в ответ? – «Не за что!»

– А еще обереги есть?

– Конечно! Например, история с буквой «ё». Очень важная буква – хотя бы потому, что в русской речи она всегда ударная. И эмоциональную нагрузку несет недюжинную. Выедет наш человек на природу, выпьет, оглядит ласково окружающую красоту и ахнет: «А ё-ё-ё!..» Но люди с западным строем мышления всегда старались эту букву изгнать. Необязательной объявили, при шрифтовом наборе не употребляют. Понимают: простой человек с ними из-за буквы отношения выяснять не пойдет! А он… Да, не пойдет. Зато придумал оберег – при каждом удобном случае кричит: «Ё-моё!»

О правде древнего языка и современных проститутках

– ПРАВДУ говорите, Михаил Николаевич!

– А как же! Правда – это «по Ра да-нное». Однако Ра у наших предков-язычников был не просто Богом, это был Бог света. «Р-р-ра!» – восторженно ревели самцы, видя восход солнца (отсюда «рань», «рано»). И «правда» – то, что дано Богом.

А еще, что мы восклицаем, ощутив восторг? «Ничего себе!» То есть: «Себе – ничего!» Нам так здорово, что, если не поделимся этим состоянием, плохо себя чувствуем. Ни в одном из иностранных языков аналога не существует. Вообще, когда русский человек говорит слово «я», он рукой инстинктивно делает от себя. А западные люди – к себе (я это заметил, оказавшись как-то с американцами в бане. У голого человека особенно заметны жесты). На Западе радуются, когда получают подарок, мы – когда дарим. Там подарок – мелкая хрень, символический знак внимания. Мы же всегда норовим подарить что-то если не дорогое, то хотя бы весомое и крупногабаритное. А добрался до российской глубинки иностранец – стараемся накачать. Совершенно искренне, от чистого сердца. Неважно, что его тошнит, все равно радостно. Ничего тут плохого нет, просто мы так устроены, потому что изначально – народ отдающий.

Может, потому, не умея отдавать духовное, наши проститутки разлетелись по всему свету.

«Удовольствие» для уда

– НА САМОМ деле потаенное знание смысла слов сидит в каждом из нас. Надо только его активизировать. Смотрите: вот слово «беда» – остаться без еды. «Могучий» – могу чудо. «Плуг» – пашет луг. «Свинина» – более позднее слово, означало самое дешевое мясо, которое едят с вином. Свинью откармливают весь год, и когда враз много мяса – праздник (в деревнях и сейчас гуляют, когда кабанчиков бьют). Причем свинина – это то, что едят, а сам зверь назывался хрюша, он же «хр-хр-хрюкает». Слова зарождались от природных звуков. А дальше от уже имеющихся создавались новые, от которых вырастали свои самостоятельные ветви. У хрюши родился «похрюшонок» (поросенок). Похрюшонку давали есть в корыте, корыто называлось хроня. В хроне зимой держали продукты, отсюда «хранить». От «хранить» – «сохранность», «хранилище», «хроника» – целая ветвь других, уже самостоятельных слов. (А что думаете – копилки во всем мире случайно в виде поросенка?) Или… «Извинение» – выйти из вины. А такое потрясающее слово, как «больше»! Оно от слова «боль». Будешь хотеть больше – случится боль. Врачей позовешь. Они тебя начнут раскручивать на бабки, рассказывать, что у тебя воспаление левого желудочка правой пятки. Лекарства заставят покупать, от лекарств осложнение начнется, понадобятся новые лекарства – и так все больше, больше. Но язык мудр, он свои знаки подает, только надо уметь их понимать. От «больше» пришло к нам слово «большевик» – а в нем сидит и «боль».

Еще примеры? «Судьба» – суть Бога. «Бесплатно» – бес платит (халява наказуема). «Ворота» – от воров. «Снег» – с ног счищается. А вот слово «счастье» правильно расшифровывается только по-русски: соучастие. Отдавай, делись, со-участвуй – будешь счастлив. И тут, кстати, два интересных слова, которые только в русском раскодируются правильно: «приятно» и «удовольствие». «Удовольствие» – от слова «уд», его знает каждый, кто читал… ну хотя бы сказки Афанасьева. Это, извините, мужской половой орган. «Удовольствие», «удо-вле-творение» – короткое насыщение сугубо телесных потребностей. Торта кусок сожрал – удовольствие. Мужчина с женщиной… Если без любви – то для него всего лишь удовлетворение. А женщина хочет в себя мужчину приять – и ей приятно. Но это когда мимоходом, без любви. Зато если любят друг друга – тут уже ра-дость, светлое чувство, дарованное Ра.

Поняли? Ну тогда продолжим. Попробуйте сами!

Практические занятия

И Я ПОПРОБОВАЛ. Первое, что пришло на ум, – созвучие: русское «степь», английское «степ» («шаг») и «степ» – «эстрадная чечетка». Представилась картина: какой-нибудь древний ямщик, у которого пала лошадь, шагает по бескрайней заснеженной степи, ему холодно, он временами приплясывает в чечетке…

– И напевает: «Стэп да стэп кругом!» – добавил Задорнов.

Ну вот, а я думал, он серьезно! Хотя Задорнов всегда смешит с каменным лицом, а когда улыбается – жди, что что-то важное скажет.

Так или иначе, решили разговор продолжить. И дальше раскодировать русские слова с помощью читателей.

В следующем номере «АН» – очередная беседа с М. Задорновым. Возможно, она будет уже и с рассмотрением первых ваших расшифровок. Писать можно на адрес редакции или на argumenti@argumenti.ru c пометкой «Задор слов». Ответ не обещаем, прочтение гарантируем. Авторам наиболее удачных толкований Михаил Николаевич подарит свою книгу с автографом. Старайтесь, друзья! В слове «старайтесь» – корень «ра», значит, дело хорошее.

Из свежих наблюдений М. Задорнова

ЗНАЕТЕ ли вы…

• ...что скоро в Юрмале пройдет конкурс молодых исполнителей. Уже сейчас все исполнители делают пластические операции и покупают молодежные костюмы.

• …что в программе «Спокойной ночи, малыши!» разразился скандал: Оксана Федорова отказывается называть Хрюшу, Степашу и Филю на ТЫ, поскольку младше каждого из них минимум на 15 лет.

• … что итоги переписи населения показали: женщины у нас в среднем на 5–7 лет младше мужчин аналогичного возраста.

• ...что муниципальные власти Камчатки придумали наказание для неплательщиков. В 2008 г. тому, кто не платит за отопление зимой, его включат летом.

• …что в России закончился отборочный тур на музыкальный конкурс «Евровидение-2008». С большим отрывом победила партия «Единая Россия».

• …что в целях повышения рейтинга все телевизионные передачи теперь сделают юмористическими. Даже новости будут прерываться смехом за кадром:

– Глава МВД заявил, что наша милиция неподкупна! (Ха-ха-ха-ха!)

– Губернатор пообещал, что все средства дойдут до учителей! (Ха-ха-ха-ха. Ой, не могу, как смешно!)

• …что особняк Брюса Уиллиса в Беверли-Хиллз на 10 млн. долл. дешевле замка Максима Галкина в деревне Черная Грязь, потому что он на 10 тыс. км дальше от МКАД!

Вниманию читателей из Петербурга! Концерты Михаила Задорнова и его «задорновой» компании – 1–2 апреля в зале «Октябрьский».