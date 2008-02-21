//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Неправильный актер

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Андрей КОЛОБАЕВ ]

Неправильный актер
«Буфетчик» Александр Самойленко

 – ГОВОРЯТ, в театральном вы подавали «та-а-кие» надежды…

 – Педагоги так и говорили. В 25 лет я на полном серьезе мечтал быть и народным, и знаменитым, все регалии получить. Сейчас в этом нет необходимости. В моих планах  – построить дом, родить еще одного ребенка.

 После Щукинского четыре года играл в Московском областном театре драмы. А потом наступило время, когда надо было зарабатывать. Театр денег не давал, кино не было. Дело в том, что мне всегда было скучно работать только актером.
Я человек деятельный.  

 В начале 90-х ресторан «Прага» отказался обслуживать буфет театра Вахтангова. И мы с Максом Сухановым сделали там свой буфет. Параллельно открыли еще один – в Центральном детском театре. Позже появились артистический клуб «Маяк» при театре имени Маяковского, ресторан «Лабарданс»… Мы сами ездили в какой-нибудь Усть-Педрюпинск за курами, доставали дефицитные продукты. Сами готовили прямо в театре,  грузчиками, уборщиками работали. Кстати, с тех пор я стал называть себя «буфетчиком».  

 – Если не ошибаюсь, это были самые бандитские времена. Приходилось платить отступные, «стрелки забивать»?

 – «Крыша» была. Тогда по-другому нель­зя было. Мы сразу обратились к кому следует, проходили под кличкой Артисты, и отношения у нас были просто прекрасные. Даже денег с нас не брали. Очень смешное время было.

 – Сегодня не испытываете мучительной боли за бесцельно прожитые без актерства годы? Когда актеры после спектакля заходили в буфет, не покалывало в сердце?

 – Кололо, и некая зависть была к тому же Максу, который был успешен, и все у него складывалось хорошо в плане творчества. Хотелось самому что-то сделать, тем более что чувствовал  в себе силы. Но… не жалею. Так же как никогда не пожалею о том, что нашел в себе силы вернуться.

 – Специалисты говорят: если спортсмен не тренировался год – это сопоставимо с микроинфарктом. А если актер не играл восемь лет? Наверное, и система Станиславского порядком подзабыта?

 – Тело помнит, что называется. Единственное, что ушло, – трепетное волнение, состояние азарта, когда ты выходишь на сцену. Может, потому что уже не мальчик. Я уходил, когда мне было 27 лет, вернулся в 35. И прежние радости, приоритеты в жизни конечно же поменялись. Например, сейчас я кино люблю намного больше, чем театр. С моей точки зрения, способы выражения в кино намного острее, ярче и интересней. В театре тоже играю, но для тренировки.

 – Со стороны вы производите впечатление не очень типичного актера – хочу снимаюсь или играю, хочу нет. Это так?

 – Это, скорее, от независимости, от того, что есть стабильный доход помимо театра и кино. Поэтому и выбираешь…

 – В вашей жизни были потрясения, оставившие «зарубки на память»?

 – Начнем с того, что моя семья пережила знаменитое землетрясение 1966 г. в Ташкенте. Мне всего-то два года было, но помню, что мама меня из-под обломков выносила. А в ноябре 99-го чудом выжил. Возвращался домой после съемок в 5.30 утра, заснул за рулем и на скорости 100 км в час врезался в милицейскую машину. Неделю в реанимации пролежал – меня вспарывали, зашивали. С тех пор весь в шрамах. Врачи говорили: еще чуть-чуть и – летальный исход... Еще была грустная история моих отношений с женщиной, с которой мы не очень хорошо расстались. И это тоже было для меня сильное потрясение, приведшее к тому, что в 40 лет я пересмотрел многие свои позиции – в отношении и к женщинам, и к жизни, и ко всему на свете. Стал жестче.

 – А что вас может увлечь по-настоящему?

 – Люблю открывать новые предприятия, заниматься чем-то непознанным для себя. Сейчас, например, собираюсь новый бизнес открыть. Нашел инвесторов, построим мини-завод в Смоленске. Будем производить… цэмэнт (смеется). Тьфу-тьфу-тьфу!!! Чтоб не сглазить…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, назвавшего Россию энергетической сверхдержавой.

//В мире

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали действующего президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины. Такое заявление сделала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

Члены кабинета министров Великобритании готовят отставку премьер-министра Терезы Мэй. Чиновники обсуждают период отставки и хотят назначить временно исполняющего обязанности на её пост.

//В мире

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

В сирийской провинции Хама госпитализировали мирных жителей с симптомами отравления газа после обстрела боевиками. Источники сообщают, что в больницы отправлено более 20-ти человек.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Что ждет латвийцев после Brexit?

Что ждет латвийцев после Brexit?

Отказ британского парламента ратифицировать соглашение выхода из ЕС все больше приближает «жесткий» Brexit. Как в такой ситуации будут «чувствовать» латвийцы. И чем аукнется этот самый «брекзит»?

//Общество

Несколько граждан РФ находятся на борту парома Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии

Несколько граждан РФ находятся на борту парома Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии

Четверо граждан РФ находятся на борту парома Viking Sky, который в субботу, 23 марта, потерпел бедствие у берегов Норвегии в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал. Россияне на круизном лайнере - члены экипажа судна.

//Шоу-бизнес

Министр культуры РФ предсказал победу Лазарева на "Евровидении-2019"

Министр культуры РФ предсказал победу Лазарева на "Евровидении-2019"

Министр культуры Владимир Мединский предсказал победу певцу Сергею Лазареву на международном конкурсе "Евровидении-2019". Кроме "Тату" и Лазарева никому ещё не удавалось покорить Европу.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//В мире

Ученые назвали один продукт, помогающий легко сбросить вес

Ученые назвали один продукт, помогающий легко сбросить вес

Американские диетологи провели исследование и назвали один продукт, который следует ежедневно употреблять людям, желающим снизить вес без изнурительных диет и упражнений. Это всем известный цитрус.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Анна Семенович решила пройти обследование из-за болезни Юлии Началовой

Анна Семенович решила пройти обследование из-за болезни Юлии Началовой

Певица и телеведущая Анна Семенович после смерти коллеги по шоу-бизнесу Юлии Началовой обеспокоилась о своём здоровье. Певица заявила, что собирается пройти полное медицинское обследование в больнице.

//Происшествия

В Сан-Франциско во время стрельбы погиб человек

В Сан-Франциско во время стрельбы погиб человек

Неизвестный открыл стрельбу на Филлмор-стрит в Калифорнии. По данным правоохранительных органов, погиб один человек, трое пострадали.Обстоятельства произошедшего и личность преступника выясняется.

//Шоу-бизнес

«Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи», призналась Валентина Талызина

«Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи», призналась Валентина Талызина

Легендарная комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» в одночасье сделала популярными всех актеров, которые в ней снялись. А вот ремейк культового фильма стал поводом для скандала и сильно поссорил актрис

//Политика

США в ожидании справедливых выборов в Украине

США в ожидании справедливых выборов в Украине

Посол Соединённых Штатов Мари Йованович заявила, что ожидает в Украине справедливых, свободных и безопасных выборов и выражает искреннюю поддержку. Посол призвала украинцев честно голосовать за кандидатов.

//Общество

Строители из Узбекистана попали в инфекционную больницу в Ялте, отравившись продуктами

Строители из Узбекистана попали в инфекционную больницу в Ялте, отравившись продуктами

Граждане Узбекистана, занимающиеся строительством, решили отпраздновать день рождения и наелись скоропортящихся продуктов. Всех пострадавших госпитализировали в местную инфекционную больницу

//В мире

Нетаньяху полетел в США, чтобы лично поблагодарить Трампа за Голаны

Нетаньяху полетел в США, чтобы лично поблагодарить Трампа за Голаны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон, чтобы лично поблагодарить президента США Дональда Трампа, выразившего готовность признать Голанские высоты частью Израиля.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Таинственный развод. Супруги Башаровы сообщили, что ничего не знают о суде и живут вместе

Таинственный развод. Супруги Башаровы сообщили, что ничего не знают о суде и живут вместе

Пару дней назад таблоиды пестрели заголовками об официальном разводе Марата и Елизаветы Башаровых. Однако, когда журналисты дозвонились до звезды, он сообщил, что о суде ничего не слышали и живут вместе

//Общество

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от туберкулёза снизилась

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от туберкулёза снизилась

24 марта в мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом. С 2000 года во всём мире смертность от болезни сократилась на 40 процентов, удалось спасти более 50 миллионов жизней.

//Общество

Что делать, если «память дырява, а жизнь корява»

Что делать, если «память дырява, а жизнь корява»

В наш век информационных технологий робототехника уже с легкостью заменяет людской ресурс, поэтому положение человека становится все более ненадежным. В сравнении с развитым искусственным интеллектом наш мозг все чаще напоминает размазанную по черепной коробке «кашу».

//Общество

"Повелитель холода" в Якутске прыгнул с голым торсом с парашютом

"Повелитель холода" в Якутске прыгнул с голым торсом с парашютом

Олег Резанов, которому дали прозвище "повелитель холода", установил мировой рекорд, прыгнув полуобнажённым, в одних шортах, с парашютом. Мужчина поборол отметку термометров в минус двадцать градусов.

//Общество

Россияне назвали самую популярную причину завести второго ребенка

Россияне назвали самую популярную причину завести второго ребенка

Российские пары, имеющие двоих детей, назвали причины, побудившие их завести второго ребенка. Как выяснилось, чаще всего второй ребенок в семье появляется по одной и той же причине.

//В мире

Генпрокурор Украины Луценко может подать в отставку из-за посла США

Генпрокурор Украины Луценко может подать в отставку из-за посла США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко может уйти со своего поста из-за американского посла в Киеве Мари Йованович. Он уже заявил президенту Петру Порошенко о готовности подать в отставку до выборов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Мое время - деньги. Я сразу называю свою цену», призналась любовница Гуфа
2

Видео, как японская девушка перепела Аллу Пугачёву, стало хитом
3

"Это серьезная ошибка врачей", - у дочери Виктории Дайнеко началась инфекция после прививки
4

Комедия абсурда на российском ТВ. Политолог пересказал известный фильм, выдав его за исторический факт
5

Для ФАС отдали команду «фас»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры